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首部沙盒游戏大电影《迷你世界之觉醒》4月30日公映，五一奇幻之旅即将开启

业内 狼小狼 2022年02月25日 12:58

 “迷你世界”游戏首部大电影《迷你世界之觉醒》已宣布定档4月30日，影片汇集了众多国内顶尖动画人，共同打造一出充满热血奇幻冒险故事。影片主要讲述了主人公卡卡为了解除封印在体内的邪恶力量，前往地下世界寻找破解之法，并且联合好友妮妮、熊孩子共同摧毁了地心人图索邪恶计划的冒险故事。

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少年卡卡对抗神秘力量 为守护部落探秘地下世界

在影片发布的定档预告中，少年卡卡所在的部落被野人侵袭，部落族人莫名失踪。卡卡在寻找真相的途中意外开启神秘力量——虚空之力，这与他体内原有的起源之力相互冲突，而这一切被地心人图索得知，卡卡身上的神秘力量也成为了他的目标，似乎与他的邪恶计划产生关联。与此同时，卡卡为了融合身上的两种力量，和好友妮妮一起前往未知的地下世界，一路上遇到各种凶险，而他所做的这一切其实是为了保护自己的部落族人......

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定档海报中，卡卡、妮妮和熊孩子三人乘着黑龙正翱翔于天空中，三人神情洋溢、载欢载笑，面对即将踏上的未知冒险毫无惧色。在漫天彩云的天空下则是他们所共同生活着的地上部落世界，部落世界里绿波翻涌、瑰丽壮阔，长满了形态各异的植被，远处螺旋形状的岛屿则悬浮在空中，奇幻感十足。

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奇异植被展现独特生态 奇幻秘境惊险与绝美并存

近日，影片发布一组“奇幻秘境”版海报，展现出影片中幽幽河、圣树、野菇林、龙之深渊、乱石渊、斗兽场六大场景，揭秘了多平行世界中绝美的奇幻秘境与奇异的植被密林。圣树位于石头部落中心，蕴含着巨大能量，树上生长出茂密的湛蓝色枝叶，树根则紧紧扎进地底，展现出根深蒂固的姿态；乱石渊位于一片草原之上，是一处深不见底的深渊，深渊周围是形状各异的石头，但深渊下的一切却充满了未知；龙之深渊坐落于石堆之中，四周是颜色各异的植被，画面传递出荒芜之感，仿佛其中深藏着巨大能量；斗兽场坐落于悬崖之上，四周被石山所环绕着，场地内以巨兽角形状的石柱为装饰，入口处的圣火与巨兽头则充满角斗氛围；地下暗河幽幽河到处流动着色彩与光影，河水中倒映着色彩各异的花朵，卡卡与妮妮身处小舟之上，正将要进入奇幻时空当中；野菇林的夜晚充满诡谲色彩，无数颗巨大的野菇野蛮生长，并被闪烁着荧光的藤蔓缠绕着，充满生命力。在这些地方卡卡和伙伴们会遇到什么意想不到的危机？他们的冒险故事又将会如何发展？期待上映揭晓。

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首部沙盒游戏大电影 惊喜视觉引玩家观众共同期待

电影《迷你世界之觉醒》是首部沙盒游戏大电影，此举不仅填补了国产动画电影在此领域的市场空白点，也是游戏IP拓展至影视领域的一次创新性尝试，极大地拓展了国产动画电影的类型，实现了大胆创新与突破。“迷你世界”游戏已发展六年，此次游戏IP影视化也引得不少玩家追捧，此前影片宣布定档时便收获大批好评，“老玩家表示看到角色形象有种惊奇的感觉”、“对游戏情怀和角色特点的还原度很高”。同时，也有不少观众表达了对影片的期待，影片中所构建的多重平行世界景观、惊险绝美的奇幻时空、精致的视效画面均获得了一致肯定，观众纷纷表示期待在大银幕观影，共同体验这场奇幻冒险之旅。

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“迷你世界”游戏首部大电影 奇幻冒险打造五一合家欢

作为超人气“迷你世界”游戏首部大电影，电影《迷你世界之觉醒》在保留游戏IP原汁原味的经典角色之外，始终专注于内容本体的创作，悉心打磨故事、细致视效制作，旨在为观众带来绝对新鲜的观影体验。在创作过程中也力求创新突破，将故事架构出多重平行世界概念，使地上世界、地下世界等各个世界奇幻共生又互相制约，在保证质感的同时将多世界的视觉效果做足差异化，希望能够在大银幕上带给观众“多倍”的视觉惊喜。故事方面以守护为精神内核，无论是卡卡守护部落的勇气与信念，亦或是伙伴间义无反顾的陪伴，都是通过角色的情感表达传递出真挚情感，在塑造充满热血的冒险旅程同时也将情感细致地刻画出来，希望在五一假期能够为观众带去一份别样而丰富的观影体验。


电影《迷你世界之觉醒》由邢旭辉执导，迷你创想科技（深圳）有限公司、深圳市星跳文创有限公司出品，将于4月30日全国公映，期待与你一起勇闯奇幻秘境。

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