京东杯S7夏季赛决赛热爱开幕 冠军之战一触即发

不负勇往，为热爱致竞！京东杯S7夏季赛总决赛在今天火热开战！各路选手摩拳擦掌，实力Rapper倾情演出，知名解说专业分析，明星主播现场互动。这个夏天，无数玩家将一同迎接这份六月伊始的热爱盛宴！

6月10日，京东杯S7夏季赛总决赛将在南京江宁体育中心体育馆率先展开第一个比赛日的碰撞，将于今日先后决出《和平精英》、《穿越火线：枪战王者》以及《王者荣耀》三大项目的冠军归属。

正赛开始之前，本届京东杯迎来知名《王者荣耀》主播心态以及著名《和平精英》主播难言，以热爱知名莅临决赛现场。

心态作为虎牙王者荣耀分区的大咖，以国服韩信的头衔出道。在长期的直播生涯中收获了无数水友的喜爱，直播热度曾一度逼近千万人气创下虎牙王者荣耀版块记录，是一位颜值和实力同时在线的主播。

难言同样是虎牙和平精英分区的头部主播。作为第一批涉足直播领域的前辈，难言长久以来的积累的人气和地位已经无可撼动。言总以一手精湛的压枪技巧征服了观众，高难度的五指操作更是被粉丝调侃为操作怪。曾经创下了七天时间达成登上第一人称和第三人称的单排，双排和四排共六个战神段位的疯狂成就，折服了一大批玩家。

13:00首先开始的是《和平精英》项目决赛。参加决赛的14支队伍分别是Dnm、KC、Kcg、MXG、NWG、SGX、ZJC、GDR、YJE、HY、小龙虾、ARSM、YWX、GAN。决赛将采用TPP第三人称视角，沙漠、雨林、海岛各一场比赛，最终通过积分决出冠亚季军。据悉虎牙百万人气著名主播荒神将领衔GAN战队出战本次决赛。本次决赛的赛制让结果充满了无限变数，他们能否在三局比赛中经受住其他队伍的挑战将会是个最大悬念！

本次京东杯邀请到了老冕和迷离两位知名解说坐镇解说席。老冕播音专业出身，经验丰富视角精准。迷离活泼可爱控场能力优秀。专业犀利的老冕搭档人美声甜的迷离一定会为这场比赛增色不少。

16:00开始将进行《穿越火线：枪战王者》的决赛。本次CFM项目实行爆破地图一局定胜负的赛制，参赛战队是大玉米与VLV两支队伍。爆破模式作为CFM竞技比赛中最经典的比赛模式，其对选手的枪法、意识以及团队配合都是不小的考验。

CFM解说则由两名官方联赛老牌搭档乔珊、潇逸共同演绎。美女解说乔珊登上官方解说席已有三年之久，解说功力深厚，素养出众，称其为CFML的台柱级女解说毫不夸张。而乔珊的金牌搭档潇逸老师资历则更加深厚，曾经在一年当中解说超过200场比赛几乎涵盖所有CFM赛事。其解说风格激进昂扬，高亢的呐喊相当调动观众的感情。

17:00起将进行当日最后一项《王者荣耀》冠军战。本次决赛采用了BO5征召模式大战，GO、A+两支队伍将压轴出场一争高下。

为大家带来解说的是KPL官方解说李九、居居这对“相声组合”将倾情呈现大战盛况！这两位金牌搭档相比所有王者荣耀玩家都不会陌生。李九解说风格专业却不失幽默亲切，更是拥有独到的游戏理解。而居居是职业选手转型，可以在瞬息万变的赛场上立刻解读双方战队的意图和战术打法。李九和居居逗眼捧眼的相声组合直接把比赛观赏性提升了一个档次，因此深受广大观众的喜欢。

6月11日，总决赛次日两大比赛项目PS5主机赛和《英雄联盟》明星邀请赛将接踵而至。6月10日－6月11日，锁定虎牙直播京东电竞【24804502】，一起为喜爱的战队和选手加油助威，以热爱共同见证新一代冠军的诞生！