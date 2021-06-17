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《不存在的谎言》预约开启 满分登顶TapTap预约榜

业内 狼小狼 2021年06月17日 15:12

 

历时两天(6月12日~13日)的第 28 届上海 Comicup 魔都同人祭(CP28)已圆满落下帷幕。期间,文字冒险手游《不存在的谎言:恋爱绮谭》也在线下首度亮相,受到大量玩家的关注。游戏在参展当天同步开启线上预约,并在首日以10分满分登上TapTap预约榜榜首,目前预约数已突破3.8万。

《不存在的谎言》预约开启 满分登顶TapTap预约榜 业内 第1张

《不存在的谎言》首日预约登顶

直播间完美再现 粉丝应援人气满满

《不存在的谎言:恋爱绮谭》在CP28展台再现了游戏中的人气角色虚拟主播梦野瞳的直播间,梦野瞳和另一位清纯女主苏半夏也从游戏里“穿越”到现实,与现场玩家亲密互动。

《不存在的谎言》预约开启 满分登顶TapTap预约榜 业内 第2张

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展台完美还原虚拟主播“梦野瞳”直播间

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现场互动的漂亮coser小姐姐

两天展会期间,《不存在的谎言:恋爱绮谭》展台受到了许多玩家的关注。前来展台的既有穿着梦野瞳全球粉丝会应援服、专程打卡现场的老玩家,也有被展台设计、立绘、coser、玩法等多方面因素吸引而来的新玩家。

有一位专程从外地来到展台打卡的老玩家向工作人员表示:“玩的同类游戏当中很少有这么有深度的,我真的很喜欢这部游戏。希望手游版早点和大家见面”,也有玩家找到制作人当面提出了许多有关剧情、手机版优化上的建议。大家的喜爱和期待也使制作团队感受到了更多的压力与动力,他们也在为给大家带来更完美的游戏体验而不断努力。

现场也有很多ACG爱好者被游戏画风所吸引,参与到展台的各种活动中。与coser亲密互动、回答游戏相关提问、在秘密墙上写下自己的诚意留言……

《不存在的谎言》预约开启 满分登顶TapTap预约榜 业内 第7张

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积极参与现场活动的玩家们

PC端移植 国产galgame佳作手游值得期待

《不存在的谎言:恋爱绮谭》作为一款自steam移植的国产怪谈悬疑恋爱AVG,手机版将由波克城市代理发行。玩家将扮演“非日常部”成员顾韦,和女友苏半夏、好友钟齐北、“妹妹”顾真真一同调查“虚拟偶像遇害”事件。其steam版已收获了96%好评的高口碑,优秀的剧本、出色的画面和音乐,充满想象力的世界观构建,都是玩家不吝给出高评价的原因。手游版预约开启以来,已经有许多老玩家在TapTap上给出高分评价,表达他们的期待与对游戏的鼓励。

《不存在的谎言》预约开启 满分登顶TapTap预约榜 业内 第9张

《不存在的谎言》预约开启 满分登顶TapTap预约榜 业内 第10张

目前《不存在的谎言:恋爱绮谭》手游正在火热预约中,感兴趣的小伙伴可前往TapTap搜索“不存在的谎言:恋爱绮谭”参与游戏预约,希望我们可以共度这个奇妙而完美的夏天。

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