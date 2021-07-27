专访追光动画于洲：携手戴尔讲好中国故事 发力国漫崛起

（文章转载自天极网）2016年《小门神》上映，这部由追光动画出品的动画电影片长为107分钟，渲染时长达到了约8000万小时。可以说在制作过程中，追光动画为台上一分钟，付出了“台下八十年功”。







目前追光动画仍保持着每年上映一部作品的节奏稳步前进，而且随后制作的《白蛇：缘起》、《新神榜：哪吒重生》以及刚刚上映的《白蛇2：青蛇劫起》等每一部动画电影的画面精度相比前一部都有几倍、甚至十几倍的提升。

成倍增长的工作量，并没有延缓追光动画的创作进度，一方面得益于追光动画对创作流程的创新以及近300位艺术家的努力;另一方面则是因为追光动画重视技术与生产力的数字化升级，包括与戴尔的长期合作，在IT设备焕新上保证持续不断的投入。





追光动画联合创始人于洲在接受天极网采访时，进一步介绍了追光动画如何实践“国漫崛起”不仅仅是一句口号，更是未来。





中国不缺好故事，但讲好中国故事并不容易





于洲谈到，追光的定位是“中国团队，为中国观众，讲好中国故事”。





在过去几年中，追光凭借过硬的国漫品质吸引了大批观众路转粉。《白蛇：缘起》上映后，更是有影迷形成“自来水”，在猫眼和淘票票分别获得9.4和9.3的同类型电影最高分，在豆瓣也一度达到了8.1分。





尽管追光动画取得了瞩目的成绩，但于洲表示，讲好中国故事并不容易。





中国文化源远流长，可供创作的题材非常丰富，所以影迷们也一直期待“国漫崛起”。追光动画为了讲好中国故事，大胆创新和突破。于洲提到：“追光的团队很年轻，我们希望用年轻一代的‘动画语言’，表达和创作中国的文化经典，实现文化的传承和突破，传递文化自信。年轻人对中国文化的认同，让我们相信‘国漫崛起’将不仅仅是一句口号，更是未来。”

追光动画联合创始人于洲





追光动画通过艺术创作让熟悉的故事焕然一新，增添的创新元素提升了代入感，戳中了大批年轻影迷的兴趣点。





据于洲介绍：“一部动画电影的创作制作周期是3-4年，我们同时有3-4个项目并行在不同的阶段，每年会上映一部作品。我们希望每一部作品都有所超越，在艺术和技术上都有突破。追光动画讲故事的能力、制作能力都在不断提高，同时我们的软硬件技术也都在不断升级，这个过程中也得到了戴尔的大力支持。追光动画成立于2013年，从成立之初就和戴尔建立了合作，延续至今。”





艺术家的创作能力是动画公司的核心，数据的处理和存储能力则决定着动画公司的效率，制作高水平的作品，让艺术家实现创造力的高水平释放，离不开强大的图形工作站和渲染云平台。戴尔为追光动画提供了端到端的完整动画制作和渲染IT解决方案，帮助艺术家提升制作效率。“戴尔Precision工作站和PowerEdge服务器凭借强大而稳定的运算能力，为我们奠定了坚实的硬件基础，帮助了制作效率的提升。”于洲说到。

追光动画的艺术家们曾做过简单的对比，正在进行的《杨戬》项目中一个大型工程中包括的资产数量，相比《青蛇》已经有了成倍的增加。如果是对比《白蛇》、《哪吒》等作品，差距甚至有几十倍。

灵感难得但易逝





制作动画电影的艺术家们长期与时间赛跑，保质保量的完成创作，在这个过程中，工作站等硬件不仅需要提供生产力，还要照顾到艺术家的“工作状态”。





艺术家的创作过程是将脑中闪过的灵感，通过工作站等硬件以及Maya, Katana等专业软件落地为“作品”。在这个过程中，如果硬件、软件出现卡顿、崩溃，不只是耽误时间，甚至会与难得的创作灵感失之交臂。





于洲以及追光动画的艺术家在采访时都提到，创作心情、情绪非常重要，而设备的卡顿、崩溃很影响情绪，容易将灵感打消。为此追光动画的技术团队也在不断进行性能优化、开发，从而让艺术家的创作过程更加便捷可靠。





在这方面，高效、智能、稳定、专业的Precision工作站等硬件设备起到的作用不容忽视。





追光动画灯光师陈其辉提到：“灯光制作最怕文件崩了、拖帧卡顿、渲染太慢，设备的性能和我们的工作效率是直接相关的。我们团队在不同环节用的是Precision工作站，很流畅，能让我们可以在制作周期内做到精益求精。”

更高效的生产力





工作站是PC作为生产力工具的代表，同时也是影视内容创作者最佳工具。戴尔Precision工作站拥有丰富产品线，能够覆盖广泛的用户需求，一方面能够给艺术家提供高效生产力;另一方面对于如追光动画等有大批采购需求的企业、工作室而言，完备的产品线能够实现“按需定制”，避免了资源闲置、浪费，以获得最佳投入产出比。





以戴尔Precision 5000和7000系列工作站为例，拥有塔式双路工作站等多类型产品，对于性能需求较高的艺术家可以给予更强劲的配置。例如戴尔Precision 7000系列工作站最高可支持Intel 双路至强56核处理器, 3TB内存、在打开超大型工程文件时可以有效减少加载、保存的等待时间，同时在专业创作软件进行动画及特效设计、细节调整时，操作也更加顺畅，甚至让艺术家无需创建代理文件，即可完成创作或编辑。

另外艺术家进行内容创作时，经常需要处理大型工程，这也是需要高性能Precision工作站的重要原因。据追光动画灯光师陈其辉介绍：“《青蛇》中有很多非常复杂的镜头，动辄有五六百帧，模型面数最高达到10亿，场景很大、元素很多、又涉及大量的特效和灯光效果的叠加。这对于艺术家们来说肯定是一种技术挑战。那在制作过程中，镜头的效果需要反复试验，运算量巨大，对于IT设备来说也是一种挑战，这个挑战就需要回归到科技层面来解决。以这个(《白蛇2：青蛇劫起》的)镜头为例，普通文戏镜头在Nuke合成时可能只需要分四五层，用几十个节点。但是这个镜头分了210层，用了大约1880个节点。这就好比是一个100块的拼图和一个2000块的拼图在工作量级上的区别。”

每一台工作站都是艺术家创作灵感容器的一部分，如果硬件成为的短板则会制约艺术家的创作力。反之，工作站性能越强则相当于为艺术家的创作力插上了腾飞的翅膀，可以进行更多的创新和尝试。





更智能、更可靠的生产力





据追光动画的IT运维人员介绍，公司在IT设备采购方面选择与戴尔合作的原因主要有两个方面：对于戴尔品牌的信赖，以及戴尔解决方案具备更好的性价比以及稳定性。





戴尔Precision工作站独有的Dell Reliable Memory Technology (RMT) Pro 软件可与 ECC 内存配合使用，可识别、修复或隔离不良内存扇区，帮助避免内存相关错误，从而减少停机时间。为了让专业工作站在艺术家手中能够如臂使指，戴尔还带来了简单、易用的智能调优软件Dell Precision Optimizer。经过测试并通过了ISV认证的Precision工作站，更能为保证专业应用程序平稳运行保驾护航。





追光动画的渲染服务器群集在行业内具有突出的领先优势。为了确保前端计算平台的高速运转，追光依托戴尔PowerEdge服务器搭建了渲染云平台，通过管理节点将动画片分割为若干单元再通过网络动态分配计算节点，而集群软件则对每个渲染节点进行监测并分配资源。这种前端和后端的无缝衔接和智能化地调配能力，可谓珠联璧合，将整体渲染能力提升数倍。以前1个月完成的工作现在2-3天就可以完成。





戴尔为追光动画提供了从端到端的完整IT解决方案，并且为了更好地满足追光动画的使用需求，戴尔会给追光动画提供合适的设备预先进行性能测试，在测试达到追光动画的需求后，再按需采购。

艺术家的创作力+Precision工作站的生产力=“1+1>2”





于洲谈到：“追光动画的使命是融合科技与艺术，不断创作出前所未有的卓越作品。做动画电影需要艺术、技术并重。”所以，追光动画表达的中国故事让人耳目一新：既传承了中华传统文化的内核与精髓，又融入了更符合年轻人喜好的创新元素以及更年轻化的镜头语言。

在追光动画的创作过程中，更高效、智能、可靠的专业生产力，让艺术家们应对更大体量的动画创作游刃有余。正如追光动画联合创始人于洲所言：利用更强大的设备，我们可以不断提升制作品质，保证高效迭代更新，从而在有限的时间内实现更多更好的创想。





在采访时，《白蛇2：青蛇劫起》即将上映，而追光动画的艺术家们已在如火如荼的制作着下一部作品——《新神榜：杨戬》。在这部相比《白蛇2：青蛇劫起》更庞大、制作更精良的国漫新作中，追光动画又将带来哪些惊喜，就让我们拭目以待吧。