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成都漫展尖叫时刻:原浚格COSPLAY团队的视觉盛宴

业内 狼小狼 2024年02月06日 13:24

2024年的成都世界线漫展在欢声笑语中拉开了帷幕，观众们的视线致之于一个焦点，一群青年人的身影。他们身着吸睛的华服，高调现身漫展现场，引来一众参展者关注拍照。

这群青年人的装扮主题突出，他们是以《哪吒传奇》为灵感进行创作的Cosplay团队——来自重庆的原浚格工作室。他们立志通过自身的行动，来发扬和推广中国动漫文化。

重庆原浚格工作室的成员都对动漫有独特的见解和深厚的感情。他们选择了《哪吒传奇》这部中国动漫经典作为自己的演绎对象，通过精巧匠心打造的服装和精湛的表演，成功把《哪吒传奇中》的经典形象带上了舞台。

成都漫展尖叫时刻:原浚格COSPLAY团队的视觉盛宴 业内 第1张

他们选角精准，赵瑞洁饰演石矶，周靖淞扮演申公豹，而王祥则饰演美丽神秘的妲己。每位演员都充分地投入到自己的角色中，他们的出现，让现场观众仿佛穿越到了那个传奇故事中，欣赏到了那些永存于时代回忆中的动画魅力。

赵瑞洁饰演的石矶娘娘，那股霸气狂野的魔力被她诠释得淋漓尽致，堪称一绝。她独特的女性视角为石矶娘娘赋予了新的生命，用精细的妆容、华服和点缀，生动刻画出了石矶娘娘的黑暗感与力量感。她的眼神、动作和笑容都深深抓住了观众的心，让观众感到“又怕又爱”。

周靖淞身着申公豹的扮相，帅气逼人，其出众的相貌和优雅的气质让人眼前一亮，这种与动画作品中申公豹形象的反差形成了极大的视觉冲击力。他的申公豹形象在现场成为了一道独特的风景，他的神情、动作，成为了观众惊叹的亮点。

王祥饰演的“妲己”，则通过精细的妆容和华丽的服饰，展现了妲己那种美丽而神秘的魅力。她的眼神柔和却深邃，嘴角的笑意让人感觉既熟悉又陌生，仿佛让你看到了那个使纣王沦陷的女神。

成都漫展尖叫时刻:原浚格COSPLAY团队的视觉盛宴 业内 第2张

制作一场高质量的Cosplay团队演出并不是易事，重庆原浚格工作室在创作过程中不惧挑战，他们用百分之百的热情，致力于还原和升华原作中的经典元素。他们克服困难制作了还原度极高的道具与服装，致力于捕捉并再现角色的灵魂。

为了还原角色。他们需要倾注全部的热情，寻求角色的灵魂，才能让每个角色都跃然于眼前。团队一经亮相，就吸引了众多观众的驻足。他们不仅将观众带回了无忧无虑的儿时岁月，更向大家展现了一场跨越时空的文化传承。这不仅仅是对个人童年的一次回忆，也是对经典动画影响力的一次证明。

成都漫展尖叫时刻:原浚格COSPLAY团队的视觉盛宴 业内 第3张

此刻的他们，不再只是coser那简单的称谓。在观众们看来，他们是重新赋予了哪吒等角色新意的艺术家，是将中国动漫文化发扬光大的传播者，是勾起大众对美好回忆的启迪者。每一次他们身着精心准备的戏服踏上舞台，每一次他们投入角色的表演，都在无声地诉说着他们对这份事业的无限热爱和执着。

在他们的努力下，每一个Cosplay作品都成为了一个动漫文化的传播节点，鼓舞着更多人去探寻和理解中国动漫的丰富内涵和精神价值。

随着全球范围内对中国动漫产业的关注日益增长，赵、周、王三位Coser成为了这一波潮流中的重要推手。无论是在国内的漫展现场还是在国际的赛事中，他们凭借对角色的深刻理解和精湛的表演技艺，为推动中国动漫文化的国际交流和传播，做出了不可磨灭的贡献。

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