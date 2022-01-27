1月国创新番热度又创新低？《诸天纪》这部“插队”的1月大作不能被埋没！

自去年11月国创动画作品发布会之后，很多热爱国漫的观众们都对2022年的国创新番充满期待。然而，众多高人气国创作品都没有在年初上线，导致1月的国创新番反响平平。就在这时，一部1月22号宣布定档，1月28号开播的国创新番，以出人意料的姿势席卷全网，为平淡的1月新番带来了新的惊喜。这部动画就是由两点十分动漫制作，改编自著名网文作者庄毕凡的同名小说的《诸天纪》。



和《斗罗大陆》《斗破苍穹》等知名的玄幻动画不同，《诸天纪》的主角林飞没有唐三双生武魂那样特殊的修炼体质，也没有药老这样的“外挂”前辈倾力传授功法，关键时候还能“代打”救萧炎一命。在上一世与反派同归于尽后，林飞阴差阳错再次穿越到了万年后的同一个世界。在这里，林飞能依靠的只有自己的智慧，外加前一世当了半辈子藏剑阁“图书管理员”的丰富知识，以此来战胜实力高自己数倍的对手。除此之外，他看上去与普通人并没有明显区别，就像一个对游戏系统了如指掌的二周目玩家，用极限的属性将游戏打通关。

但摆在林飞眼前的“二周目”有些古怪。前一世灭门他们宗派的大boss，却成了脑子不太好使的同门师兄；万年前能对抗天劫的剑法，如今只是入门级的底层武功；而林飞在灭门前留下的遗书，原指望发现的人重振问剑宗，然而到今天都没有被人开启过。这一万年究竟发生了什么变化，宗门被灭后又是如何传承下来的？带着这些疑问，林飞踏上了对罗浮世界真相的探索之路。

唯一注意到林飞异样的是女主秋月华。人们说秋月华是月上谪仙转世，这位女主的形象确实美若天仙。在《诸天纪》的ED动画中，秋月华为大家献上了一段剑舞，在常人看来优雅美观，而在专业的动画人眼里更是惊艳四座。因为这支舞蹈并非传统的CG工艺制作，而是通过最新的动捕技术实现的。制作公司两点十分动漫将去年在虚拟偶像领域的技术积累应用在了动画制作上，让这支舞蹈的动作更加连贯且真实，你们能看出动捕舞蹈和传统CG舞蹈的区别吗？

1月28号《诸天纪》前两集已经上线，在优酷动漫独家上映；每周五上午10点更新，预计播出半年时间。在众多一月国创新番中，这部题材新颖、技术过硬的国风仙侠大作绝对不容错过！