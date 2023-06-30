《奶块》与cv蔡书瑾联动推出新精灵，虚拟主播同步上线

《奶块》联动知名动漫角色我妻由乃推出精灵辉夜姬时,许多玩家都在讨论《奶块》能否顺利进军二次元市场。现在《奶块》又与知名cv蔡书瑾联动,推出了虚拟主播妲己,同时妲己也会作为游戏中的新精灵上线。这样看来,《奶块》在二次元市场的首次尝试取得了满意的效果。

精灵妲己的人设以《封神演义》中祸国殃民的狐妖妲己作为原型,融合《奶块》独特的世界观进行了创新。九尾狐附身少女妲己后,窥见了少女早逝、被斩杀的悲惨命运,心中无比同情这个天真的孩子,于是牺牲妖力,打破了时空的束缚,将妲己带到艾芙海姆。

妲己的人物设定和形象都有着相当浓厚的国潮属性,清新可爱的配色也非常符合少女形象,在天真的外表之下,九尾狐的残魂又让她偶尔会露出魅惑的一面,让人很难不爱,许多玩家在爆料的视频下方都激动地呼喊“老婆”“女儿”。

虚拟主播妲己的形象非常灵动,画风是很有二次元气息的国漫风,粉色的头发、率真的性格和“以后我罩着你”的可爱台词让人心动不已,不得不说《奶块》真的狠狠拿捏了二次元的“宅宅”内心喜好。

好的角色是人设和配音的相互成就,在配音的选择上,妲己的cv蔡书瑾很擅长活泼可爱的少女角色,同时在“二游”圈子里有很高的知名度——《原神》中的安柏、《明日方舟》的能天使、《崩坏3》中的梅比乌斯……很多火爆的二次元向游戏中都有蔡书瑾的声音,《奶块》非常会挑选配音演员。

在战斗技能定位方面,妲己更偏向于辅助,技能免疫击飞的这个特性让她在pvp方向上更加亮眼。

以上就是《奶块》新精灵妲己的讯息,欢迎大家与小编一起讨论哦!