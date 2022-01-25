非遗元素融合水墨国风 《狐桃桃和老神仙》彰显传统文化之美

2022年1月24日,由山西梓楠文化艺术有限公司和企鹅影视联合出品、山西灌木文化传媒有限公司制作的一部品质精良,画风唯美的国风少儿动画——《狐桃桃和老神仙》正式登陆腾讯视频,与全国的小朋友们见面。

《狐桃桃和老神仙》的故事背景从各种中国传统神话故事展开,讲述了梦想成为大神仙的狐桃桃,在卷轴的指引下,来到桃花村修行,学习法术的故事。在这个过程中她不断经历挑战、自我成长。动画片结合了独具中国特色的水墨画风,故事整体充满趣味性而寓意深刻。无论从画风还是故事,都充满着浓厚的中国特色。

前后历经四年时间打造的这部动画片能够在丑末寅初之际正式亮相,这其中蕴含着创作者的奇思妙想与精心打磨,同样,主创团队也希望能够通过这部动画片讲述我们中国自己的故事,传承中国的传统文化,让孩子们在观看动画片的同时,感受传统文化艺术的魅力。

相较于目前市场上的主流动画片,《狐桃桃和老神仙》无论从题材和风格都显得非常特别,相信大家对这个故事也都有着许多的好奇,在正式开播前,我们想先满足大家的期待,聊一聊这部动画片背后的故事。





创作背景

巧妙的故事设计,精致的水墨风格,再加上传统的民俗文化,这种创新的组合背后,是这部动画片的制作方灌木文化在摸索非物质文化遗产项目与少儿动画结合后的成果。而中国传统文化元素始终贯穿在《狐桃桃和老神仙》中,包括美术风格、东方元素,还有富含民族文化价值观的中国故事。

灌木文化始终秉持以“中国文化”讲好“中国故事”,重视正向价值观与传统文化与艺术相融合的创意创新,通过不断的技术创新与艺术品质的追求做到“文创IP·极致创制”,与中国少儿动画行业共同成长。《狐桃桃和老神仙》的出现正是其子公司梓楠文化对于传统文化的传承与发扬。除了文化内核,在《狐桃桃和老神仙》中,也通过一个个短小精悍的故事传递着关于成长、友情、陪伴等积极而温暖的价值导向。一心想要学法术的小狐狸狐桃桃像所有普通小朋友一样,有着自己的梦想和追求,希望成为父母像一样厉害的神仙。孩子们在观看的过程中能够跟随狐桃桃和朋友们一起经历一段段新奇有趣的旅程,获得精神上的成长。





创作初心

在我们小的时候,看了很多美影厂的动画,小时候只觉得那些动画故事有趣,角色可爱,但是长大了以后才知道,那些动画作者都是非常厉害的前辈,他们在其中投入了大量的心血。才有了那些建立于传统文化上,具有高度审美的优秀作品。

中国传统文化中,自古就有“诗画一体”的概念,诗中有画,画中有诗。往往说到传统文化,就会让人觉得是庙堂之高,而事实上,“传统”其实不过是我们祖先们的“日常”。所以我们的初心,也是希望能够把中国传统美学,借由这样的一部动画作品,呈现在我们的孩子面前。

而如果直接采用中国传统绘画风格,其色调和场景布局,对于低幼年龄段的小朋友来说,依然存在着理解难度。所以我们经过反复的打磨和尝试,尽量在中国传统水画的素雅和小朋友的审美情趣之间找到平衡,借由故事中一幅幅画面,把中国传统审美的意境融入其中。





美术风格

《狐桃桃和老神仙》整个项目在美术风格上,参考和借鉴了很多中国传统的绘画元素,比如芥子园画谱,石涛,王希孟等中国传统绘画大师的作品;同时也借鉴了当代美术大师的艺术风格,将传统与当代元素进行了融合。

另外,在很多场景的设计上,也参考了中国传统建筑。比如喜欢种花的小孔雀花花的家,就参考了苏州园林的建筑风格;小药神的家是参考了福建土楼的造型风格;而太上老君的住所,你们可能会看出老君山的建筑风格和布局。

小孔雀花花的家

小药神的家

太上老君的家

整体的场景元素设计中,虚中有实,实中有虚,虚实结合,既有想象中的人间仙境的奇趣,又有现实中大好河山的美景。希望这些取材于中国传统文化的艺术巧思,能够建立和培养儿童观众的艺术情操。









故事理念

这部动画片的主人公狐桃桃是一只勇敢正义,乐于助人的小狐狸,她一直梦想拥有强大的本领来帮助其他人。有一天,狐桃桃意外来到了一个神奇秘境——桃花村。在这里,她认识了博学慈爱的老顽童土地爷爷,结交了很多好朋友,有热爱发明的竹鼠满满、喜欢凑热闹的猴子闹闹、擅长种花的孔雀花花以及憨厚耿直的龙宫王子和乌龟多宝,还有许多其他性格迥异的朋友们。

创作团队所设计的这些角色,都有着鲜明的性格,从他们的身上,我们能够看到儿童最宝贵的纯真品质,同时也都有着一些小缺点,就像真实的孩子们一样。

在桃花村修行的每一天,桃桃都会遇到一些问题和挑战,这时,她便会找朋友帮忙,向他们学习。在修行的过程中,桃桃也会有犯错惹出麻烦的时候,不过她总会努力反思,了解到犯错并不可怕,重要的是不推卸责任,勇敢面对。而桃桃每做一件好事、每结交一个新朋友、每改正一个错误,桃树上都会开出一朵桃花。这也正是我们希望通过这个故事想要传达的,没有完美的人,但最重要的是能够直视自己的错误并改正。

希望《狐桃桃和老神仙》开播后,能够不负广大观众的期望,为大家带来耳目一新的视听感受,也希望能借此片的播出,唤起广大儿童乃至成人对于传统文化的兴趣,同时也希望中国少儿动画市场能够百花齐放,丰富儿童精神生活。