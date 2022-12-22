P2E MMORPG手游‘Lord of Dragons’将于12月26日开始公测

LOD GLOBAL LIMITED（首席执行官：金旼奭）于12月20日宣布，P2E MMORPG手游“Lord of Dragons Global”（简称‘LOD GLOBAL’）将于12月26日开始进行公测。

金旼奭表示，即将进行的公测将于2022年12月26日至2023年1月24日以“Open Beta Test”的形式进行。大中华区以及东南亚地区将成为本轮测试的主要目标，因为该地区拥有大量的P2E游戏玩家。金旼奭还表示，他对公司首次进入P2E市场，面向全球用户展示作品而感到兴奋，期望全球各地的用户能够积极参与本次公测，并加入”LOD GLOBAL”充满活力的社区和社交媒体。

“LOD GLOBAL”是一款经典的P2E MMORPG手游，专注于“玩乐”方面，该公司声称市场上的许多P2E项目缺乏可玩性，并不能实现真正意义上的赚钱与游戏的融合。 所有游戏内货币资产都将被代币化，所有玩家都将受益于NFT技术与双代币游戏内经济的结合。这个精心设计的生态系统实现了健康的游戏内经济循环，并为所有玩家提供了交换LOGT和LORT（游戏内双重代币）的机会，以及获得经济收益和未来盈利的能力。

“LOD GLOBAL”的主要优势是多武器系统，玩家可以在每个角色的3种武器之间主动切换，使他们能够战略性地计划和执行各种战斗内容，同时利用他们选择的6种不同武器属性来享受这种经典的瞄打机制。

所有可玩角色都是以人类种族开始，但玩家可以根据他们的派系（龙骑士）将他们的角色转变为 70 个不同种族的可变形角色。每个可变形角色都提供独特的属性和增强功能，让玩家在整个游戏中利用和享用各种协同效应。

关于本游戏的详细信息可在”LOD GLOBAL”社区（https://discord.gg/lordofdragons）， Twitter和LOD GLOBAL的其他社交媒体渠道上获得。各种活动正在筹备中，例如由该公司准备的空投活动相关信息可在活动参与页面（https://lordofdragons.crew3.xyz）了解。

<推特> twitter.com/global_LOD

<官网> https://lordofdragons.io

<Git-book> https://docs.lordofdragons.io

<Medium> https://medium.com/@Global_LoD