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中国动画学会下姜村采风 动漫名家共话动画赋能乡村振兴的未来

业内 黑腹君 2023年06月23日 06:44

以深入实施乡村振兴战略为背景，以第十九届中国国际动漫节举办为契机，由中国动画学会指导、淳安县委宣传部主办的 “动漫助力乡村振兴”全国动漫名家千岛湖下姜村采风活动于6月20日正式启动。本次活动为期两天，在中国动画学会会长马黎的带领下，来自央视动漫集团、上海美术电影制片厂、浙江出版集团、浙江大学、中国传媒大学、中国电影家协会儿童电影工作委员会、华数集团、友诺动漫的十余位专家学者共同出席了本次活动。


中国动画学会下姜村采风 动漫名家共话动画赋能乡村振兴的未来 业内 第1张

中国动画学会千岛湖下姜村采风活动启动

中国动画学会专家学者一路采风，一路领略千岛湖秀美之景。在“梦开始的地方”——下姜村，记录乡村的美丽风景、传统文化和村民的生活场景，切身感受乡村振兴发展成果，深入探索动漫创作与乡村振兴的契合之处，从中汲取创作素材、激发创作灵感。

中国动画学会下姜村采风 动漫名家共话动画赋能乡村振兴的未来 业内 第2张

中国动画学会专家学者千岛湖植物园采风

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中国动画学会专家学者下姜村采风

在下姜村采风后，专家学者们就“新时代乡土中国的动漫赋能”为主题开展了专项研讨，探讨了动漫产业对推进乡村振兴的重要作用及创新路径，同时也围绕动画系列片《下姜村的数字未来梦》的剧本大纲及创作方向展开了深入讨论。专家和学者一致认为，下姜村系列动画的创作是动画助力乡村振兴的一个典型案例，希望更多动漫公司能创作更多这样的优秀动画作品、探索更多的动画创新模式，让动画更好服务经济社会发展。据悉，截止2023年5月，《下姜村的绿水青山梦》和《下姜村的共同富裕梦》已获得了包括中国国际动漫节“金猴奖”红色动漫特别奖、中国文化艺术**奖第四届动漫奖“最佳动漫作品”在内的32项荣誉。

中国动画学会下姜村采风 动漫名家共话动画赋能乡村振兴的未来 业内 第4张

新时代乡土中国的动漫赋能专题研讨会

中国动画学会下姜村采风 动漫名家共话动画赋能乡村振兴的未来 业内 第5张

专家研讨

优秀的文艺作品，其创作必须源自生活、深耕时代。本次活动让与会专家学者留下了深刻的印象。大家纷纷表示，此次下姜村采风活动，不仅创造了行业间深度交流的机会，让创作者亲身体验乡村振兴发展成果、享受大自然美景的同时，细致发掘乡村的文化记忆与符号呈现，为动画创作提供了生动的素材。

中国动画学会会长马黎表示，本届中国国际动漫节策划的动画名家下姜村采风活动很有意义，一方面为动画名家深入生活、充分交流创作体会、获取新的灵感创造了条件，另一方面，也是动画赋能乡村振兴的一种很好的探索。


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