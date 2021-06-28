多国iOS免费畅销榜双登顶，朝夕光年手游《RO仙境传说：新世代的诞生》霸榜东南亚

上线数天以来,由朝夕光年发行的3D MMORPG手游《RO仙境传说:新世代的诞生》已持续在东南亚各国取得了iOS免费榜、畅销榜双榜第一的成绩。

自6月18日在东南亚地区上线后,《RO仙境传说:新世代的诞生》(Ragnarok X: Next Generation,简称ROX)已在泰国、印尼、菲律宾分别登上iOS免费榜及畅销榜榜首;此外在Google Play平台,ROX也获得了印尼免费榜及畅销榜第一名,以及泰国、菲律宾畅销榜第二名。

《仙境传说》系列游戏最早由韩国游戏公司Gravity出品,作为知名漫改游戏IP,从2003年起便受到亚洲玩家,尤其是韩国、中国台湾及东南亚玩家的喜爱。《RO仙境传说:新世代的诞生》是由Gravity正版授权的IP新作,在忠实还原IP经典玩法与内容的同时,提供了全新的开放大世界与多元化游戏玩法。无付费商城、鼓励玩家自由交易的游戏设定,也受到东南亚玩家的好评。

该游戏在东南亚的发行方朝夕光年(Nuverse),是一家面向全球用户与开发者的游戏研发与发行公司。2021年,朝夕光年接连收购了东南亚最大MOBA游戏公司沐瞳科技,以及日本“国民挂机手游”《放置少女》的研发商有爱互娱,大力发展海外游戏市场。