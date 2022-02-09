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《北斗神拳》的创作者如何绘制万智牌？

业内 狼小狼 2022年02月09日 14:03

文/狐诗人雪毛


采访/4Gamer


提到原哲夫这个名字，你可能有些陌生。但是如果说起健次郎和《北斗神拳》，想必你的脑海中已经开始浮现那句名台词：“お前はもう死んでいる”（你已经死了）。而原哲夫，正是《北斗神拳》的漫画作者。

《北斗神拳》的创作者如何绘制万智牌？ 业内 第1张

《北斗神拳》中的名场面


自高中毕业后，原哲夫就开始从事漫画创作，至今已经走过了40年的绘画生涯，除了《北斗神拳》，还创作了《破军星》《花之庆次》《苍天之拳》等漫画，是一位足以被称之为传奇的漫画家，尤其擅长描绘“能够迷住男人的男子汉”。


原哲夫不只画漫画，还创作过儿童绘本和不少海报、插画。不久前，他还在为一位万智牌角色“漆月魁渡”画了一张卡牌原画。

《北斗神拳》的创作者如何绘制万智牌？ 业内 第2张

漆月魁渡


万智牌是世界上第一款TCG游戏，至今已有近30年历史，其世界观覆盖诸多文化背景。而这次原哲夫创作的角色，就来自“神河”——一个曾经类似日本战国、如今已经走入赛博时代的日本风世界，这个世界也是万智牌的最新系列“神河：霓朝纪”的故事发生地。


很少有漫画家能持续创作40年，仍然保持原哲夫这样高的创作热情和这么广的创作广度。他在这么多年的绘画生涯中，都有哪些故事，创作时又抱有怎样的心境？为此，不久前4Gmaer采访了原哲夫，我们得到授权在此进行转载。

《北斗神拳》的创作者如何绘制万智牌？ 业内 第3张

尽可能带着压力画画


4Gamer：


今天请多关照，我们直接进入正题吧。请您说说收到万智牌原画委托时的感想。


原哲夫：


能够为全世界最著名的卡牌游戏画插画，十分高兴。我很喜欢有科幻元素的插画，所以非常想创作兼具和风与赛博朋克元素的“神河”世界，于是就欣然接受了。


4Gamer：


威世智（万智牌的出品方）对这张联动卡绘有些什么样的要求吗？


原哲夫：


我先是收到了漆月魁渡的服装与神河时空的建筑物，以及世界观相关的一些设定资料。在此基础上，还规定了“面露无畏的笑容的漆月魁渡在瓦片上飞奔，拔出刀，扔出手里剑”这样的条件，于是就按这样的方向来绘画了。


4Gamer：


相当详细的规定呢。


原哲夫：


明明只是一张插画，又要有飞奔的感觉，又要拔刀，又要有扔手里剑，必要的元素实在太多了。虽然会感觉“有点压力太大了啊……”，但如果对我说“随便你发挥吧”，我就会画得太轻松了，所以还是麻烦一点好。


4Gamer：


以前也接受过这种要求很多的工作吗？


原哲夫：


我是在有原作的基础上绘画比较多。也就是说“在有各种各样的条件下，能够再创作得多有趣”。因为一直在做这样的工作，所以很习惯这样的委托。


这次，因为卡片的文字会遮住插画的下半部分，所以结构上也充分考虑到了仅由上半部分来决定设计。像建筑物的设定已经做得相当好了，虽然想尽量加进去，但时间真的有点不够（笑），背景有点看不太清。


4Gamer：


对“神河：霓朝纪”的世界观有什么感想?


原哲夫：


有点像电影《银翼杀手》的世界，又有强烈的和风与中国风的元素。从资料的设定中获得相当好的启发，其中“鸟居像高速公路一样在空中连接在一起”这样的想法，也让我感到深有感触。


另外，像幻龙一样的东西在游动，虽然是瓦片的建筑却有霓虹和LED灯，这种近未来感也很厉害。还那些服装，恐怕也是年轻人设计的。虽然我肯定不会用这种设计，但也会有“（这种）设计很有意思啊……”这样的感想。

《北斗神拳》的创作者如何绘制万智牌？ 业内 第4张

高中之后第一次不用助手


4Gamer：


这次的插画最辛苦的地方是哪里呢？


原哲夫：


最辛苦的，果然还是瓦片啊。因为我不太用尺子，将瓦片一块一块手画上去实在太麻烦了。而且费了好大劲，却因为卡片的文字部分看不见了（笑）。



背景的大楼也是，虽然被遮住了但也必须画好，这也很费功夫。之前我都是只画人物，剩下的部分交给助手的。但这次全都自己画，就必须让自己满意才行（笑）。对画画来说这当然是理所应当的。


4Gamer：


在创作“漆月魁渡”的时候没有用助手吗？


原哲夫：


因为这次的委托，包含了“希望这张插画全部都由自己来画”这样的条件。凭自己一个人将整张插画从头到尾完成，是打高中时代以来的第一次，已经有几十年没有这样画过了。


21岁那年在《周刊少年JUMP》上出道以来，编辑部就给我配了助手，全部一个人作画的机会，意外地没有过。


4Gamer：


原来如此。在日程吃紧的周刊杂志上连载就会这样呢。


原哲夫：


正因如此，这是一项需要相当的觉悟才能接下的工作。我也一把年纪了，太乱来对身体的负担就太大了（笑）。然而，当定下“做吧！”的觉悟时，就要尽可能地画一张最麻烦的画。


这让我想起了画《北斗神拳》时，我总是在快截稿前才将原稿送出去的日子。一边说着“已经来不及了！”，一边熬夜作画（笑）。


不过，20多岁的时候我可以连着画20小时，一周都不洗澡也没问题。现在可不能这样了。


4Gamer：


虽说有截稿日催促，但能够在这么长的时间里持续画画，想必你的集中力也是非凡的。《北斗神拳》是《周刊少年JUMP》黄金期的代表作之一，对我这样的读者来说，每周刊登是理所当然的事情，但背后蕴含的汗水却是非同寻常的。


那时的漫画都是在纸上用笔作画的，这次的插画是用纸还是用数码作画的呢？


原哲夫：


是用纸作画的，画材用的是喷枪。我是用喷枪的一代，受到了采用“照相写实主义”手法的山口晴美，以及创作机械女性的空山基等多位画家的影响。因此，在用喷枪时才最能表现气氛。


（编者注：山口晴美：使用喷枪描绘逼真女性的插画师；


空山基：以金属皮肤、有机械质感的女性插画而闻名的插画师，负责过索尼机器宠物“AIBO”的设计，下图为空山基创作的机械恐龙）

《北斗神拳》的创作者如何绘制万智牌？ 业内 第5张

于是这次也决定了要用喷枪，但因为太久不用了，手边都没有现成的工具……。想再买回来找了各种各样的地方，但现在全是些涂装摩托车的型号，插画用的喷枪基本没有卖的了。而且，可能是因为性能变强了或是小型化的原因，很难画出强烈的线条，最开始调试也花了不少功夫。


4Gamer：


除了他们二位，还受到过其它哪些画家的影响吗？


原哲夫：


我很喜欢弗兰克·法拉捷特的画，他削减的手法给了我很大参考。大约在20年前，我也受到了亚历克斯·罗斯的人物的涂抹方法和光的表现等影响。在这次的插画里，科幻忍者的世界观如同灯饰一样的光的画法也采用了不少他的技巧。


（编者注：弗兰克·法拉捷特，在科幻与奇幻插画领域活跃的美国插画家。《北斗神拳》中的拉奥，伴随名台词“我的生涯一片无悔”迎来其人生终点的场面，就受到了法拉捷特的影响；


亚历克斯·罗斯，以《天国降临》和《Marvels》等漫画闻名的美国漫画作家，其“与画作中的角色摆出同样的姿势，然后拍下来再画成插画”的手法广为人知。）


4Gamer：


在数码作画全盛的时代，故意使用纸与喷枪的理由是什么呢？


原哲夫：


因为我从现在开始，在艺术的方向上，希望能把自己亲手所绘的原画全部留下来。所以这次的工作也算是一个很好的契机。能一边怀念着自己十几岁的时候，一边画画。


4Gamer：


《北斗神拳》的拳四郎受到了李小龙的启发的说法很有名，在创作漆月魁渡时，有没有受到现实中人物的影响呢？

《北斗神拳》的创作者如何绘制万智牌？ 业内 第6张

原哲夫：


漆月魁渡已经是决定好的角色设计，所以并没有以“现实中的人物”为原型的设计。


本来就必须遵守既有的设计与设定，而且“浮现出无畏的笑容”的表情也定好了。在这基础上，能够体现出是我画的地方是哪儿呢……思考之后，就在无畏的笑容上加入了《北斗神拳》的拉奥与《花之庆次》中的前田庆次的要素。还有，我就算创作和风的画，也绝对会加入西洋的元素。不这样做的话，这张画就定不下来。


4Gamer：


“将画定下来”是什么样的感觉呢？


原哲夫：


就是在我的画中，显露出了帅气的卖点吧。像是肌肉的表现，如果没法让人产生“想成为这样的男子汉”的憧憬，我可能就不画了。我认为如果画中没有憧憬之类的东西，角色的魅力就无法传达给读者。必须让读者觉得，“我想成为这样的男子汉”才行。


4Gamer：


或许是注入了这样的感情，原老师的漫画充满着对男女都很有魅力的角色呢。这次的卡牌原画，与漫画中摆着招牌造型的角色有什么不同吗？


原哲夫：


如果在漫画里，像这张插画一样的构图是看不清表情的，所以大多采用胸围和腰以上的构图。


像这次所要求的，“露出无畏的微笑”、“拔刀”、“投掷手里剑”、“在瓦片屋顶上奔跑”等各种运动的元素，在漫画里是用复数的分镜格来表现的。所以捕捉角色的整体形象，在一幅画里就要收纳所有的信息是很少见的。


4Gamer：


是在平时的漫画工作中不太见到的手法呢。在画背景时是怎么样的情况呢？


原哲夫：


一边画，一边调整与印象不符的部分。像背景的城池，也是想再自己设计一下。在画的时候，经常会出现“如果是我的话希望这样来做”的情况。比如想把金鯱再画得大一点，这里加点灯饰，那里想放点能量块之类的……。但是这些都是很好的经历，非常开心。


4Gamer：


这次画的插画，会被浓缩成8.8寸X6.3寸的卡片，关于这一点有什么感想吗


原哲夫：


画的插画虽然是F4尺寸的（33.2厘米X24.2厘米），但我已经很习惯发布改变了原来形态的画作了。漫画上有文字，单行本的话尺寸也会变。我平时也不怎么会严格按一个尺寸来作画，想用什么就用什么。接受委托后，只要努力创作就行了。

《北斗神拳》的创作者如何绘制万智牌？ 业内 第7张

原哲夫展示已经数据化的“漆月魁渡”


4Gamer


对东西变了样没有太多的抵触吗？


原哲夫：


我跟一个人包办所有内容的那种漫画家可能不太一样。我本来就是个半吊子吧，比较习惯画有原作的画，与各种各样的人联手创作作品。从这层意思来看，我可能跟厨师很像。本来就有食材，然后把不足的部分补上，就能端出美味佳肴。然后，如果能把自己的想法再注入进去的话就很开心了。


4Gamer：


能否说说你现在画完这张作品的心情呢？


原哲夫：


接下来想画一些杂鱼角色和恶人。不知道是不是符合万智牌的设定，就是那种会在画的边角处出现的家伙（笑）。


比起其它东西，万智牌与神河的角色，设计非常自由，就算世界观和方向性不一样，也能彼此共存。我想以这样的世界为舞台，画个科幻忍者的战队。


4Gamer：


原老师的科幻忍者战队！真想读读看啊。虽然《战争之子》的连载很忙，但十分期待。


娱乐对人不是绝对必要，因此要拼死去做


4Gamer：


接下来，我想听听原老师对漫画和工作的看法。


原老师的漫画的一大魅力，就在于之前谈到过的作品中有许多“让男人都为之迷恋的男子汉”。


像是《北斗神拳》里的拳四郎、雷恩、拉奥、托奇、舒杀。《花之庆次》里的前田庆次、直江兼续。还有《苍天之拳》的霞拳志郎、潘光琳等等。无论哪一位都是充满魅力的男子汉，到底是怎样创作出这些人物的呢？

《北斗神拳》的创作者如何绘制万智牌？ 业内 第8张

《苍天之拳》是《北斗神拳》的前传


原哲夫：


或许是在少年时代就对这样的人怀着憧憬。我是因为有帅气的人存在才会想要画画的。所以小学生的时候，就画过松田优作。但是，并不是自己想成为这样的人。可能就跟想把英雄形象用画来呈现的心情一样。


4Gamer：


正因为注入了憧憬，这种纯粹才会打动读者的内心，让他们产生“想成为这样的男子汉”这样的想法。


而且不止帅气的人物，有着各种人类俗欲的角色轮番登场也是一大特色呢。像《北斗神拳》与《苍天之拳》里出现的恶棍们，有着难以言喻的魅力。说起来，老师自己是对男子汉还是恶棍，哪一边更有亲近感呢？


原哲夫：


如果在《北斗神拳》的世界里，我大约会是那说叫着“不该在这里画画的！”然后在画面的角落被杀掉的家伙吧。也可能会有恶棍说“听说你挺能画的啊，画张我的画像来！”，然后就画了（笑）。其实我在小学的时候，还真的有个像老大一样的人要我画画呢。


4Gamer：


在世纪末的世界里，还贯彻着自己的绘画事业，我认为这就是男子汉的姿态。


说到画画，现在通过网络很容易收集资料，也可以与同好在聊天软件上交流，开展活动也很容易。但另一方面，也很容易被拿来将自己的画跟其它人的进行比较，有不少人因此觉得“自己画得太烂了”，而深受打击。


在这样的时代，作为画家中的男子汉，请为各位想成为插画家与漫画家的人们给出一些建议吧。


原哲夫：


虽然会把自己和他人的画进行比较，但画是自由的，没有什么规定或是证书之类的东西，完全不需要在意。只需要说着“我的画哪里不好了！”，然后拿出作品就行了。


最重要的是创意，以及对画的想法。只要倾注了感情，就能将这幅画的美好传递出来。要是画不好就不画的话，我也画不成了。比我画得好的人多了去了。但是，正因为有那么多喜欢我的画的人们，我才能继续下去。


4Gamer：


倾注自己的想法，为喜爱自己的人们而绘画吗？


原哲夫：


那些因把自己与他人比较而苦闷的人，无论谁都行，把画给别人看看吧，找到会喜欢这张画的人才是最重要的。收获到喜爱的话，就又有画画的动力了。


自己认为的评价，与其它人看到的评价是完全不同的。即便有自己画得不理想的部分，因为到了截稿日期只能交上去，但对方也会非常高兴的情况时常发生。


4Gamer：


的确是这样。自己有时觉得不太行的稿子，也有时会收到“不错的文章”这样的回应。


原哲夫：


在学生时代，我完全就不学习，天天画画。有一个像相扑选手一样身体魁梧，时常带着竹刀的老师发现我的时候，我以为会被怎么样呢，结果老师还表扬了我。


我妈妈也很高兴我能画画。虽然有点夸张，但只要画画，就得到了活着的资格了吧（笑）。有这样的感觉的话，不也能接着画下去了吗？

《北斗神拳》的创作者如何绘制万智牌？ 业内 第9张

4Gamer：


首先要找到欣赏自己才能的人啊。你在21岁的时候以摩托车越野赛漫画《铁人唐吉诃德》出道，今年是你从事绘画工作的第40年，请问你长期坚持工作的秘诀是什么呢？


原哲夫：


受到周围人的激励很重要。还有就是不要忘记“中二”的内心。


其实我也是一个非常消极的人，所以周围人的鼓励对我来说非常重要。2000年成立的Coamix公司就是因为没有同伴所以无法持续，我需要能够弥补自己不足的伙伴。出品大热门作品的作家，也是被消耗得非常厉害的作家。


4Gamer：


在畅销之后无法继续下去的例子的确经常听到呢。


原哲夫：


漫画一下子畅销后，人们不是会觉得你可以吃一辈子了吗？但是，事实并不是如此，不仅有高达80~90%的最高税率，钱几乎存不下来。而且大热之后，今后也必须不断画下去才行（笑）。


4Gamer：


不得不一直画下去的话，创意和身体都会被消耗得非常厉害。


原哲夫：


在画《花之庆次》的时候，我眼睛出问题了，没法想到什么就画什么。那时真的太痛苦了。甚至想过只有辞掉漫画家的工作了。


在那种命悬一线的感受中，支撑着我继续画画的，是Coamix的社长堀江信彦与其它同事。独立出来开了公司，我如果不画的话，公司就没法立足。人类呢，就是被依赖，被依靠之后，会非常高兴的生物。从年轻的同事那里获得了动力，我也终于拿出了干劲。


4Gamer：


被依赖，能够让自己获得喜悦与活力。


原哲夫：


能够做到现在，多亏了大家以各种形式来支持我。在健康方面也是，当觉得已经不行的时候，又有了新的医疗手段出现 ，在命悬一线的关头救了我。于是我就想，再干一会儿吧，就这样继续下去了。


我们的工作是娱乐相关的，对人来说不是绝对必要的东西。正因为如此，才要拼死去做，不能马马虎虎就行了。


当然是自己兴趣的话会很开心。但是，在艺术的世界里，只有那些有才能，又拼死奋斗的人才能生存下来。在画画世界的胜负，必须找到自己的胜利方式才行。


4Gamer：


《苍天之拳》通过“朋友”这个词，来传达友情与伙伴的珍贵。在你持续工作的过程中，朋友的存在也是非常重要的吧。


原哲夫：


是啊，朋友啊（笑）。多亏了朋友，我才能作为一个创作者，作为一个人活到现在。要是不画画的话，要是消失的话，跟死了也没两样了。Coamix也推出了像《终末的女武神》这样的大热作品，我就想创立这公司真是太好了。


4Gamer：


对工作一直都抱着一种觉悟在坚持呢。令人感到你一直不放松的心情。那么最后，请对读者们说几句话吧。


原哲夫：


关于我所画的“漆月魁渡”，要是世界上有一个人，两个人为此而高兴就让我感到很幸福了。而要是使用这张卡牌来享受游戏的话，我就更高兴了。


万智牌与神河的世界观非常有趣，我还想再画个五张左右。大家也请务必向威世智提出这样的要求（笑）。


4Gamer：


非常感谢。

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