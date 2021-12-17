家庭亲情励志动画电影《追梦少年》定档1月8日全国上映

由梁建国导演，吴璇编剧，禹祥、绿绮、瀚墨、囧森瑟夫、KiKi、刘莫谦、谢必安、竺子、胖大海等演员联合配音的家庭亲情励志动画电影《追梦少年》定档于1月8日全国上映。电影以表现亲情为主，讲述了曾经的明星足球运动员父亲与子女一起如何追梦的故事。







追梦或不追梦？矛盾碰撞中引人思考。

电影《追梦少年》主要讲述了一个励志追梦的故事，平凡的海鲜店老板罗纳德因为年轻时的受伤经历，将自己的梦想深深掩埋。甚至不愿让孩子参加任何体育运动，但他的三个孩子都有出色的运动天赋，尤其是罗宾和罗可可。最终，孩子们的努力和坚持感动了父亲罗纳德，一家人并肩追寻梦想，却又意外陷入反派的巨大阴谋……最终这一家人能否战胜反派成功实现自己的梦想呢？

电影《追梦少年》描述了三位少年追求梦想的故事，同时描述了父子亲情，当父亲和孩子的梦想不一致的时候，亲情与青春期叛逆之间产生了冲突，作为父母应该如何正确引导孩子；而当父亲遭遇巨大危机，三个少年更是奋不顾身拼尽能力拯救自己的父亲，这一切都引发人们对亲情的思考。





以小见大，展现追梦人生。

电影《追梦少年》以父亲教年幼的孩子踢足球开篇，引出三位少年追求梦想的故事，在这个属于奋斗者的新时代，人人都有追梦的权利，人人也都是梦想的筑造者。不驰于空想、不骛于虚声，在奔跑中奋力逐梦，做新时代的追梦人；同时影片背景并非是天马行空，而是极具生活气息，大到足球场、街道，小到一碗面、一件衣服，所有的画面刻画的都十分真实，贴近生活。

电影《追梦少年》历时三年制作，画面风格真实感人、情节故事跌宕起伏。

家庭亲情励志动画电影《追梦少年》由深圳万珑文化传播有限公司，合肥扶摇影业有限公司，深圳森巴映画文化传播有限公司，深圳市汇珑谷动漫有限公司出品，由华瑞四合影业（北京）有限公司，广州功夫漫影互动娱乐有限公司发行，出品人梁建国、邓昕、陈宝君，制片人陈绮云、郭爽爽。

电影《追梦少年》即将于1月8日在全国院线正式上映，敬请期待！