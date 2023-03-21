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艾妮·世界动漫游戏博览会发出五一逛展邀请 市民可前往武汉合肥参观

业内 狼小狼 2023年03月21日 11:30

由广东鸿威国际会展集团有限公司携手国内外动漫游戏、国服、潮玩、IP授权,玩具类各领域知名IP品牌, 2023艾妮·世界动漫游戏博览会全国巡展即将启动。

艾妮曾是广东鸿威国际会展集团旗下的知名展会项目,也是国内知名的动漫展会之一,至今已累计举办20多场次。


艾妮·世界动漫游戏博览会发出五一逛展邀请 市民可前往武汉合肥参观 业内 第1张


中国二次元人群的逐年增多,现在已达4.8亿,覆盖了主流消费族群。不管是什么身份的人,都不能对动漫,游戏、国潮、潮玩这些文化对主流世界的影响视若无睹了,当身穿各类泛次元服饰的爱好者开始出现在大街小巷,当二次元热梗已经融入了人们日常用语之中——动漫、潮玩元素已经在我们身边若隐若现,未来将会有更大的影响力。随着国内泛二次元产业的不断发展,动漫、潮玩、游戏、周边等多文娱产品的生产和落地,从长远来看,具有巨大的增值潜力,能够引起国内外泛二次元群体的兴趣,发展空间广阔。


艾妮·世界动漫游戏博览会发出五一逛展邀请 市民可前往武汉合肥参观 业内 第2张


于是,泛二次元人群需要一个聚集的场所,催生了各种漫展数量暴增。但漫展同质化现象严重,舞台表演+嘉宾+摊位的模式被复制粘贴。顶级IP、原创内容方面的缺乏,过分商业化,盗版横行。就像是特定小商品的定向交流会,漫展除了场地大小不同,其他都千篇一律、毫无新意。

鸿威国际会展集团王董事长指出,现在动漫展的门槛越来越低,现场小、布置乱、氛围低、体验差。根本谈不上参与感,艾妮就是想要把这一切做一个改变跟提升。做到规模大、IP齐、体验棒!让入场爱好者更容易近距离接触他们喜欢的IP产品,让动漫、潮玩、游戏、周边等多文娱产品更广泛获得热爱的粉丝。让他们能够找到一个快乐的社交展示乐园。让供给端能够跟消费端的人群脸对脸、手握手。 


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由此,艾妮将尝试与以往不一样的东西,探索漫展行业‘玩+买’的消费新形式。让产品端、供给侧知道用户想要什么?让二次元消费者知道你有什么?通过艾妮·世界动漫游戏博览会,打造成一个新的泛二次元群体的艺术潮流文化商务全产业链平台。

目前,已经开始启动全国城市巡展计划。已经初步选定武汉、合肥、重庆、天津、长沙、南宁、贵阳、厦门、青岛等城市。执行团队也正在快马加鞭的准备工作中。与动漫、游戏、国潮、潮玩、IP授权,玩具类各大主题板块的招商招展工作也已经如火如荼的开展。

今年4月29日-5月2日武汉国际博览中心、4月29日-5月1日合肥滨湖国际博览中心将双展齐开,项目团队已经投入到紧张的准备工作中。

漫展是动漫、潮玩、游戏创意衍生品被粉丝购买消费的重要通道,也是入场观众获知信息、参与和体验同好社群文化的便捷途径。差异化和提升参展体验、消费体验、满足目标用户需求始终是艾妮竭而不殆的追求目标。 


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2023年,艾妮·世界动漫游戏博览会将启动全国15个城市举办30场次的征程,未来艾妮要达成每年全国25个城市100场次的巡展目标,做到单场人次超50000+人,全年各城市入场总计超过500万人,线上平台流量超过4亿。

通过艾妮·世界动漫游戏博览会,延伸涉足潮玩盲盒、欧美日漫手办、模型积木、国潮文化、“三坑”糸列、潮品销售诸领域,相辅相成,倾力合作,共同发展。


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面对新机遇新挑战,艾妮·世界动漫游戏博览会将在发展中求方向,实干中谋生存,乘势而上、创新前行,以更高水平、更大力度把艾妮·世界动漫游戏博览会打造成国内外动漫专业展的“先行者”和促进泛二次元文化、中国动漫产业高质量发展的“源动力”,为建设社会主义文化强国、加快建设社会主义文化发展、以及打造新时代动漫文化做出新的贡献!

4月29日-5月2日,艾妮·世界动漫游戏博览会将在武汉国际博览中心、合肥滨湖国际博览中心精彩呈现,欢迎前来观展!

组委会:广东鸿威国际会展集团有限公司

地址:广东省广州市海珠区新港东路1000号保利世界贸易中心C座7楼


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