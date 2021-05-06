《梦幻花园》御花园春版本：感受春日好时光，用心做好中国风

4月28日,由创梦天地发行的《梦幻花园》与故宫宫廷文化的全新联动版本——御花园春季版正式上线。这是继2020年御花园夏版本之后的又一全新版本,这个版本中,高度还原的御花园全区域全面开放,御花园西园的功能玩法也全面开启,至此《梦幻花园》御花园区域已有500多个关卡及小游戏。





《梦幻花园》本地化的成功尝试:感受中华文化的魅力





在5月2日《梦幻花园》举办的“御花园春日游园会”上,游戏的策划向现场玩家及线上玩家朋友展示了《梦幻花园》御花园联动版本自联动以来的突破与成就,可以说御花园版本是花园在国内本土化之路上的一次里程碑式突破,为花园创造了众多的第一次。

第一次的品牌联名合作,第一次明星推广主题曲、第一个定制房间三希堂以及专属汉家服饰九华龙章,还有第一个原创NPC廖青芜,第一个雪景特效,都是《梦幻花园》在探索中国风及本地化之路上的突破与尝试。









御花园版本并不是《梦幻花园》首次尝试推出中国风的内容,在早前的“古韵秋园”的版本中首次融入中国风元素,而后续的“苏州园林”、“雪落长安”两个版本,也都以中国传统文化、景色相结合。但御花园的版本可以说是《梦幻花园》由内而外最贴近中国传统文化内核的一次合作联动,除了游戏内的版本之外,在游戏外花园也做了很多内容,致力于用中国传统文化链接游戏与玩家的精神共鸣。





从线上到线下,创梦天地的《梦幻花园》本地化之路





本次《梦幻花园》的御花园春季版本,除了游戏内游戏、皮肤、区域的围绕“御花园”做了更多的内容扩展与延伸,在游戏外也延续了从市场营销、内容方面对于“中国风”以及中华传统文化的探索与结合。





具有浓郁中国风特色的动画短片《春日》,不仅介绍了全新御花园限定古风NPC廖青芜的故事,也将御花园中的春意盎然展现得淋漓尽致。这样带有故事性的短片,在发布后也获得了超过500万次的播放,可以说是将中国传统文化风格与游戏内容结合所创造的一次高质量短片。





同时,创梦天地在《梦幻花园》的本土化市场品牌上也一直在做更多的突破。这次御花园春季版本中,便与国内市场上热门的品牌进行了合作,其中包括M.A.C的定制口红、御花园春日香膏以及和淘宝iFashion汉服商家织造司、听月小筑、池夏、流烟昔泠、如梦霓裳、汝烟阁等品牌推出的角色联名款汉服。并且在微博、小红书、抖音等游戏内玩家属性重合度较高的社交媒体,进行了一系列的开箱测评,将游戏的市场内容从广度上再次延展,并且以泛用户更容易接受的方式走入大众视野。





除了线上的内容推广外,玩家运营也一直是《梦话花园》所一直在努力的方向,从玩家嘉年华、周年庆等等每年必备的玩家线下活动外,这次创梦天地在北京东苑戏楼举办了一场“春日游园会”,到场玩家均可获得汉服(听月小筑独家赞助)、合作礼包、游戏周边等礼品,还设置了十个与古代庙会、游园会类似的游戏环节,让现场的玩家可以身临其境的感受中华传统文化的魅力。





在游园会的现场,不仅有《梦幻花园》的各种关卡与现场小游戏,还有《梦幻花园》主题曲《爷爷的花园》演唱者段奥娟,以及春日挚友赖美云亲自来到现场献唱演出,与玩家们分享自己的游戏故事。还有抖音、小红书的网红来到现场打卡拍照,在照顾到《梦幻花园》老玩家的同时,利用明星、网红的流量与内容,让泛娱乐用户能够更快速的认识到《梦幻花园》。









而这次古香古色的“春日游园会”,不仅吸引了玩家与红人前来打卡、游玩,也受到了北京卫视的关注,北京卫视记者对现场环境、游戏进行了细致的报道,并访问了《梦幻花园》制作人,对于花园将中国传统文化与游戏深度结合的本地化措施进行了高度赞扬与深度报道。





可以说自《梦幻花园》御花园版本之后,不论是游戏还是玩家本身,所关注的内容都源于游戏且高于游戏,而御花园的中国风之路,也替创梦天地找到了合适且玩家乐于接受的本地化形式,就如同在线下游园会中《梦幻花园》制作人所说,未来花园会推出更多的内容与版本,而中国风的内容也将持续成为他们探索的方向。也期待在未来,《梦幻花园》能够带给国内游戏市场、游戏玩家更多的惊喜。