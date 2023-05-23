JDG战队荣获英雄联盟2023MSI季中赛冠军！





5月21日2023英雄联盟季中赛(MSI)决赛在英国伦敦开打,JDG战队以3:1击败了BLG战队,赢得了2023MSI季中赛冠军,这是JDG战队队史首次捧起MSI冠军奖杯,也是中国战队连续第三年夺得MSI冠军。

两队同为扎根在上海的电竞俱乐部,此次决赛也是中国LPL赛区的首次决赛内战,利8电竞直播在不久前的LPL春季赛决赛中,JDG战队也曾以3:1战胜BLG战队,此次又在MSI季中赛击败对手, 近期两队交手JDG战队占尽上风,但BLG战队实力也是不俗,不仅成功从败者赛突出重围,还接连淘汰了来自韩国LCK赛区的两个劲敌GEN和T1,表现也是相当亮眼的。

此次决赛的FMVP是JDG中单:卓定(ID:Knight),在对局中的极限操作引领着战队迈向胜利,卓定也表示能够夺得2023MSI季中赛冠军对自己来说非常重要,证明我是有实力在国际比赛上拿成绩的。也是JDG战队有先见之明,签下了中单:Knight和ADC:尺帝Ruler,不但让战队拿下春季赛常规赛头名,在LPL春季赛总决赛以3-1击败BLG战队,再次将银龙奖收入囊中,更在此次获得含金量十足的2023MSI季中赛冠军,这个对于新赛季的针对性补强无疑是聪明的选择。

最后再次恭喜JDG战队获得2023MSI季中赛冠军,也期待他们能给各位电竞迷们带来更多精彩的比赛及表现,也希望他们能为中国电竞带来更好的成绩。