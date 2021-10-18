“游戏发行人计划”：与短视频创作者共享千亿流量

10月16日,在抖音创作者大会创作者收益论坛上,“游戏发行人计划”运营负责人周宸哲表示,将打造完善的创作者成长体系,优化流量扶持策略,为内容创作者提供良好的发展空间,帮助创作者通过优质内容实现变现,成就个人的商业价值。

游戏发行人计划是朝夕光年旗下连接创意内容与游戏产品的游戏推广平台。平台依托抖音,拥有丰富的游戏推广任务,形式多样的计费模式,完善的创作指导与流量扶持政策,希望帮助游戏产品遇见最适合的创作者,创造游戏推广新方式。

据介绍,传统意义上的游戏发行,是搭建渠道,整合产品,把产品推荐给渠道用户。但在内容时代,玩家的信息获取习惯和下载决策习惯都在悄然改变。活跃在抖音上的内容创作者已经逐渐成为真正的游戏发行人,游戏发行正在进入内容发行时代。截止目前,参与到游戏发行人计划的创作者人数已经突破100万,为创作者带来整体收益10亿+。发行人计划在帮助各层级达人变现上也效果显著,头部达人评价累计收益100W+,腰部达人平均累计收益10W+,尾部达人评价累计收益1w+,个人万粉账号月变现率约达70%。

基于抖音庞大的内容生态,游戏发行人会整合包括自家游戏产品以及行业内的明星游戏产品可以提供的资源和预算,通过便捷的发布和收益工具,帮助大家通过发布游戏内容,获得账号的成长和收入的提升。

具体而言,游戏发行人计划将为创作者提供接单、创作和流量上三个维度的指导。首先,通过海量数据分析游戏类型与账号调性,为创作者提供千人千面的高质量任务推送。其次,游戏发行人计划提供了包括创作者学院、内容制作模板、高粉达人商单技巧分享、优质达人定向培训等应对手段。比如游戏发行人计划的“创作者学院”将通过系统化的教学课程对达人定期进行创作培训,与优秀达人探讨内容创作经验,帮助创作者成长,沉淀内容变现的方法论。最后,游戏发行人计划将面向不同成长等级的创作者,提供包括DOU+礼包、专属任务、流量扶持在内的多种权益激励,帮助创作者通过各类任务实现快速成长,获得丰厚收益。

相关负责人表示,游戏发行人计划的愿景是让平台上的游戏发行人坐拥千亿流量,共享收入。通过打造完善的创作者成长体系,优化流量扶持策略,以及为内容创作者提供良好的发展空间,未来,游戏发行人计划将不断帮助创作者通过优质内容实现变现,成就个人的商业价值。