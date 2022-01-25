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骗过了所有新番导视的一月国创大作？《诸天纪》动画你一定不要错过！

业内 狼小狼 2022年01月25日 16:01

 

2022年春季国创新番已经陆陆续续开播,不知各位都追了哪几部呢?相信关注国漫的大家早就研究过1月新番的定档消息,但正因为如此,你可能会错过《诸天纪》这部近日宣布定档在1月28日开播的国创大作!

骗过了所有新番导视的一月国创大作？《诸天纪》动画你一定不要错过！ 业内 第1张

《诸天纪》改编自著名网文作者庄毕凡的同名作品,原作讲述了罗浮世界的穿越者林飞,遭遇宗门巨变,以凡人之躯算计反派同归于尽,却又于数万年后重生在自家宗门的热血故事。“废号重练”的主角虽然开局只是个小弟子,但全程智商碾压,利用自己三世以来的丰富经验,一边修炼变强一边探寻当年浩劫的真相。

可以说,《诸天纪》的“爽”不是《仙王的日常生活》那样天下无敌的装逼,也不是《斗罗大陆》那样极限反杀的复仇,而是以“扮猪吃虎”的风格打出一条独特的爽文路线。在2019年漫画改编后,粉丝们对作品动画化的呼声就越来越高。

骗过了所有新番导视的一月国创大作？《诸天纪》动画你一定不要错过！ 业内 第2张

从近日放出的定档PV来看,《诸天纪》的角色颜值不俗,打戏动作拳拳到肉,招式特效华丽丰富,这就不得不提到《诸天纪》的动画制作公司——两点十分动漫。这家动画公司曾制作过《我是江小白》、《巨兵长城传》、《秘宝之国》等多部高分国漫作品。除此之外,两点十分动漫也为《王者荣耀》、《阴阳师》、《明日方舟》、《战双帕弥什》等多款知名手游制作动画PV,动画质量有口皆碑。

骗过了所有新番导视的一月国创大作？《诸天纪》动画你一定不要错过！ 业内 第3张

骗过了所有新番导视的一月国创大作？《诸天纪》动画你一定不要错过！ 业内 第4张

骗过了所有新番导视的一月国创大作？《诸天纪》动画你一定不要错过！ 业内 第5张

《诸天纪》动画作为两点十分动漫时隔半年再出的动画大作,可谓是憋了个大招,在近日定档官宣之前,制作组几乎没有放出任何消息。1月28号《诸天纪》第一集就将上线,由优酷动漫独家放送,更新时间为每周五上午10点。另外,与大多数两点十分的动画不同的是,这次《诸天纪》是半年番,预计将持续播出到7月,喜欢追番的小伙伴们有福了,赶快行动起来吧!

骗过了所有新番导视的一月国创大作？《诸天纪》动画你一定不要错过！ 业内 第6张

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