Hi, 请登录

P2E MMORPG手游‘Lord of Dragons’将于12月26日开始公测

业内 狼小狼 2022年12月22日 15:06

LOD GLOBAL LIMITED（首席执行官：金旼奭）于12月20日宣布，P2E MMORPG手游“Lord of Dragons Global”（简称‘LOD GLOBAL’）将于12月26日开始进行公测。

金旼奭表示，即将进行的公测将于2022年12月26日至2023年1月24日以“Open Beta Test”的形式进行。大中华区以及东南亚地区将成为本轮测试的主要目标，因为该地区拥有大量的P2E游戏玩家。金旼奭还表示，他对公司首次进入P2E市场，面向全球用户展示作品而感到兴奋，期望全球各地的用户能够积极参与本次公测，并加入”LOD GLOBAL”充满活力的社区和社交媒体。

“LOD GLOBAL”是一款经典的P2E MMORPG手游，专注于“玩乐”方面，该公司声称市场上的许多P2E项目缺乏可玩性，并不能实现真正意义上的赚钱与游戏的融合。 所有游戏内货币资产都将被代币化，所有玩家都将受益于NFT技术与双代币游戏内经济的结合。这个精心设计的生态系统实现了健康的游戏内经济循环，并为所有玩家提供了交换LOGT和LORT（游戏内双重代币）的机会，以及获得经济收益和未来盈利的能力。

“LOD GLOBAL”的主要优势是多武器系统，玩家可以在每个角色的3种武器之间主动切换，使他们能够战略性地计划和执行各种战斗内容，同时利用他们选择的6种不同武器属性来享受这种经典的瞄打机制。

所有可玩角色都是以人类种族开始，但玩家可以根据他们的派系（龙骑士）将他们的角色转变为 70 个不同种族的可变形角色。每个可变形角色都提供独特的属性和增强功能，让玩家在整个游戏中利用和享用各种协同效应。

关于本游戏的详细信息可在”LOD GLOBAL”社区（https://discord.gg/lordofdragons）， Twitter和LOD GLOBAL的其他社交媒体渠道上获得。各种活动正在筹备中，例如由该公司准备的空投活动相关信息可在活动参与页面（https://lordofdragons.crew3.xyz）了解。

<推特> twitter.com/global_LOD

<官网> https://lordofdragons.io

<Git-book> https://docs.lordofdragons.io

<Medium> https://medium.com/@Global_LoD

P2E MMORPG手游‘Lord of Dragons’将于12月26日开始公测 业内

相关推荐

关于梦域动漫网

    梦域动漫网为您提供一站式ACG服务新体验。动漫资讯、展会信息、宅文化、周边情报，活动情报一网打尽，致力于打造有趣的动漫交流平台。

    版权申明：本站资讯情报由注册用户发布，本网站无法鉴别所上传图片或文字的知识版权，任何单位或个人认为本网站中的网页或链接内容可能涉嫌侵犯其知识产权，应该及时向本网站提出书面权利通知，并提供身份证明、权属证明及详细侵权情况证明。本网站在收到上述文件后，将会尽快删除相关内容或断开相关链接。
梦域动漫网
关注我们
微博 微信
微信号
 feed
评论