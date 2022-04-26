《元素方尖》×《西行纪》4月29日全渠道首发 专属联动SP首曝

经典肉鸽回归初心，开启最duang冒险旅程！Q萌Roguelike策略冒险手游《元素方尖》全渠道首发定档4月29日，运用各式元素技能，击败千奇百怪的大BOSS，突破随机地牢的种种陷阱，来一场刺激奇幻的冒险之旅吧。日前，《元素方尖》已宣布将与《西行纪》漫画（以下简称《西行纪》）展开联动，首发人气联动英雄助阵，一起西行冒险，遇见新惊喜！

老孙来也！《元素方尖》×《西行纪》奇幻联动

荣获22次“App Store编辑推荐游戏”、持续入围“TapTap编辑推荐游戏”的人气肉鸽手游《元素方尖》，即将在4月29日正式开启全渠道公测。同时，《元素方尖》更是宣布将与《西行纪》IP正式联动，游戏动漫跨界融合，带来全新冒险体验。游戏主要角色之一妮妮，与人气英雄孙悟空同框亮相联动KV，两人将携手同行，并肩作战一起迈上新旅程，背景画面中充满了东方魔幻风格的云雾、山峦等景象，令人眼前一亮，期待这次全新的西行冒险！

本次联动的重头戏，便是联动SP英雄孙悟空的登场。4月29日全渠道首发上线之际，英雄孙悟空也会同步落地游戏之中，待勇者大人招募为伴。据悉，孙悟空不仅是《元素方尖》的首位男性勇士，更是游戏中最值得期待狂战士英雄。善用武器和强劲的体质战胜强大的敌人，实力强劲的职业定位，与孙悟空本领高强的人设完美契合！

在《元素方尖》中，狂战士拥有着众多强大的技能，依靠“狂暴觉醒”技能，可在战斗中不断叠加输出，达到战力的顶峰；“浴血”可令狂战士在回复生命值的同时获得额外免疫力，即使身处绝境，也能够拥有一线生机；狂战士的“放马过来”可强制让敌人攻击自己，守护身后的战友，是战场上绝对的掌控者。既能打又能抗，如此强大的狂战士孙悟空，勇者大人们可一定要收入囊中哦，有了英雄孙悟空助阵，西行冒险一定会有满满的安全感！

《元素方尖》初心版秉承着为玩家带来纯粹肉鸽体验的理念，从优化到福利方面都充满诚意，此次选择跨界联动《西行纪》，便是游戏精心准备的一次尝试。《西行纪》作为国漫独树一帜的存在，无论是引人入胜的剧情、新奇的脑洞，还是丰满的人设等等，都让人眼前一亮。这个充满着爱与正义，热血、奇幻的世界，更是让《元素方尖》的团队成员深深吸引。本次IP联动除了英雄孙悟空外，更多内容等待探索！勇者大人快来迎接这场奇幻的异世界冒险，与心爱的英雄角色一起，体验“双厨狂喜”的乐趣吧~

初心版专属SP勇士将至！福利满满诚意十足

《元素方尖》初心版不仅仅是回到当初最美好的样子，首发上线将带来更多全新内容，为勇者大人们带来焕然一新的艾法兰！为了与大家一同见证初心，《元素方尖》初心版将重磅推出专属SP勇士——“初心者”雪伦·晨曦。这位以成熟稳重的大姐姐形象示人的修女，手持闪耀着神圣光芒的法杖，带来满满能量。之所以被称为“初心者”，正是象征着重新踏上回归初心之旅的冒险者们，希望能让勇者大人在全新的冒险旅途中，焕回最初的冒险回忆。

“初心者”雪伦·晨曦作为《元素方尖》初心版本的一项专属福利向的SP英雄，其入手门槛极低，几乎可以视作“点击就送”！届时勇者大人只需通关指定副本，即可免费获得这位SP勇士！《元素方尖》初心版用满满的诚意，为勇者大人带来此次重要福利，千万不要错过了哦~

每一次探索都是未知，每一次冒险都是惊喜。4月29日，《元素方尖》全渠道公测重磅上线，神秘危险的随机地牢，千奇百怪的怪物，更多未解之谜等你来探索。勇者大人，请与我们一同见证初心，踏上全新旅程吧！

《元素方尖》官网：https://www.nyato.com/index.php?app=game&mod=Index&act=detail&id=103

《元素方尖》微博：元素方尖-初心

《元素方尖》公众号：元素方尖手游