Hi, 请登录

《迷你世界》牵手深圳欢乐谷 强强联合打造国民超级IP

业内 狼小狼 2022年05月25日 10:11

 

2022年5月24日，迷你创想集团宣布，旗下IP《迷你世界》与深圳欢乐谷达成长期战略合作，双方将围绕彼此优势进行全面深度合作，建立长期IP增值战略合作伙伴关系。


《迷你世界》牵手深圳欢乐谷 强强联合打造国民超级IP 业内


根据协议，双方将就《迷你世界》IP在主题乐园业态下开展主题景点、主题活动、主题演艺、主题餐饮、主题商品等的IP产品化专项研究及推广；在IP研究、IP商业运营、IP商业推广、IP授权合作，IP品宣等方面进行合作。截止目前，深圳欢乐谷内总占地面积35000平方米的全新主题区——《迷你世界》冒险山已投入建设，围绕IP打造的全新游乐产品正在同期火热首发。

迷你创想联合创始人杨智勇表示，推进《迷你世界》IP战略持续深入，是迷你创想集团核心战略之一。欢乐谷是中国主题公园的开拓者和领军企业，《迷你世界》是国内领先的沙盒创意平台，双方将共同为中国亿万青少年用户带来想象力和欢乐。未来，迷你创想还将不断完善IP生态，加快丰富原创内容，加速布局IP矩阵，在IP产业持续深耕。

深圳欢乐谷总经理岳峰表示，当前IP的商业价值已延伸至主题餐厅、数字动漫、机动游戏等领域，极大拓展了主题公园的产业链。如果它能承载好的文化和价值观内容，才是主题公园实现可持续发展的关键，为主题公园的品牌流量强势赋能。

欢乐谷作为华侨城集团旗下最具代表性的主题公园品牌，共接待海内外游客近2.5亿人次，一直以“打造世界一流的连锁主题公园”为愿景。深圳欢乐谷作为中国最早的体验式乐园，始终秉持“常建常新，常玩常新”的理念，持续创新发展。

《迷你世界》是国内领先的国产沙盒创意平台。2016年上线至今，月活跃用户已突破1亿。玩家、开发者和丰富的虚拟作品共同构建了活跃的内容生态。自上线后，一直处于各大应用商店下载榜单前列。平台内拥有约7000万创作者用户创作的场景内容量超2亿，作品中首席爱豆“花小楼”，全网粉丝量已突破2200万。

相关推荐

关于梦域动漫网

    梦域动漫网为您提供一站式ACG服务新体验。动漫资讯、展会信息、宅文化、周边情报，活动情报一网打尽，致力于打造有趣的动漫交流平台。

    版权申明：本站资讯情报由注册用户发布，本网站无法鉴别所上传图片或文字的知识版权，任何单位或个人认为本网站中的网页或链接内容可能涉嫌侵犯其知识产权，应该及时向本网站提出书面权利通知，并提供身份证明、权属证明及详细侵权情况证明。本网站在收到上述文件后，将会尽快删除相关内容或断开相关链接。
梦域动漫网
关注我们
微博 微信
微信号
 feed
评论