中国版瑞克和莫蒂，在元宇宙超拟世界里冒险

在美漫《瑞克和莫蒂》受到许多人欢迎的时候，大家也在遗憾为什么国内缺少这样脑洞十足的大胆作品呢。

今年十月，国内出现了一部画风独特的动画剧集，就是由深圳幻象动画有限公司制作的科幻冒险喜剧——《超拟世界》，目前已在腾讯、优酷、爱奇艺三个平台播出。

看多了日漫风和卡通动画，不知道你是否能接受这样的画风呢。人物可爱又搞怪，每个人都充满个性，有些无厘头的风格。

但其内核和脑洞并不幼稚，涉及未来科技将给人与人关系带来的改变。背景中，未来的富人和穷人们形成极大的阶层分化，贫民区的人甚至只能在高楼大厦的阴影下面苟且，完全享受不到阳光。

普通人可以在虚拟世界中无所不能，现实中只能住在格子间的公寓，被黑心资本家随意掌控着现出卖劳力和被骗走得来的一丝报酬，像一个个失去灵魂、不得不持续运转的机械齿轮，构想真实又深刻。这样的设定可以说老少咸宜，各种观众自会有不同的体会。

它的设定非常有意思，是以未来世界人类构建出了一系列庞大的虚拟世界集合为背景，讲述两个程序员主角穿越到虚拟世界中，经历一系列新奇的冒险故事。这样的设定看似复杂，但呈现在画面上，很简单就会被各个年龄层理解，甚至在一定程度结合了最近大火的元宇宙热点，让小朋友也能简单明了地理解科幻和现实的关系。



其故事情节与现实生活结合得十分紧密，趣味故事里同时也能针砭时弊、揭露人性，有关文明、历史、科技发展的各种宏大的议题都能驾驭，用幽默轻松的方式展示出来，娱乐的同时也能引发思考，闲暇时间不妨一看。

在目前国内大多数动画都是3D科幻风或偏日漫风的情况下，这部科幻动画却走偏美漫风的路线，这种风格的人物更加适合跳脱的剧情设置，天马行空的故事内容。

它每一集都是一个相对独立的小故事，其中会有大量风格各异的不同设定的虚拟世界场景，单集观看并不会太影响。



它的定位是科幻冒险喜剧，但故事又发生在一个固定的未来世界贫民区公寓，冒险故事的同时穿插温馨的日常并行。

人物设定鲜明，在未来世界的贫民区，有这样一群人同住在一个公寓里，脾气暴躁却圣母心爆棚的抠搜女房东，一个自以为是的便利店收营员大叔，一个每天在实验室捣鼓程序设备沉迷在虚拟世界中探险的自闭高冷少年，一个有双重人格时而乖巧可爱时而野蛮暴力的钻石开发商女儿，一个懒惰爱使坏的小机器人，和一个从高楼耸立的大城市黑心公司来到贫民区谋求生存的爱闯祸的程序员。这样的组合构成了7788区回音街里一个温馨的大家庭，在冷漠的现实世界中滋养着每一个人，这样的治愈系路线想必也是我们处在压力与隔膜中的现代人所需要的。



《超拟世界》目前已经制作到第二季，动画和剧本水平都在进步，小成本国创自制不易，希望大家多多支持，将会有更多优质的内容和大家见面。