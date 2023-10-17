周末好去处西安CCG， ACG爱好者的秋日狂欢派对

江涵秋影雁初飞,与君携手入长安

2023年10月27日~10月30日，第一届#CCGEXPO风华长安#将正式登陆西安！

作为上海最老牌的漫展之一，CCGEXPO邀请您与热爱齐聚曲江电竞中心，在这个秋高气爽的季节里留下美好回忆。

漫展时间：2023.10.27-10.30

漫展地点：西安·曲江竞技中心

22000平米室内外全展出面积，白天黑夜尽情畅玩！现场超多动漫游戏秀，还有游戏积分换大礼，PS5、Switch等你来兑换！

主场活动互动积分 现场兑奖值回票价

30+展商，20+互动任务，每日20个兑奖积分。玩转《仙剑奇侠传》风华长安限定支线任务，现场随机组队来一局“狼人杀”，与“国风征集大使” AIChannel中国绊爱合影，为左袋创意虚拟角色红豆妮、柯艾的舞蹈表演现场打call即可获得总计4分主场积分，当日可兑换展会限定礼品，快乐加倍！快乐翻倍！当日可兑最大奖项绝对超值，超多惊喜先到先得~





二、豪华展商 齐聚一堂

仙剑奇侠传、月圆之夜、GGAC银河画廊、左袋创意、欧瑞动漫、阅文动漫、UBISOFT育碧、网易狼人杀官方、腾讯视频、欧漫达高、天涯明月刀、天闻角川、IPSTAR|潮玩星球、OSM开源元宇宙、好传动画、央视动漫、济南出版社、元尊、数字怪兽、曲江旅游、GERM、指尖灵动、中国银行等等等等……他们将携各自的优质IP及内容在曲江竞技中心亮相！









内场舞台多场嘉宾互动签售活动，外场美食、小物、画展应接不暇~

夜场活动简介：

展馆即大屏！超宽超亮超震撼#大屏时刻#点亮西安曲江竞技中心，与大屏合影留下美好纪念。自由舞台交给乐队和偶像团体，青春旋律mix元气偶像，照亮CCGEXPO风华长安之夜！超多美食拒绝饿肚逛展，超多正版周边边吃边买两不耽误~国风市集，同人小物，一起来面基吧！

主场活动取古时六艺，礼、乐、射、御、书、数。传承创新，在CCG风华长安展会中设新六艺，为礼乐、棋竞、书画、诗歌、异数、共舞六大主题。

参加各类主场活动，完成“新六艺”任务可额外获得积分和小礼品。

累积积分最高可兑PS5，Switch Lite游戏主机，Line IP联名按摩枕等！更多惊喜等你现场解锁！（具体规则以活动现场所示为准）

三、优质偶像 惊喜嘉宾 现场互动

CCG EXPO 风华长安现场特邀嘉宾汇集插画师、漫画家、科幻奇幻作家、人气Coser、配音演员、知名乐队、人气女团等等。展会四天，内外场两个舞台区域，现场活动精彩不停，更有互动签售环节，让你与喜爱的嘉宾近距离互动。

27日：走路摇、荷里寒、何何舞、完美假日乐队

28日：夏磊+不一、真的菜菜、STARENERGY、ROSEMARY、完美假日乐队

29日：AKB48 Team SH、六二二同学、陈永发、LOVEPOWER、玉兔+宝树、844乐队

30日：爪琊、844乐队、中国绊爱





四、超大室内外场馆 交通便利

西安曲江竞技中心，22000平米室内外全展出面积，室内超新场馆，室外平整草坪，拍照、游戏、休闲绝佳场所！白天观展，晚上美食街区，影音派对，畅玩长安风华！

周边交通便利，地铁4号线金滹沱站，出站即有宽敞巴士往返接驳！

另外，公交113路、188路、257路等线路都直达展会现场。

十月底已是深秋时节，要逛夜场的小伙伴记得带一件厚外套，防寒保暖，避免着凉！









五、预购门票更优惠

小伙伴们， CCG EXPO 风华长安现已开票， 预购门票入场更优惠哦！





官方QQ游客1群：908994794

官方QQ游客2群：930270585

自由舞台展示报名QQ群：905353808

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以上群号对号入座哦！

看板娘【千秋】在现场等你！



