《迷你世界》牵手深圳欢乐谷 强强联合打造国民超级IP

2022年5月24日，迷你创想集团宣布，旗下IP《迷你世界》与深圳欢乐谷达成长期战略合作，双方将围绕彼此优势进行全面深度合作，建立长期IP增值战略合作伙伴关系。









根据协议，双方将就《迷你世界》IP在主题乐园业态下开展主题景点、主题活动、主题演艺、主题餐饮、主题商品等的IP产品化专项研究及推广；在IP研究、IP商业运营、IP商业推广、IP授权合作，IP品宣等方面进行合作。截止目前，深圳欢乐谷内总占地面积35000平方米的全新主题区——《迷你世界》冒险山已投入建设，围绕IP打造的全新游乐产品正在同期火热首发。

迷你创想联合创始人杨智勇表示，推进《迷你世界》IP战略持续深入，是迷你创想集团核心战略之一。欢乐谷是中国主题公园的开拓者和领军企业，《迷你世界》是国内领先的沙盒创意平台，双方将共同为中国亿万青少年用户带来想象力和欢乐。未来，迷你创想还将不断完善IP生态，加快丰富原创内容，加速布局IP矩阵，在IP产业持续深耕。

深圳欢乐谷总经理岳峰表示，当前IP的商业价值已延伸至主题餐厅、数字动漫、机动游戏等领域，极大拓展了主题公园的产业链。如果它能承载好的文化和价值观内容，才是主题公园实现可持续发展的关键，为主题公园的品牌流量强势赋能。

欢乐谷作为华侨城集团旗下最具代表性的主题公园品牌，共接待海内外游客近2.5亿人次，一直以“打造世界一流的连锁主题公园”为愿景。深圳欢乐谷作为中国最早的体验式乐园，始终秉持“常建常新，常玩常新”的理念，持续创新发展。

《迷你世界》是国内领先的国产沙盒创意平台。2016年上线至今，月活跃用户已突破1亿。玩家、开发者和丰富的虚拟作品共同构建了活跃的内容生态。自上线后，一直处于各大应用商店下载榜单前列。平台内拥有约7000万创作者用户创作的场景内容量超2亿，作品中首席爱豆“花小楼”，全网粉丝量已突破2200万。