threezero DLX骑士擎天柱来啦！造型帅爆全场

擎天柱回到赛博坦被大反派昆德莎洗脑。昆泰莎利用了擎天柱表示协助她夺回令牌。而此时，地球因为令牌被吸取了大量的能量几乎面临着被摧毁的困境，擎天柱与地球的命运将如何发展…



变形金刚：终极战士DLX擎天柱高约11.2英寸（28.5厘米），具有约73个可动关节，主体框架为锌合金压铸，眼睛配备LED功能，擎天柱顿时炯炯有神！其他配件包括一个冲击波护盾、一个可拆卸的腕刃、一把賽博坦长剑、一个可互换的战斗面具、四对可互换的手，还有一个DLX动作支架，可用于摆出各种姿势，同时保持逼真的外观。

DLX收藏系列以小比例及高性价比为重点，配合独特设计的锌合金压铸骨架，不但提供高可动性，更大幅提升了把玩时的手感及质感。再配上threezero一贯细腻的旧化涂装，把电影中的大哥的英姿高度还原重现。千呼万唤下，今日起已于官网及天猫旗舰店开启预定，喜欢的粉丝一定不能再错过啦！！！！！下方大量高清大哥图片预警~

产品特点

由孩之宝和TakaraTomy官方授权

全高约11.2英寸（28.5厘米）

拥有近73个可动关节

锌合金压铸主体框架

眼部LED亮灯功能*

配件

(1)个冲击波护盾

(1)个可拆卸的腕刃

(1)把賽博坦长剑

(1)个可互换的战斗面具

(4)对可互换的手型：(1)对拳头、(1)对放松手、(1)对动作手、(1)对持剑手

(1)个DLX专用动作支架

材质

锌合金、POM、ABS和PVC

约 (长320 x 阔370 x 高130) 毫米（1公斤）

备注

*需要(2)粒AG13电池（产品不包括电池）

预购价格: 1540 RMB