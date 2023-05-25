漫改真人版《武神主宰》即将上映，优酷独播：小说漫画成绩火爆，动画点击量突破80亿，真人剧即将拉开序幕

随着动画点击量突破80亿的惊人成绩,《武神主宰》真人剧即将登场。该剧改编自若鸿文化男频玄幻巨作小说,剧中精炼的人设、复杂的故事线以及激烈的情节冲突吸引观众的目光。由网络小说界知名作者发飙的蜗牛携手原著作者暗魔师联合执导,以其丰富的创作经验和对原著的理解,呈现出更加真实、细腻的人物形象和情节发展,将原著中的魅力完美转化到荧屏之上。

该真人剧将采用顶尖的制作团队和视效技术,致力于打造宏大的东方美学世界观和恢弘的玄幻场景。每一次战斗都将成为视觉盛宴,带给观众刺激和紧张的体验。

《武神主宰》真人剧背后投资方若鸿文化,是国内知名动漫企业,创作了包括《妖神记》、《万界仙踪》、《万界神主》等二十多部系列动画,在优爱腾三大视频平台拥有超600亿播放量,若鸿文化着力打造万界宇宙系列真人剧,《武神主宰》为万界宇宙系列真人剧第一部,此后还有《我的师弟有点萌》、《星武神诀》等真人剧陆续上线。

作为若鸿文化的创始人,发飙的蜗牛同时也是《重生之贼行天下》、《妖神记》、《九星天辰诀》等小说的作者。此番携手原著作者暗魔师导演,对打造万界宇宙,有着非常宏大的雄心。

若鸿文化是一家进步非常快的公司,从小说到漫画到动画到影视剧,每一个环节都亲力亲为,从若鸿文化2017年早期的动画作品看,其制作非常粗糙,但是到了2022年出品的《妖神记第七季》,其动画的制作水平已经不逊色于国内顶尖的动画制作公司了,若鸿文化负责人还表示,他们下半年还将上线十部单集十五分钟以上品质一流的顶级动画作品,打造动画领域的视觉盛宴。《武神主宰》影视剧,是若鸿文化在影视领域的启航,其制作水平起步之高,已经令人惊叹。

《武神主宰》原著小说的故事讲述了武神秦尘,曾是武域中最顶尖的强者,却遭到歹人的暗算。三百年后,一位同名少年继承了武神秦尘的意志,成为大齐国军神定武王的爱孙。然而,生父来历成谜,母子二人在定武王府中受尽冷遇,相依为命。为了守护自己所爱的一切,秦尘毅然肩负起维护天下五国的大任,再度踏上武道之路。

原著作者暗魔师和发飙的蜗牛在原著的基础上,进行了思想性和艺术性的升华,故事围绕着秦尘等人守护大齐展开,重点塑造了秦月池、林天、王启明等数十个人物群像,让原著故事性得到了全面的提升,让玄幻仙侠不再拘泥于小情小爱,而是守护国之大义,守护天下苍生的大情大爱。让玄幻仙侠故事,重归侠之大者为国为民的叙事逻辑之中,重塑玄幻仙侠的傲骨。

让我们期待《武神主宰》真人剧的上线。随着《武神主宰》真人剧的上线,男频玄幻仙侠作品,将迎来新的起点。