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KLab获《JOJO的奇妙冒险》动画系列除日本外的全球手游发行权

业内 狼小狼 2022年01月20日 11:45

 

KLab株式会社

（股票编号：3656东证一部）


KLab株式会社（总部：东京都港区、代表取缔役社长：森田英克、以下称"KLab"）宣布，获得了与盛趣游戏/Shengqu Games（总部：中华人民共和国上海市、CEO：谢斐）合作开发中的《JOJO的奇妙冒险》动画系列手游（简体中文版名为《乔乔的奇妙冒险 黄金赞歌》）除日本地区外的全球发行权。


通过本次授权的获得，该作在2020年8月《中国大陆及港澳台地区的手游发行权获得》一文中已公开的地域基础上，进一步追加扩展了发行区域。



KLab获《JOJO的奇妙冒险》动画系列除日本外的全球手游发行权 业内 第1张


本次作品的事业模型

KLab以拓展盈利机会为目标，正在推行“面向海外的游戏开发支援模式”。该模式是通过日本的IP版权方授权，由我社在获得游戏化权利后，与海外开发商共同进行游戏的开发及发行以获得收益。

我们将借助事业开展以来所构建起的与IP版权方及海外开发商的合作关系，结合IP游戏的开发能力以及在全球市场发行游戏的经验，通过该模式的推进以实现事业版图的进一步扩大。

KLab获《JOJO的奇妙冒险》动画系列除日本外的全球手游发行权 业内 第2张


今后我们也将陆续公开该作的开发进展。


关于《乔乔的奇妙冒险》

《乔乔的奇妙冒险》于1987年在《周刊少年JUMP》开启连载，是由荒木飞吕彦老师创作的高人气漫画作品。第8部《乔乔福音》至2021年9月号为止在《ULTRA JUMP》杂志上进行了连载。

在动画系列方面，继2018年公开的《乔乔的奇妙冒险 黄金之风》在全世界范围内收获了极高人气之后，2022年《乔乔的奇妙冒险 石之海》的动画也正在热播中。


关于《乔乔的奇妙冒险 黄金赞歌》

简体中文名：乔乔的奇妙冒险 黄金赞歌

游戏官网：https://jojozg.web.sdo.com/

官方微博：@乔乔正版手游黄金赞歌

官方微信：乔乔正版手游黄金赞歌

版权标记 ：©Hirohiko Araki&LUCKY LAND COMMUNICATIONS/SHUEISHA,JOJO The Animation Project © KLabGames ©Shengqu Games

KLab获《JOJO的奇妙冒险》动画系列除日本外的全球手游发行权 业内 第3张

盛趣游戏/Shengqu Games

公司名：盛趣游戏/Shengqu Games

公司代表：谢斐

总部所在地：中国上海

事业内容：盛趣游戏是全球领先的网络游戏开发商、运营商和发行商。立足“科技赋能文化”的新文化产业定位，盛趣游戏全面推进“精品化”、“全球化”、“新文化”三大战略，以科技为骨、文化为翼，用科技激活文化的精髓，致力于成为一家打造极致互动体验的科技文化企业。先后推出和运营了《热血传奇》、《传奇世界》、《泡泡堂》、《龙之谷》、《最终幻想14》等70多款精品游戏，注册用户超过22亿。进入移动游戏时代，先后成功发行代理游戏《扩散性百万亚瑟王》与推出自研游戏《热血传奇手机版》、《传奇世界手游》、《龙之谷手游》、《龙之谷2》等现象级作品。

公司官网：http://www.shengqugames.com/


※文中记载的公司名称、产品名称、服务名称均为各公司所持有的商标或注册商标。


KLab株式会社　

公司名：KLab株式会社（英文名：KLab Inc.）

公司代表：代表取缔役社长　森田英克

公司设立：2000年8月1日

资本金：49亿5543万日元（截至2021年9月末）

上市信息：东京证券交易所·第一部（3656）

总部所在地：〒106-6122 東京都港区六本木6-10-1 六本木ヒルズ森タワー

业务内容：移动线上游戏的企划·开发·运营

公司官网：http://www.klab.com/jp

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