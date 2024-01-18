《吟游战记》首曝！你是指挥官，策略为重

1月18日，策略冒险游戏《吟游战记》正式首曝，现已开启预约。



《吟游战记》是一款策略冒险RPG手游。玩家将化身一位特别行动小队的指挥官，登陆一个充斥着巨大机械兽的人类移民星，招揽性格各异的开拓者，组成小队探索神秘机械兽背后隐藏的秘密。游戏拥有18大职业，均可在阵容内自由组合，无职业限制。

作为一个游戏迷对于游戏的要求很简单，画质好，人物形象立体传神，剧情有意思，最重要的是玩法多样，有挑战性，有代入感。现在《吟游战记》来了，玩法多样，画质清晰，人物剧情多样，简直是手游界的天花板，不少玩家表示搓手期待。

玩家将登陆神秘的帕若拉星球，这里有充满未知文明的科技遗产，玩家将成为这里的一员，作为一名探险家，同时也是一名指挥官。选择自己的职业后，玩家将带领自己的小队，在这个充满巨大机械改造怪兽的人类移民星球展开调查，探索这背后所隐藏的秘密。

《吟游战记》作为一款策略型RPG游戏，这就要求指挥官自己去搭建属于自己的队伍，招募与之相匹配的职业，这将很考验指挥官对游戏的把握、战略分析能力，合适的阵容组建，可以起到事半功倍的效果，玩过同类型游戏的玩家相信都明白。《吟游战记》和其他游戏不同的是他的快节奏回合制，大大的提高了游戏爽感。

随着你队伍中英雄的等级越来越高，到一定等级后，快速换将便显得至关重要，角色等级直接重置，资源返还！真正做到养成不费力。

游戏中科技树的设计，也是专门给玩家小队增加能力的，同时科技树也可以帮助玩家解锁自己的职业，玩家可以打造独属于自己的战斗体系、风格、强化职业路线，让队伍越来越强。

前期适应游戏节奏之后，在中期就可以解锁战术装备了，通过使用战术装备，小队中的英雄可以获得战斗增益，在战斗时，不仅所招募的英雄可以上场战斗，指挥官自己也可以直接参与战斗，将帅亲自下场，不外如是，刺激又好玩。

游戏中有两个特别注意的隐藏点，一定要注意挖掘，其一是研究者们从遗迹磁盘中解码出了一些影像资料，里面剧情丰富的同时，收集这些磁盘还可以拥有各式各样的增益效果，

其二是在帕若拉行星上有很多蕴含特殊力量的矿产资源，指挥官除了可以自行开采之外，还可以组成军团部署基地车收集资源，更加高效。当然，这些矿产资源是有限的，价值高的同时势必会出现竞争和对抗！能不能在这颗星球上占据上风，成为霸主，就要看指挥官的能力了。

最让人意想不到的是在这颗星球上随时都有可能会看到各种各样的箱子，他们有的里面是武器，有的是书，还有的是机械零件，具体能开出什么，就要看玩家的手气了，在这里也有可能会看到一个大麻袋，不要忽视它哦，这里面可是满满的咖啡豆呢，玩家也有可能会捡到散落在地上的水果。总之，在这里，所有的一切都是出其不意的，处处充满了惊喜和意外。