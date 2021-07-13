华硕无畏Pro14鬼灭之刃限定版开售，预定场面分外火爆

近日，华硕无畏Pro14鬼灭之刃限定版的消息在笔电圈和动漫圈彻底火爆起来。7月10日，鬼灭之刃携其与无畏Pro14的联名定制款亮相哔哩哔哩#BW2021#展会的场面依然记忆犹新，双方粉丝对此次联名的热情程度堪称疯狂。当天，知名博主【普普通通tony大叔】的现场直播也吸引到许多人的观看，再加上定制机福利以及周边贴纸的赠送，一时间，皆是万人空巷的场面。





锋芒出鞘，无畏为赢，粉丝们苦苦等待的华硕无畏Pro14鬼灭之刃限定版终于开启预售！虽然只是在预定阶段，但从现下的阵势来看，又是一个大场面！华硕无畏Pro14鬼灭之刃限定版这两大品牌背后的理念被完美印证，一边实力全开，一边升级打怪！

华硕无畏Pro14与鬼灭之刃都有着相同的信仰和精神。“无畏”是年轻人的科技数码“利器”，“无畏”是迎难而上，无畏向前的符号，象征探索未来中可能实现的自我价值；

鬼灭之刃作为火爆全球的动漫，除了其制作精美的画面和超燃的人设，最重要的还是其所表达的正直、善良、坚强、勇敢的核心，因为“无论失去多少，都只能继续活下去，不论受到多少挫折…”。

而无畏Pro14作为一出场就像炭治郎一样生猛的选手，外界的正向评价一直不绝于耳，无畏，从名字中便可获知，无畏——是一种力量，是面对困难和挑战，依然抱有披荆斩棘，迎难而上的勇气。



无畏Pro14鬼灭之刃限定版

从硬件来看，华硕无畏Pro14鬼灭之刃限定版都充满着无穷的力量。无畏Pro14的配置完全契合了它的标语，“实力全开，超能打”。追求极致性能的锐龙5000H系列标压处理器，采用Zen 3架构和7NM制程工艺，带来单核性能的大幅提升。业界领先的8核16线程，提供超强的多任务处理能力。

IPC提升19%，最高8核心GPU，频率最高可达2000MHz，相比上一代提升可达20%，对各项数据比较了解的用户都能看出，华硕无畏Pro14已经接近游戏本的标准，无论面对大型网游还是多线任务，它都“超能打”。

无畏Pro14它搭载高效冰锋散热系统，45W+超强性能释放为你突破上限，让战斗更加游刃有余，与搭载15W低压处理器的传统轻薄本相比，无畏Pro14的CPU多核性能提升幅度可达惊人的85%，这项配置已经是散热系统已经超越了多款市场上同价位的笔记本电脑。

无畏Pro14的OLED屏幕具有100% DCI-P3超广色域范围，相比普通笔记本使用的sRGB色域还要大33%，并且它还通过了Pantone色彩认证，屏幕峰值亮度高达600nits，对比度高达1,000,000：1，支持10bit色深，展现10.7亿色彩奇迹。

不仅如此，无畏Pro14采用最新三星E4发光材料，屏幕的蓝光波峰相比传统LCD屏幕更长，减少了约70%的有害短波蓝光，真正意义上的硬件级防蓝光，护眼不泛黄，长时间观看电脑和游戏都不用担心伤眼问题量。

华硕无畏Pro14鬼灭之刃限定版受到双方粉丝的高度认可和狂热追捧，是两大品牌优秀的市场决策和洞察能力，把脉时代发展趋势，与时俱进自我升级，实力选手预售已开启，强强联合，与灶门炭治郎一起来“超能打”吧！