2022威世智巨献——万智牌与龙与地下城

威世智今天在首届“威世智巨献”发布会上，公布了旗下知名品牌《万智牌》和《龙与地下城》未来的一些重要内容，这些内容会在今年晚些时候以及2023年先后上市。

首先是万智牌“无疆新宇宙”产品线中即将推出的产品，该产品线将万智牌和其他拥趸遍及全球的世界观、角色以及故事结合起来，将许多流行文化中的经典人物变成了万智牌张，让牌手和粉丝们收藏并使用他们进行对战。

威世智公布了万智牌与《战锤40000》联动的更多细节：除了四套指挥官预组外，还有四枚不同风格的阳光戒，分别以人类帝国、泰伦虫族、太空死灵以及混沌阵营为主题。

而在2023年的第三季度，牌手可以在万智牌对局中与弗罗多、阿拉贡等《魔戒》中的护戒队成员一起，前往末日火山，展开一场伟大冒险。新系列“魔戒：中洲传说”还将带来关于帕兰诺平原战役的艺术作品——这是魔戒圣战里最重要的一场战役，由18张独立卡牌拼接成一幅壮丽的战场图景

万智牌还将与《神秘博士》在无疆新宇宙中联动，推出包括指挥官预组、秘室珍品在内的多种产品，以致敬这款有60年历史的经典科幻电视系列剧。

另外，万智牌将在2023年庆祝其30岁生日。为期一年的庆祝活动会在今年拉开帷幕，包括9月末开始举办的亚太联赛、10月末在拉斯维加斯举办的万智牌30周年庆典，以及只有在当地牌店才能找到的特别促销活动。

在今年晚些时候，牌手们将回到多明纳里亚——一切开始的地方。这是1993年发行的第一套万智牌的故事发生地，也是前十年万智牌故事的核心。在即将到来的新故事开端，多明纳里亚人和非瑞克西亚人展开了对决。《多明纳里亚：众志成城》将于9月9日正式上市。

在首届“威世智巨献”发布会结束之际，威世智还公布了即将在2023年与牌手见面的万智牌新系列。非瑞克西亚的故事将在今年11月的《兄弟之战》中继续，并在2023年第一季度的《非瑞克西亚：万界归一》以及第二季度的《邪军压境》里不断发展。最后，2023年第三季度的《邪军压境：终战回响》将会结束这部分故事，并展示万智牌多元宇宙发生的根本变化。

在2023年第三季度，牌手们还会回到艾卓，一个深受牌手喜爱的童话时空，新的Wilds of Eldraine系列和此前的艾卓王权一样，会继续从经典的童话故事中汲取灵感。而在第四季度，Lost Caverns of Ixalan将以海盗、恐龙和吸血鬼的混战来结束这一年。

此外，《龙与地下城》这一历史悠久的桌面角色扮演游戏，也有诸多新内容即将与玩家们见面。例如数字化的One D&D在今天就会开始测试，这是一个能为玩家和地下城主提供完全沉浸感和丰富创作工具的数字化平台，支持第五版以及之后会更新的规则。

大名鼎鼎的《龙枪编年史》也将推出全新战役：《龙枪编年史：龙后之影》，一个发生在克莱恩世界、以长枪战争为背景的战役。你可以将此战役与《龙枪编年史：克莱恩的勇士》——一款允许你进入战场、做出诸多决定的桌面游戏——结合在一起，讲述一个引人入胜的史诗故事。

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