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第四届快看原创条漫大赛圆满结束 众多漫画新人通过大赛成为职业漫画家

业内 狼小狼 2022年12月19日 10:28

 

11月14日，第四届快看原创条漫大赛获奖名单正式出炉。经过漫画家祝耕夫、吾皇的白茶、动画导演邓志巍和危天行、《山河令》制片人马韬、日本《蜡笔小新》责编铃木健介、韩国漫画家千桂永等的专业评审，共18部新人作品从近2000部报名作品中突围而出，瓜分50万元现金奖。


其中，《夕阳与暖灯》、《快递机器人的安保系统》分别斩获校园及社会赛道金奖，奖金均为8万元；《据说我是反派大小姐》一举拿下社会赛道银奖及最具付费潜力奖，奖金共计6万元，《鸡圈革命》则获得最佳剧情奖及主编特别奖。


第四届快看原创条漫大赛圆满结束 众多漫画新人通过大赛成为职业漫画家 业内


作为国漫新人出道投稿第一站，自2019年启动至今，快看原创条漫大赛持续挖掘新人为国漫行业注入新鲜血液，累计吸引超过4400部新人作品参赛。随着征稿数量逐年增加，奖金池亦逐年上涨。在真金白银之外，快看亦推进多项扶持计划，鼓励新人在形式、题材、画风等方面做出多元化、风格化的新锐尝试。


截至目前，已有近百位漫画新人通过快看原创条漫大赛出道成为职业漫画家，并成为快看平台人气创作者。


四年来，快看不断丰富原创条漫大赛赛道，并结合自身在IP开发、出海等方向的持续深耕，为新人创作者提供更大的舞台。据悉，本届快看原创条漫大赛比赛期间，已有14位新人成功签约出道，并收获了更多漫画读者的喜爱，如获奖作品《据说我是反派大小姐》在快看APP内已收获超31万用户关注。同时，本届多部参赛作品已签约影视化改编、单行本开发、海外发行等。


其实早在2017年，快看便于业内率先提出包括Service（打造作者服务体系）、Super（制造顶级漫画内容）、Star（培养漫画新星）在内的3S计划，并宣布未来3年拿出5亿扶持创作，并为创作者提供商业医疗保险、年度体检等福利，让漫画家成为一个有安全感的职业。过去3年间，快看累计向作者发放了7.8亿稿费；未来3年，其亦计划再投入10亿元扶持原创国漫。


另一方面，快看持续推动着国漫作者收入的多元化。通过与产业链下游联动，快看的触角不断延伸，让创作者在稿费之外，亦可从动画影视化、内容付费、广告、会员、图书出版、虚拟卡片、IP衍生等十余个领域中获得收入。


据悉，过去三年间，快看平台作品累计销售图书325万册，动画影视项目60个，IP授权超过300次。这也让平台诞生了一批年入超过500万的头部作者，并实现旗下签约作者平均月收入达到53604元。

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