《雪鹰领主》动画定档12月27日 二十六集连播 人魔大战再升级

今日，由企鹅影视出品，米粒影业制作的《雪鹰领主》动画第三季发布定档PV，宣布正式定档12月27日，腾讯视频独家播出。主角东伯雪鹰即将踏入圣级超凡，面临全新威胁，恶魔们的阴谋正在向他靠近...
人魔之战持续升级，恶魔蓄谋抢占先机
动画《雪鹰领主》改编自阅文集团白金作家我吃西红柿的同名小说，原著360.12万字，斩获903万总推荐，位列起点中文网收藏总榜第8名。小说讲述了异界大陆的主角—东伯雪鹰为了守护家人努力修炼成为超凡并一路战至最强的故事。
第一季以东伯雪鹰解救受困的父母为主线，并在历练途中结识了女主余靖秋。一次与仇敌的追逐厮杀中东伯雪鹰误坠入黑风渊，却意外发现遗迹和至宝。
在黑风渊中修炼六年后，雪鹰跨入超凡，成功离开困境并救出了父母，第二季的剧情以此为起点，讲述成为超凡后的雪鹰时刻面对的危险与挑战，以超凡之躯对抗恶魔入侵。
第三季雪鹰领主回归，与恶魔的缠斗将更加深入，人魔之战日渐焦灼，雪鹰担起超凡重任，识破恶魔计谋，守护人类。
《雪鹰领主》动画一贯更新体量扎实，前两季已累计了52集的剧集内容，
在官方发布的定档PV中，精彩剧情可见一斑，很多粉丝们期待已久的剧情都将在第三季中呈现。恶魔们攻城又不断退去、潜伏在超凡之中的恶魔间谍、水源道观和其他组织的矛盾频生、魔神对雪鹰异常“柔和”的态度，不寻常的事情逐渐揭露着恶魔们的阴谋...
美型建模剧情深入，细节提升再燃热潮
作为知名国产3D玄幻动画，《雪鹰领主》第三季在制作画面上保持一贯的高水准外，还对场景设定、人物表情等细节进行了一次升级——提高人物面部微表情的生动感，让角色的情绪波动能够更好、更完整地传达给每一个正在观看的粉丝。
《雪鹰领主》第三季腾讯视频全网独播，每周一10点更新1集，VIP抢先看1集。12月27日起，东伯雪鹰超凡归来，再护夏族世界！