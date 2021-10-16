前方高能预警！BABY-G与bilibili破次元梦幻联动 #BB 22:33 幸运多彩屋

滴——梦幻联动、多彩空间打卡！空降22:33成功！是什么让这个世界的每分每秒都加满潮流能量？前方高能预警！BABY-G牵手bilibili梦幻联动啦！此次合作是bilibili在腕表界的初次来电，双方联手为你打破次元壁，推出联名系列腕表，一起用潮流和青春为多彩的生活和热爱干杯！

请作答！以下哪一种才是22:33的正确打开方式？是搬好小板凳前排追番，还是沉迷鬼畜不能自拔，又或是用弹幕与UP主们一起去发现更多未知世界？其实无论哪一种，都让22:33成为属于你的热爱时刻！汇集热爱的bilibili一路陪伴，始终与你一起为热爱发电。而生来就被赋予了坚韧基因的BABY-G，也一直为敢于热爱生活的GIRLS守护坚韧，用坚持和乐观诠释你追逐热爱的每分每秒。此次，BABY-G与bilibili惊喜干杯，一场跨次元的潮流派对高萌开启，势不可挡的新生力一触即发！

承包你的热爱时刻，2233带上小电视一起出发！萌酷碰撞满分达成，颜值超在线的，每一眼都是限定版的可爱！BABY-G与bilibili此次联名系列以BA-110TM-7APRB与BGD-5000U-1BPRB两款人气表款作为基础，波普涂鸦的设计风格为腕表高萌焕新，加上2233和小电视的视觉魔法，是很多女孩也都抵挡不住的萌酷！除此之外，腕表的细节处还藏有闪电、评论气泡、爱心等bilibili经典元素，为腕表注入更多活力因子，顷刻满载能量！

此次联名系列共为你带来黑白两款配色，跨越次元高颜霸屏，快把真香打在公屏上吧！白色是一切灵感的开端，潮流与青春在这里高能播放。元气满满的22与可爱呆萌的33分别为BA-110TM-7APRB带来各异色彩，表盘原件的摆列堆叠更为其增添几分层次感，一场关于热爱的奇思妙想在肆意碰撞，定格22:33的缤纷精彩。而酷感暗涌的BGD-5000U-1BPRB则以黑色掀起另一场潮流风暴，为热爱而战的坚韧态度贯穿腕表方形表盘，萌力十足的小电视也瞬间变身，搭载硬核风格炫酷来袭，谁看了不想一键三连？果断爱了爱了。

本次BABY-G与bilibili联名系列还特别推出了定制款创意表盒，以bilibili品牌形象小电视作为表盒外型，采用3D激光雕刻材质覆盖表盒，在不同的角度与光影下，呈现出不同的画面。

BABY-G与bilibili系列腕表现已高能来袭，2233和小电视等你一起为热爱干杯！快来投币发现更多可爱惊喜！为每个热爱时刻都充满潮流能量。

BA-110TM-7APRB主要功能：防震*100米防水*LED照明*蓄光功能*世界时间（48个城市）*秒表（1/100秒）*倒计时*每日闹铃、整点响报*间歇响报*全自动日历*12/24小时时制

BGD-5000U-1BPRB主要功能：防震*200米防水*电子荧光照明*太阳能动力*六局电波*世界时间（48城市）*秒表（1/100秒）*倒计时*每日闹铃、整点响报*间歇响报*电量指示符*全自动日历*12/24小时时制

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