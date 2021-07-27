Hi, 请登录

捣蛋军团等你加入，BABY-G小黄人联名系列「顽」趣发布

业内 狼小狼 2021年07月27日 21:58

“BELLO！BELLO！”，呆萌搞怪的小黄人带着“霸拿拿”出没，还不快来“活捉”他们，抱进怀里猛吸！本季，BABY-G与小黄人一起来捣蛋，联手推出BABY-G小黄人联名系列。当“闯祸小天才”小黄人变身像素风格进入游戏世界，哪个可爱的少女心能不被萌化？快来跟着小黄人玩一场次元穿越吧！

捣蛋军团等你加入，BABY-G小黄人联名系列「顽」趣发布 业内 第1张

小小捣蛋鬼，速速来报到

想起他们魔性的笑声就不自觉地开启洗脑循环，还有他们那些让人听不懂的“蕉言蕉语”，更是百听不厌的快乐源泉。谁不想被呆萌的小黄人团团包围，让每一秒都被快乐传染。当潮流BABY-G联手萌趣小黄人一起搞事情，画风即刻开始突变！

捣蛋军团等你加入，BABY-G小黄人联名系列「顽」趣发布 业内 第2张

即将上映的《小黄人大眼萌2：格鲁的崛起》以80年代为故事背景，所以BABY-G本次也以当时风靡全球的像素游戏为灵感，带来两款潮萌腕表—— BGD-501MON21-7PRM与BA-110MON21-7PRM。悄悄告诉你，BABY-G还与小黄人一起把满满彩蛋藏在两款腕表之中，等你前来发现！

捣蛋军团等你加入，BABY-G小黄人联名系列「顽」趣发布 业内 第3张

迫不及待想进入小黄人的像素游戏世界？别着急，带上BGD-501MON21-7PRM让神秘通道加载一会儿！表带上的LOADING图案是街机游戏中经典的加载画面，白色与灰色组成的棋盘格不完全覆盖表带，还有未完全填色的香蕉图案，都在诠释游戏加载中的概念。腕表表盘则以蓝色为底，代表着小黄人的牛仔连体工作服。上方点缀他们最爱的香蕉元素，并添加小黄人的可爱剪影，为经典方型表盘加满萌趣。

捣蛋军团等你加入，BABY-G小黄人联名系列「顽」趣发布 业内 第4张

在和小黄人一起冒险捣蛋之前，先来大声喊出小黄人的口号—— A BIT MINION！这是你与小黄人的组队暗号，可千万要记牢！BA-110MON21-7PRM就将这一标志性口号印在了表带上，并加入像素风的白灰色棋盘格图案，当然更少不了小黄人最爱的香蕉元素。各种设计彩蛋都为原本层次感强烈的潮酷视觉增添了萌感，像素风的小黄人大眼睛更是点睛之笔，让潮酷女孩也直呼心动。

捣蛋军团等你加入，BABY-G小黄人联名系列「顽」趣发布 业内 第5张

本次BABY-G与小黄人联名款的表盒也同样萌力升级，以小黄人为整体造型，并延续了腕表的元素风格设计，直击你的少女心！更加惊喜的是表盒还内置小黄人音频，分别呈现小黄人开心、活泼、慵懒三种不同的状态。而触发开关就藏在小黄人的头发里，操作方式与收音机相似，让“顽”趣更具80年代复古意味。不仅如此，小黄人的大眼睛还会忽闪着萌萌的光芒，俘获年轻人的芳心。

捣蛋军团等你加入，BABY-G小黄人联名系列「顽」趣发布 业内 第6张

鬼马的你，怎么可以错过这次古灵精怪的捣蛋活动呢？快来加入“大眼联萌”，让A BIT MINION成为你的腕间符号，与小黄人一起“萌萌哒”吧！

捣蛋军团等你加入，BABY-G小黄人联名系列「顽」趣发布 业内 第7张

BGD-501MON21-7PRM

RMB 1,190元 

捣蛋军团等你加入，BABY-G小黄人联名系列「顽」趣发布 业内 第8张

BA-110MON21-7PRM     

RMB 1,290元  

BABY-G BGD-501MON21-7PRM主要功能：防震、200M防水、电子荧光照明、世界时间（48个城市）、秒表（1/100)、倒计时、每日闹铃,整点响报、间歇响报、全自动日历、12/24小时时制

BABY-G BA-110MON21-7PRM主要功能：防震、100M防水、LED照明、蓄光功能、世界时间（48个城市）、秒表（1/100秒）、倒计时、每日闹铃、整点响报、间歇响报、全自动日历、12/24小时时制

详细信息请关注BABY-G官方网站http://www.casio.com.cn/watch/baby-g/，或BABY-G新浪官方微博

捣蛋军团等你加入，BABY-G小黄人联名系列「顽」趣发布 业内 第9张

上海iapm G-SHOCK店铺地址：上海市淮海中路999号环贸iapm LG2 273-275

G-SHOCK STORE SHANGHAI店铺地址：上海市淮海中路店856号

G-SHOCK STORE BEIJING店铺地址：北京市朝阳区三里屯路19号院（北京三里屯太古里南区，即原新三里屯南区）2号楼一层S2-19单元

正大广场卡西欧专卖店 SHANGHAI 店铺地址：上海市陆家嘴西路168号正大广场4F-12


相关推荐

关于梦域动漫网

    梦域动漫网为您提供一站式ACG服务新体验。动漫资讯、展会信息、宅文化、周边情报，活动情报一网打尽，致力于打造有趣的动漫交流平台。

    版权申明：本站资讯情报由注册用户发布，本网站无法鉴别所上传图片或文字的知识版权，任何单位或个人认为本网站中的网页或链接内容可能涉嫌侵犯其知识产权，应该及时向本网站提出书面权利通知，并提供身份证明、权属证明及详细侵权情况证明。本网站在收到上述文件后，将会尽快删除相关内容或断开相关链接。
梦域动漫网
关注我们
微博 微信
微信号
 feed
评论