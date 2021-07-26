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《青色交响-aoppella!?-》BUMP OF CHICKEN《天体观测》翻唱版MV公开

业内 狼小狼 2021年07月26日 15:45

 

KLab株式会社（总部：东京都港区、代表取缔役社长：森田英克、以下称“KLab”）打造的以“青春”×“阿卡贝拉”为主题的音乐原创企划《青色交响-aoppella!?-》（以下称《青色交响》）于今日7月26日（周一）在官方YouTube频道中，公开了J-POP翻唱曲目《天体观测》的MV。

同时，J-POP翻唱曲目《猫》的MV预计于7月29日公开。

 

《青色交响》J-POP翻唱曲目第2弹《天体观测》MV公开！

《青色交响-aoppella!?-》BUMP OF CHICKEN《天体观测》翻唱版MV公开 业内 第1张 

《青色交响-aoppella!?-》BUMP OF CHICKEN《天体观测》翻唱版MV公开 业内 第2张 

《青色交响》J-POP翻唱曲目第2弹《天体观测》的MV正式公开了！这次由私立奏ヶ坂中学高等学校的「FYA'M'」来翻唱这首家喻户晓的作品《天体观测》。

 

《青色交响》J-POP翻唱版《天体观测》的MV为大家描绘了学生们带着天文望远镜，半夜潜入校园，在学校屋顶上仰望星空的场景。通过阿卡贝拉及动画映像的方式将《天体观测》充满魅力的歌词及节奏呈现给大家。

 

而在7月22日（周四）播出的官方YouTube节目中，出演声优木村良平、逢坂良太、佐藤拓也和浦田 涉与收看节目的观众朋友们一起欣赏了这首《青色交响》版本的《天体观测》MV。

 

《青色交响-aoppella!?-》BUMP OF CHICKEN《天体观测》翻唱版MV公开 业内 第3张 

直播节目中，出演声优和观众们共同见证了MV的披露！

（左起嘉宾）木村良平、逢坂良太、浦田 涉、佐藤拓也、浦田 

 

◆BUMP OF CHICKEN《天体观测》阿卡贝拉翻唱版

https://youtu.be/DsFkMhGwtNU

 

演唱者：　私立奏ヶ坂中学高等学校

是沢 舞斗（CV：小野 友树）

綾瀬 光緒（CV：丰永 利行）

紫垣 明（CV：浦田 涉）

宗円寺 朝晴（CV：佐藤 拓也）

猫屋敷 由比（CV：滨野 大辉）

深海 ふかみ（CV：仲村 宗悟）


《天体观测》（作詞・作曲：藤原基央）

阿卡贝拉编曲：とおるす 

Movie Direction：すこっち

Movie：Qvy

(C)2001 by BRIDGE CO.,LTD.

◆期间限定-《翻唱曲目公开&第二弹CD后续情报特别节目》视频回放

7月22日（周四）播出的《翻唱曲目公开&第二弹CD后续情报特别节目》的回放视频将于官方YouTube频道公开至7月29日（周四）。欢迎大家观看！

 

官方YouTube频道回放收看地址

https://youtu.be/R2mgY0XCkUA

 

J-POP翻唱曲目《猫》的MV将于7月29日（周四）公开！由杉山胜彦、高桥谅、中村彼方带来的原创曲目名发布！

7月22日（周四）放送的《翻唱曲目公开&第二弹CD后续情报特别节目》中，宣布都立音和高校リルハピ的J-POP翻唱曲目《猫》的MV将于7月29日（周四）公布。

 

同时，作为原创曲目第2弹的后续情报，除了公布了歌曲名之外，也宣布将由曾操刀了诸多作品的杉山胜彦、高桥谅、中村彼方担任这次的制作。

2首原创曲目将收录于9月24日（周五）发售的2ndCD中。

 

◆都立音和高校「リルハピ」原创曲目第2弹

【歌曲名】

キセキノウタ

 

【作词作曲】

作词·作曲編曲：杉山胜彦

 

私立奏ヶ坂中学高等学校「FYA'M'」原创曲目第2弹

【歌曲名】

Come on up,Baby

 

【作词作曲】

作词：中村彼方

作曲：高桥谅

編曲：zakbee

 

关于《青色交响-aoppella!?-》

《青色交响-aoppella!?-》是以“青春”×“阿卡贝拉”为主题进行跨媒体展开，由KLab打造的音乐原创项目。

《青色交响-aoppella!?-》BUMP OF CHICKEN《天体观测》翻唱版MV公开 业内 第4张 

<<故事概要>>

――那一天，少年们被深深吸引了。

伫立在眼前的，是与自己相同普通到不行的高中生。

既没穿着华美的服饰，手里也没拿着任何乐器。

明明是如此的普通，却在他们开口的瞬间，

自由变幻的优美和声充满四周，观众们也随着为之疯狂。


「我们，也想像他们那样歌唱！发光发亮！」

 

被阿卡贝拉<无伴奏合唱>所深深吸引的高中生们，他们的目标是，

高中生限定的阿卡贝拉音乐竞赛『青色交响』

 

怀抱着远大的目标，由他们所带来的演奏，就此开始――！

 

官网

https://www.aoppella.com/


官方Twitter

@aoppella

官方YouTube频道

https://www.youtube.com/c/aoppella

(C)KLab

 

※文中记载的公司名称、产品名称、服务名称均为各公司所持有的商标或注册商标。 

KLab株式会社　

公司名：KLab株式会社（英文名：KLab Inc.）

公司代表：代表取缔役社长　森田英克

公司设立：2000年8月1日

资本金：49亿5510万日元（截至2021年6月末）

上市信息：东京证券交易所·第一部（3656）

总部所在地：〒106-6122 東京都港区六本木6-10-1 六本木ヒルズ森タワー

业务内容：移动线上游戏的企划·开发·运营

公司官网：http://www.klab.com/jp

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