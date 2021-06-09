屏智慧，才出位，三星智慧显示器二次元IP形象征集大赛火热上线

在工作和生活中，总会因为一些琐事占用休息时间——忙不完的工作任务、收不完的群聊消息、接不完的语音电话……碎片化的时间已经成为了许多人生活中的常态，这个时候，我们特别需要放松一下疲惫的身心。

忙碌的生活总是要有一些快乐的调剂，忘掉所有烦恼，在工作之余用碎片化的时间，追一部情节精彩的好剧、看一段沙雕搞笑的综艺、或者玩一局欢乐满分的游戏。小屏不过瘾，不妨尝试一下三星智慧显示器。

小屏变大屏，工作生活一屏搞定

无论是办公创作，还是追剧游戏，三星智慧显示器都能满足你的多样需求，为你带来清晰、便捷、智慧的显示体验。

三星智慧显示器拥有4K分辨率超清大屏，带来绚丽多彩、细节丰富画面呈现。同时也支持多种方式投屏，花式投屏即可轻松享受。三星智慧显示器还拥有多种接口，支持多设备连接、USB/蓝牙连接以及65W Type-c充电。内置独立的APP包含影音娱乐、在线教育、美食运动，让三星智慧显示器不用外接设备也能独立使用。同时，Bixby智能语音助手还可以自动识别语音指令，轻松完成各种日常操作。

贴近年轻人群，征集二次元形象

随着90后、00后的年轻群体，已经逐渐成为电子产品的主力消费群体。而在年轻群体中广受欢迎的泛二次元文化，也被越来越多的人关注与接受。打造一个二次元产品形象，已经成为了品牌与消费者之间的桥梁。三星显示器这一次就为我们带来了，一场终极破圈行动——三星智慧显示器二次元IP形象征集大赛。

人设故事和外形，角色IP由你定

你脑海中三星显示器的虚拟形象应该是什么样子呢？是傲娇卖萌可爱萝莉、是可盐可甜斜杠少女、还是青春俘获制服御姐？不妨发动你的大脑，拿起画笔为S酱描绘出她独一无二的形象吧~活动征集时间为5月14日~6月23日。足够的创作时间，尽情挥洒你的创意灵感吧！

现金奖品双倍快乐，“壕”华奖励缺一不可

为了本次征集活动，主办方三星显示器还祭出了“壕”华大礼包。如果被选中成为了S酱的二次元IP形象，将会获得高达5万元的现金奖励以及一台32英寸4K三星智慧显示器，优秀方案奖、入围方案奖的奖品也同样丰厚。

怎么样？这一次的二次元形象征集活动，有没有打动你呢？你是否已经摩拳擦掌地准备加入到这场比赛中呢？

目前活动仍在火热进行中，访问站酷官网相关活动页面即可参与活动。当然，也同样欢迎各位喜爱二次元的小伙伴们围观~

活动地址：https://www.zcool.com.cn/event/sanxingzhp/