LINE FRIENDS携手快看联创校园派治愈力作漫画《我才不会喜欢你》今夏惊喜上线

中国，上海 —— 近日，国际创意工作室LINE FRIENDS宣布正式携手中国最大漫画平台快看APP，共同开启漫画联创项目。由一纸鲸文化作者蛋堡主笔绘制、bless担任编剧并监制的青春校园漫画《我才不会喜欢你》将在今年8月于快看APP正式上线连载。该作以LINE FRIENDS旗下人气形象布朗熊与可妮兔为原型定调主角人设，将校园恋爱的经典框架与Z世代追求自我的精神内核相结合，融入电影、音乐、梦想、自我等多样化的时下热点议题，以构思巧妙的本土化故事背景与国漫风格的内容形式直击中国Z世代年轻人群的文化共识与兴趣圈层归属。



锚定Z世代兴趣阵地，联创精品国漫赋能IP新语境

此次LINE FRIENDS携手快看平台共同出品的青春校园漫画《我才不会喜欢你》讲述了喜欢音乐擅长唱歌，却选择了教育学专业的高淼淼，与擅长摄影编曲，却不善于表达情感的蒲煦相遇后，两人在恋爱和成长中逐步学会自我接纳，从而勇敢追逐心之所向的故事。男女主角以LINE FRIENDS旗下人气形象布朗熊与可妮兔为原型定调人设，将叙事场景落地于校园，与柔情缱绻的校园恋爱同步推进主角个人价值的探寻。漫画议题将围绕当下年轻人的共鸣热点聚焦如何“接纳自我”、“重塑自我”、“成就自我”，读者将随着主角故事的推进同步开展自我内心的诘问和人生意义的探讨。LINE FRIENDS旗下布朗熊、可妮兔、莎莉鸡、丘可等人气IP将以意想不到的彩蛋形式惊喜现身于主线故事之中，值得期待。

伴随着经济和科技飞速发展迭代的是更为激烈的社会竞争及复合压力，关注自我与精神解放逐步成为中国年轻一代们的共同关注。《我才不会喜欢你》把视角聚焦于Z世代人群，宏观主旨顺应年轻一代越发重视个人价值的时代特性，借助一个个层层迭进的微观特写故事记录年轻人群于思想境界上的逐步蜕变，以主人公们的成长之路为镜，构建起与Z世代年轻一代间的共话氛围，让读者能够在故事中跟随主人公的成长和蜕变得到治愈，重塑精神世界的桃花源。

作为总用户数超过3.4亿年轻人的第一国漫IP平台及分享社区，快看平台用户在漫画市场占有率遥遥领先，其中00后更是占据了一半以上。双方目标人群的高度重合，是此次合作达成的重要基础之一。此外快看致力于为用户提供撼动共鸣、充满正能量的优质内容，也与LINE FRIENDS的核心价值观不谋而合。此次LINE FRIENDS携手快看平台汇聚IP创意与本土漫画双赛道资源，以与时俱进的“漫IP”内容形态回应当代中国Z世代人群的价值所向，联创打造的精品漫画作品令双方的文化输出有了共同的落地点，国漫画风的全新演绎也将进一步丰满LINE FRIENDS旗下IP的本土化价值，为中国消费者带来更多新鲜感与惊喜感。

打破衍生内容想象边界，与中国粉丝共创惊喜内容新体验

作为全球性创意文化产业推动者，LINE FRIENDS始终聚焦本土化原创IP的孵化及运营，同时着眼于持续拓宽IP形象的想象边界，在传统授权模式之外积极携手异业伙伴，整合动漫、影视、游戏等泛娱乐关键领域，以实绩夯实其作为“以精品IP内容为核心的泛娱乐创意工作室”这一独特的行业定位。在今年品牌人气形象SALLY生日之际，LINE FRIENDS与VR沉浸娱乐平台VeeR强强联合，共同打造“SALLY破壳日限定快闪VR空间”，以越级感官的沉浸式体验赋予旗下IP与时俱进、面向未来的时代调性。此外， LINE FRIENDS也致力于布局数字化IP全新业态，借“内容+技术+IP”的独特优势携手腾讯幻核发布SALLY生日嘉年华数字藏品，将“无形”的IP情感价值转化为“有形”的数字化资产，打通虚实交融的新商业、新社交场景。

此次与快看的联合共创青春校园漫画将成为LINE FRIENDS在优质IP内容模式探索中的再一次进化。未来，LINE FRIENDS将进一步汇聚现有IP资源、渠道资源、整合实力，以更具惊喜感的内容赋予旗下人气IP形象于中国语境之下的全新面貌，实现与中国粉丝间的双向奔赴。

通过以下平台，可获得更多LINE FRIENDS资讯：

官方商城：LINEFRIENDS.CN

微博平台：LINEFRIENDS_CHINA

小红书：LINE FRIENDS

B站：LINEFRIENDS官方

关于LINE FRIENDS

国际创意工作室LINE FRIENDS最初起源于为全球超2亿用户使用的移动聊天APP “LINE” 而创作的卡通贴纸。基于品牌拥有的丰富IP线，包括BT21，动画版“Running Man”，ROY6和Usamaru而产出的多元化IP内容，LINE FRIENDS已逐渐成为全球性的创意文化产业创造者。LINE FRIENDS 专注于 IP 和内容（包括但不限于商品、零售、动画、游戏、咖啡馆和酒店），业务从传统零售扩展成为全球创意工作室。凭借自身的全球影响力、设计能力、多元化 IP 和零售业务，LINE FRIENDS 为千禧一代和 Z 世代提供了大量的互动内容，以推动他们的文化消费变革。近期，LINE FRIENDS宣布了与全球领先的流媒体娱乐服务商Netflix和全球移动游戏开发商SUPERCELL，NEXON建立跨界合作关系，增强公司在全球媒体和游戏行业的竞争力。继BT21后，LINE FRIENDS更携手另外三个超级韩流团体，来自JYP的新兴女团ITZY，YG Entertainment的新人男团TREASURE，以及来自世界级女团BLACKPINK的Jisoo开发了新角色“WDZY”、“TRUZ”和“CHICHI”，从而加强其IP业务在娱乐行业中的影响力。近期，LINE FRIENDS还与孵化虚拟偶像APOKI的AFUN INTERACTIVE 3D内容开发中心达成战略合作，IP业务从传统的形象授权，拓展到数字娱乐产业。此外，LINE FRIENDS更与Bang&Olufsen， CONVERSE，LAMY， Brompton， LEICA， Repetto，Maison Kitsuné ， MINIONS等具有深厚底蕴的知名品牌建立了合作关系，在丰富LINE FRIENDS和BT21形象的同时，推出无数优质产品，深化值得信赖的品牌形象。

自LINE FRIENDS于2015年1月成为一家独立运营的公司以来，赢得了全球千禧一代和95后的青睐。未来， LINE FRIENDS将全面开展数字化战略布局，发展以内容为核心的数字资产，积极建立本地内容中心，出品优质内容的同时，着力于原创IP孵化，以及新IP业态的铸造；如今，LINE FRIENDS在全球经营14个线上销售平台（截止至2021年8月），未来线下除了新零售渠道拓展外，还将更广泛地开展快闪及主题空间授权的合作。并不断探索、革新，开发多元化的线下互动体验，呈现给消费者更多惊喜。更多相关信息，请访问官方网站www.LINEFRIENDS.com。