“Aniplex Online Fest 2021”将于7月4日上午11点开幕！

带给全世界最新动画作品与相关内容的大型线上活动，

动画大作的人气声优与豪华艺人阵容齐聚一堂！

株式会社Aniplex（总部：东京都千代田区 董事长：岩上敦宏）于今日公布，大型线上活动“Aniplex Online Fest 2021”将于2021年7月4日（周日）正式开幕。

在本次的节目中，不仅有《刀剑神域剧场版 -进击篇- 无星之夜的咏叹调》、《Fate/Grand Order ANIME PROJECT》《魔法少女小圆10周年企划×魔法纪录 魔法少女小圆外传》三部人气作品的制作人员、声优嘉宾到场畅谈作品的相关故事，更有汇集知名艺人的音乐Live表演，同时也再次邀请到去年参演的知名日系流行乐・动画歌曲DJ“DJ和”带来特别表演。

Aniplex主要业务包括：以动画为中心的影视、音乐作品制作、音像制品的发售和网络发布、游戏和动漫衍生品的开发、音乐剧和展会等线下活动的举办。手机游戏Fate/Grand Order（命运-冠位指定），自2016年9月引入中国之后，得到许多年轻粉丝的追捧。2019年一月，ANIPLEX在上海正式成立安尼普（上海）文化艺术有限公司，在中国市场大力加强版权业务、开展官方商品企划及生产、并尝试开发中国本土IP。

为了让世界各地的动画爱好者们在家中也能免费享受现场活动般的快乐，去年7月，首届“Aniplex Online Fest”开办，在线观看人次达80万以上，受到广泛好评。本活动将带来揭秘动画作品最新消息的特别节目、囊括豪华艺人阵容的Live表演等精彩内容，是一场面向海内外观众、可全程免费收看的大型线上活动。

■节目时间表

2021年7月4日（周日）上午11：00 节目正式开始

-11：00前后 AOF 音乐Live Part1 (SawanoHiroyuki[nZk]、ReoNa)

-11：30前后 《魔法少女小圆》10年的轨迹

-12：30前后 “Fate/Grand Order ANIME PROJECT”特别节目

-13：20前后 DJ和 SHOW CASE

-14：00前后 Aniplex (Shanghai) 特别节目

-14：20前后 刀剑神域剧场版 -进击篇- 无星之夜的咏叹调<过去与未来>

-15：10前后 AOF 音乐Live Part2 (ClariS、Aimer、LiSA)

■参演作品（按作品名拼音序）

刀剑神域剧场版 -进击篇- 无星之夜的咏叹调 <过去与未来>

■参演嘉宾

松冈祯丞（配音角色：桐人）

户松遥（配音角色：亚丝娜）

■旁白

水濑祈（配音角色：米特）

■远程参演

川原砾（原作·故事原案）

日高里菜（配音角色：西莉卡）

高垣彩阳（配音角色：莉兹贝特）

吉田尚记（日本放送播音员）

丹羽将己（刀剑神域动画系列制作人）

二见鹰介（游戏综合制作人）

【节目概要】

一切都从这里开始—— 系列动画《刀剑神域》在明年即将迎来10周年纪念，本节目将围绕该作的过去与未来与各位分享交流。在节目中，声优与制作人员们将会就“原点回归” ×“亚丝娜”这一主题各抒己见，也会听到各位嘉宾的不同感想。

此外，本节目中也将揭晓关于新作《刀剑神域剧场版 -进击篇- 无星之夜的咏叹调》的最新消息。“Aniplex Online Fest 2021”，开始连接！

©2020 REKI KAWAHARA/KADOKAWA CORPORATION AMW/SAO-P Project

“Fate/Grand Order ANIME PROJECT”特别节目

■参演嘉宾

赤羽根健治

田中美海

■远程参演

植田佳奈（配音角色：伊什塔尔）

川澄绫子（配音角色：狮子王）

小林优（配音角色：金固）

岛崎信长 （配音角色：藤丸立香）

高桥李依 （配音角色：玛修·基列莱特）

宫野真守（配音角色：贝德维尔）

【节目概要】

本节目特邀赤羽根健治先生与田中美海小姐任主持，为迎接系列新作《Fate/Grand Order -终局特异点 冠位时间神殿所罗门-》的到来，串联多位系列作品出演声优的寄语视频，将“Fate/Grand Order ANIME PROJECT”的历程娓娓道来。

©TYPE-MOON / FGO7 ANIME PROJECT

《魔法少女小圆》10年的轨迹

■参演嘉宾

悠木碧（配音角色：鹿目圆）

喜多村英梨（配音角色：美树沙耶香）

麻仓桃（配音角色：环彩羽）

雨宫天（配音角色：七海八千代）

藤津亮太（动画评论家）

外山祐介（游戏制作人）

石川达也（动画制作人）

■主持人

松泽千晶

【节目概要】

TV动画《魔法少女小圆》于2011年1月开播，与其可爱的角色外形大相径庭地，故事情节出人意料且略带惊悚色彩，画面表现也充满先锋感，在当时引起极大关注。

今年已是本作播出的第十年，节目特别邀请到与本作及其外传《魔法纪录》缘分匪浅的各位声优、评论家、制作人，一同深入探讨“自此至今的与从今而后的十年”。

©Magica Quartet／Aniplex, Madoka Partners, MBS ©Magica Quartet／Aniplex, Madoka Movie Project

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