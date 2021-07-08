BANPRESTO参展Bilibili World嘉年华 首次推出360°沉浸式剧场

2021年7月9日-7月11日， Bilibili World(以下简称BW)将在上海国家会展中心正式开展。BW是哔哩哔哩视频网站（B站）的大型线下嘉年华活动，这场集演出、展览和互动游戏于一体的综合性娱乐嘉年华，已然成为每年夏日最受瞩目的动漫展会之一。



今年，日本万代南梦宫集团旗下的BANPRESTO（眼镜厂）品牌也确认参展，并准备了沉浸式剧场和丰富的互动游戏，为本场夏日嘉年华注入新的乐趣和体验。





360°沉浸式剧场 全面刺激你的感官

BANPRESTO将首次推出360°沉浸式剧场，全方位环绕的大屏幕给手办爱好者带来特别的体验。

剧场全程由BANPRESTO品牌在中国大陆地区的看板娘「帕布娘」为观众解说手办诞生的过程。从塑形、打磨、喷涂上色等环节都将以趣味可爱的CG动画呈现出来。步入剧场的一瞬间，仿佛就身临在原型制作工坊当中，酷炫的特效给人新的视听冲击。

值得一提的是，凡是参与体验沉浸式剧场的观众都能获赠帕布娘定制笔袋1个。

对热爱手办的各位玩家来说，这无疑是一场不能错过的全新视听盛宴。





七大互动游戏 终极大奖等着你

本次BW嘉年华BANPRESTO占位准备了丰富纷呈的互动游戏，电流急急棒、猜角色、套圈圈、寻找小琪、制作我的漫画色、定制专属御守、帕布娘猜拳等趣味互动游戏首次亮相，达成指定条件就能赢取BANPRESTO特别定制的终极大奖！





不容错过！会场限定手办来袭

作为知名手办厂商，BANPRESTO当然也在此带来了几款会场限定商品，产品涉及《龙珠》《航海王》《JOJO的奇妙冒险》《关于我转生成为史莱姆的那档事》等超人气作品。会场限定品每日限量发售，先到先得，售完即止，前来观展的手办爱好者请千万不要错过。





2017年至今，BW吸引了无数二次元爱好者的参与，今年度的BANPRESTO品牌展位无疑会为观众带来眼前一亮的全新体验，给观众送去一段美好的夏季狂欢时光。