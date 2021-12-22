《雪鹰领主》动画定档12月27日 二十六集连播 人魔大战再升级

今日，由企鹅影视出品，米粒影业制作的《雪鹰领主》动画第三季发布定档PV，宣布正式定档12月27日，腾讯视频独家播出。主角东伯雪鹰即将踏入圣级超凡，面临全新威胁，恶魔们的阴谋正在向他靠近...

人魔之战持续升级，恶魔蓄谋抢占先机

动画《雪鹰领主》改编自阅文集团白金作家我吃西红柿的同名小说，原著360.12万字，斩获903万总推荐，位列起点中文网收藏总榜第8名。小说讲述了异界大陆的主角—东伯雪鹰为了守护家人努力修炼成为超凡并一路战至最强的故事。

第一季以东伯雪鹰解救受困的父母为主线，并在历练途中结识了女主余靖秋。一次与仇敌的追逐厮杀中东伯雪鹰误坠入黑风渊，却意外发现遗迹和至宝。

在黑风渊中修炼六年后，雪鹰跨入超凡，成功离开困境并救出了父母，第二季的剧情以此为起点，讲述成为超凡后的雪鹰时刻面对的危险与挑战，以超凡之躯对抗恶魔入侵。

第三季雪鹰领主回归，与恶魔的缠斗将更加深入，人魔之战日渐焦灼，雪鹰担起超凡重任，识破恶魔计谋，守护人类。





《雪鹰领主》动画一贯更新体量扎实，前两季已累计了52集的剧集内容， 专辑播放量超过27亿。第三季不负众望，如约以26集的半年番体量归来。不仅集数充足，剧情的大步推进，也将让粉丝的观看感更上一层。

在官方发布的定档PV中，精彩剧情可见一斑，很多粉丝们期待已久的剧情都将在第三季中呈现。恶魔们攻城又不断退去、潜伏在超凡之中的恶魔间谍、水源道观和其他组织的矛盾频生、魔神对雪鹰异常“柔和”的态度，不寻常的事情逐渐揭露着恶魔们的阴谋...









美型建模剧情深入，细节提升再燃热潮

作为知名国产3D玄幻动画，《雪鹰领主》第三季在制作画面上保持一贯的高水准外，还对场景设定、人物表情等细节进行了一次升级——提高人物面部微表情的生动感，让角色的情绪波动能够更好、更完整地传达给每一个正在观看的粉丝。





动画主角东伯雪鹰为了守护家庭，不断挑战自我极限，成就自我的超凡实力，同时在与恶魔的对抗中，发挥才智和细心，为守护人类决不放弃任何一丝希望。《雪鹰领主》的热血战斗和主角雪鹰的拼搏精神搭配上动画本身精益求精的制作水准，必将再次掀起粉丝间的新一轮“雪鹰热潮”。《雪鹰领主》同名游戏也已上线，影游双重加持，一起为喜欢雪鹰领主的粉丝们献上最佳体验。





《雪鹰领主》动画自更新以来，于优秀的作品中淬炼成长，这次回归，从场景设定、人物动作、面部表情、动画细节等方面 带来在品质上的整体升级。打斗特效的打磨与提升传递着 东方玄幻独特的武打魅力，美型建模细化与丰富的表情处理，将给观众和粉丝们带来更大的视觉享受。在国产动画的热潮与步履之中， 雪鹰领主会继续保持前行。

《雪鹰领主》第三季腾讯视频全网独播，每周一10点更新1集，VIP抢先看1集。12月27日起，东伯雪鹰超凡归来，再护夏族世界！