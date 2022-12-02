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全新动漫垂直平台“动漫圈圈TWO QUAN”正式上线

业内 狼小狼 2022年12月02日 17:01


二次元行业玩家服务的一站式综合平台“动漫圈圈TWO QUAN”于12月2日正式上线。轻便捷当道的今天，只需一键点击，轻松下滑，二次元爱好者便可以在这款综合垂直行业手机应用上享受“正版商品购买”、“用户畅聊”、“正版动画检索”等服务。这里不仅有小编精选的行业资讯和商品动态，还有番剧检索功能方便用户一键跳转。此外，更有数十家知名品牌及工作室集结一堂，携海量正版商品直营入驻任君挑选。“动漫圈圈TWO QUAN”只服务正版，通过优质内容吸引新时代手机用户，形成品牌优势，带来更广泛的商业合作，创建新式二次元产业链，实现可持续商业发展。

APP现已在iOS和安卓双系统上线，可通过各大应用商店进行下载及注册使用，现在注册更有600元抵用券赠送！


全新动漫垂直平台“动漫圈圈TWO QUAN”正式上线 业内 第1张

　　知名品牌/工作室直营入驻

“动漫圈圈TWO QUAN”APP目前入驻的国内外品牌/工作室超过20家，热门IP齐聚，无论是手办模玩玩家还是萌新用户都能找到自己喜爱的商品。各类限定与新品也将同步上架商城！品牌授权直营，保证正版品质，为二次元爱好者带来良好的周边购买体验。


全新动漫垂直平台“动漫圈圈TWO QUAN”正式上线 业内 第2张

　　 打通线上线下 策划主题活动

“动漫圈圈TWO QUAN”APP特别设立专题页面，定期开展各类主题活动，从全方位给用户带来持续的新鲜体验。同时，还计划举办各大城市二次元行业商业联展及城市奥特莱斯。今年圣诞就将在上海百年商业街南京路步行街举办首届【动漫圈圈城市奥莱及品牌联展】，届时将有各知名品牌给用户谋福利，更有最新雕塑/手办与大家见面。

 

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全新动漫垂直平台“动漫圈圈TWO QUAN”正式上线 业内 第3张

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