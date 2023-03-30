永不停歇的爱与舞曲,「2D换装新标杆」《螺旋圆舞曲2-蔷薇战争》全平台删档测试今日开启

爱与舞曲，永不停歇。

走入异世界的宫廷社交圈，穿上精美的衣裙，奔波于一场场舞会之间。当次世代Live2D画面与百万量级文本剧情相结合，《螺旋圆舞曲2-蔷薇战争》带来了独一无二的游戏体验。

《螺旋圆舞曲2-蔷薇战争》是十字星工作室继《螺旋圆舞曲》之后的又一力作，且仍由原班人马开发而成。游戏保留了前作优秀的叙事特点，用百万量级的文本，描绘出了贵族少女为复兴家族，一步步登顶成为女王的故事。

该作并未采取市面最常见的3D画面，而是选择了次世代live2D技术，让画面既不失动感，又保留了尽可能详尽的丰富细节。与此同时，新概念设计「场景换装」的加入则变革了传统玩法，让「换装」不再拘泥于素材替换。

在游戏庞大的世界观下，你能与数百位鲜活的NPC产生交互，并于势力明暗交织的宫廷内，用「选择」谱写自己的故事。与此同时，顶尖的动态画面表达也带来了独一无二的「换装」乐趣。

优秀的剧情，与顶尖的画面表达——《螺旋圆舞曲2-蔷薇战争》已经将其核心玩法均打磨至了巅峰。在这款游戏中，你能见到的是「2D换装游戏的天花板」。

游戏目前已在TapTap、Bilbili游戏开启限量测试。于本次测试中，注册人数达到服务器上限后，游戏将关闭下载，未能体验的玩家敬请留意后续测试。同时，游戏目前仍处于研发打磨阶段，测试内容不代表最终品质。

【穿搭场景，自由组合】

庞大的衣橱，对《螺旋圆舞曲2-蔷薇战争》来说已是基础。在这款游戏中，大量可供选择的服装、饰品，将为玩家带来无尽的搭配自由。你不仅可以穿一袭华丽白裙，装扮成优雅的贵族少女；也可身着异域长裙，体验别样风情；又或是换上成套洛丽塔，在虚拟世界里体验一场欧式下午茶。

而与传统换装游戏不同的是，《螺旋圆舞曲2-蔷薇战争》同时还赋予了衣服专属的背景设定，让换装不再是「美」的堆砌，更加细腻、鲜活。与此同时，「场景换装」的加入也给画面注入了更多故事性：在不同的华丽背景下，玩家将可以肆意搭配，结合游戏LIve2D的动态画面，叙述出自己心中对于美的看法。

【权力游戏，主宰命运】

化身贵族少女「卡莉娅·洛维拉」，玩家将于游戏中步入一个充满未知的王室宫廷。当权力的争夺游戏开始，被神秘势力选中的你，最初只不过是一颗任人摆布的棋子。

但你拥有抉择的权力。是顺势而为，还是迎难而上？在游戏谱写出的庞大世界观下，事件与变动接踵而至，你的的选择，将左右自己的命运。

【相识相遇，鲜活细腻】

名为“莉莉娅”的豪门千金，任性娇纵；被称为“穆赞•默勒”的魔剑士，外表看似轻佻；“千云·阿祖拉”是知名商会的会长，人人都想攀交……在《螺旋圆舞曲2-蔷薇战争》中，有数十位类似于此的NPC，他们各自有性格，也各自有秘密。

在这款游戏里，NPC并非是只会说台词的白板，而是更加鲜活、真实。玩家将与他们相识相遇，产生故事，甚至影响命运。