形色随心崭新江湖 《剑网3》全新资料片“群侠万变”震撼公测

形色随心，焕发新生！《剑网3》全新资料片“群侠万变”今日震撼公测，体型自定义系统重磅上线！海量资讯为君奉上，精彩不断好礼连连！

【体型自定义系统】

自由定制发挥创意，乐享公测惊喜福利，体型自定义系统今日重磅上线！全民免费送3次体型自定义次数，前所未有的多样江湖，由此展开！五大模块随意调整，简单上手便捷保存，更低操作门槛，更高调整自由度，快来塑造你最心仪的模样吧

【全新团队秘境·武狱黑牢】

且说徐敬业兵败之后，“磨剑圣手”石易之逃至楚州一带，却被武征王提前悉知与埋伏，落入敌手，被苦苦折磨三个月方死。石易之在北地武林极为有名，他的死令武林震动，武征王也因此得名号“戮圣戟”。武征王在石易之身死之处大兴土木，建立了一座坚牢铁狱，当时武林人畏惧武家威风，不能为石易之复仇，却谈之皆怒，此地因而被称为“武狱黑牢”。侠士们将深入全新团队秘境“武狱黑牢”，一探其中风波诡秘！

【世界首领亮相“跨服·烂柯山”】

“跨服·烂柯山”分线地图额外开启，体验更自由的世界首领战斗！主线地图迎战120级世界首领，分线地图绝版成就机会再度解锁！世界首领拍卖资格和分红规则更新，跨服战斗获取分红资格，无帮会与团队限制；本服参与首领掉落拍卖与分红，移除原有铁血宝箱争夺，一起分享胜利成果吧！

【帮会宣战·领地】

默契配合把握良机，对战妙策掌控胜局！帮会宣战迎来新“领地”模式，双方将于帮会领地排兵布阵夺旗交战，帮会成员重伤数不再成为胜败标准，即使是不在武林争霸赛期间，侠士们也能参与帮会之间的热血对抗，角逐胜利荣光！原有的帮会宣战模式将会修改为“帮会宣战·野外”，侠士们可在该模式下尽情展现侠士快意恩仇，但无胜负荣誉。

【绝境战场单人模式】

南诏王召开武林大会，洱海再现刀光剑影！绝境战场单人模式吹响号角，匿名作战更考验实力，谁将会在这场混战中脱颖而出，登顶巅峰？

【行侠楚天社“诛恶事件”】

路见不平挺身而出，侠义精神永不磨灭！行侠·楚天社新增【诛恶事件】，名望等级上限提升，全新奖励等你来拿！

【全新五人秘境】

鹿桥驿，永宁传舍也。上元二年三月，史思明率军攻打陕州，欲将邙山一战后败退的唐军彻底扼杀，直捣长安，正将狼牙大营驻扎于此地。大唐国运又一次行走在刀尖之上，却似乎于无声处觅得一线生机。凌雪阁传讯，史思明、史朝义处皆有异动，叛军大营之内，谁与谁潜伏暗处，这场乱局的终章，正要徐徐拉开大幕……全新五人秘境“鹿桥驿”登场，侠士们将潜入这个狼牙驻军之地，亲身经历暗藏于敌营中的一场变乱！

【全新宠物奇缘】

江湖闯荡，幸牵一段相逢奇缘。三只全新宠物奇缘跟宠“洋洋”、“礼礼”、“饿饿”初来乍到，不期然间与其邂逅，得此相伴乐趣多多！

【操作优化与改良特辑】

除了新玩法内容之外，我们也从体验改良和操作优化两个角度对游戏内容进行持续优化，希望能以此提升侠士们的游戏体验。幸与群侠共携手，一同迎接崭新江湖历程的到来！

《剑网3》官方网站：jx3.xoyo.com



