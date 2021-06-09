上演咸甜豆腐脑之争，《秘宝之国》超可爱大结局前篇上线！

到现在为止，文物拟人动画《秘宝之国》隐喻的深度，绝对是目前国漫作品中，最独特的一部作品。

每个单元故事，都能从非常规角度，对文物背后的历史和含义进行解读，不论是角色名、故事场景，还是人物关系甚至矛盾冲突，都蕴含着诸多值得细品的细节。也正因如此，所以总是能让观众在混沌时，突然茅塞顿开，产生共鸣。

这部备受关注的动画自4月16日在B站上线以来，备受关注，追番已过百万，点击量更是早已拿下千万战绩，这个成绩相比于部分热门番剧来说并不亮眼，但对于《秘宝之国》这类小而美的小众动画而言，实属难得。

该动画由两点十分动漫与哔哩哔哩联合出品，讲述了数据界修复师与秘灵之间的故事。主人公钟子信和徒弟崇音身为修复师，结伴同行，带着修复秘灵们记忆的信仰，在这片荒芜没有边界的大陆，一起踏上拯救之旅。

本周，动画已更新到第九集，继上一个篇章样式雷烫样的故事后，这一次的大结局上篇也带来了诸多惊喜。比如，长城意识空间里的Q版角色、咸甜豆腐脑之争、真正反派大boss的出现、全新角色秒秒上线等等。

这一次的故事，是从长城开始的。钟子信崇音师徒与普利特商议后，一起进入了终极秘灵长城的意识空间，没想到半路遭遇袭击，清醒后才发现早已到达了目的地。正当他们思考如何脱身时，Q版秘灵们突然发起了奇妙的“咸甜豆腐脑”之争。

越是微小的分歧，分裂就越发可怕，看似无厘头的争论，却似乎暗示了现实生活中，中国的地域文化差异。造成这种差异的诸多因素里，区域的划分、分界线的形成，在其中扮演重要角色，长城也是其中之一。

几千年来，长城都是世界上其它国家人民了解中国历史、中国文化、中华民族的一个最好的切入点，是凝结着中华民族几千年的智慧与力量的宏伟建筑，是人类历史上留下的宝贵遗产。

长城对于战争时期，是一种保护和抵御外敌入侵的方式，但从另一个角度来看，实际上也是一种区域的划分，从而造成了文化、味觉、商业、历史等各方面的差异，正是这种差异，最终造成了争执，“咸甜豆腐脑”只是表象。

《秘宝之国》这种将日常热门话题与深度内核兼顾的方式，将中国地域文化差异与长城带给中华民族的影响和意义一一展现观众眼前。

他们的故事，如今，就是我们的历史。《秘宝之国》下周将迎来大结局，钟子信到底能否打败反派boss马特，秒秒的真实身份到底是谁，秘灵长城能否得救，遗忘病毒最终真的能被清除吗......太多疑问，下周五一起前往B站找寻答案！