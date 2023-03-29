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《原神》与A-SOUL联动直播，网友直呼过瘾！

业内 狼小狼 2023年03月29日 17:41

A-SOUL在这个春天迎来了一场惊天大合作——与热门游戏《原神》的合作直播!A-SOUL的粉丝群体本身就与游戏玩家群体有着高度的重合,在正式官宣前,A-SOUL的粉丝们就不止一次向A-SOUL官方建议与《原神》进行合作,甚至还产出了许多二创“联动海报”。可以说本次A-SOUL与《原神》的直播合作,是真正意义上的众望所归!

《原神》与A-SOUL联动直播，网友直呼过瘾！ 业内 第1张

A-SOUL在直播当中,直接使用了《原神》中蒙德的场景,A-SOUL成员嘉然、向晚进入了《原神》的世界,在原神的世界当中玩《原神》游戏,合作本身更是引起了AU(A-SOUL粉丝自称)和原U(A-SOUL粉丝对原神玩家的的称呼)的广泛关注和热议。

《原神》与A-SOUL联动直播，网友直呼过瘾！ 业内 第2张

《原神》是一款备受国内外玩家喜爱的开放世界冒险游戏,游戏场景华美绝伦,操作简单易上手,更有丰富多样的玩法和精彩刺激的剧情,成为了当之无愧的游戏之王。A-SOUL是中国国民级的虚拟偶像女团,团内有四位成员:向晚、贝拉、嘉然、乃琳;她们的表演风格新颖独特,极具吸引力,深得观众的青睐。本次的合作可谓是“强强联合”,直播人气值更是位于当日榜首,同时在直播当中A-SOUL团队也展现了强大的技术力。

《原神》与A-SOUL联动直播，网友直呼过瘾！ 业内 第3张

此前A-SOUL就在嘉然生日会当中,为粉丝带来了直径1公里的主题城堡地图。本次合作更是直接将《原神》中的蒙德城“搬”到了枝江世界!当嘉然和向晚从传送门来到蒙德城时,粉丝们无不通过弹幕表达了自己的激动之情。嘉然和向晚合唱的《让风告诉你》更是将直播的氛围带到了最高潮。《让风告诉你》是《原神》的一首同人原创单曲,寓意着旅行者在旅途中克服险、坚韧不拔的精神;嘉然和向晚用自己独特的音色为这首歌注入了全新的活力和灵气。

《原神》与A-SOUL联动直播，网友直呼过瘾！ 业内 第4张

此次合作,除了直播本身之外,也让外界开始猜测A-SOUL的枝江世界是否还存在更多的可能性?A-SOUL的成员们生活在虚拟空间“枝江”当中,通过这个“枝江世界”成员能够与观众互动。这和开放世界游戏允许玩家自由探索游戏世界,和其他玩家互动的方式很类似。那么在未来“枝江世界”的版图上是否能够“容纳”下其他游戏IP的地图呢?A-SOUL是否能够与更多的游戏或者知名IP玩转出更多的“花样”呢?就让我们继续期待“枝江世界”带给我们的更多惊喜吧!


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