新生代的动漫授权首秀 小马菲莉的地球村航路

随着5G时代的加速发展及普及，移动端应用再一次迎来互联网红利，尤其短视频和移动端游戏两个领域更成为“风口上的猪”，增长趋势迅猛，发展前景无限。近日，在安卓平台的热门游戏飙升榜中，一款名为《小马菲莉宝贝》的小程序游戏被高频热搜，人气热度意指榜首，基于对游戏的热爱和商业观察的心理出发点，小编决定亲自体验一番，结果竟然惊喜万分。

点开游戏，精美灵动的动漫画风映入眼帘，原来这是一款集丰富的角色、道具、场景于一体的美术类绘画游戏，通过游戏指引的多种玩法和通关，将会不断解锁新角色和场景搭配，益智性和可玩度很高，比较适合3-9岁的孩子，如此热门也就不难理解。然而最吸引小编的是游戏中充满欧洲风格角色和场景，经过信息搜索和深入研究，惊喜的发现这竟然是人气国漫《小马菲莉之缤纷仙境》的授权游戏。那么，这部热度十足的人气国漫又有着怎样的故事呢？

原来，《小马菲莉之缤纷仙境》是采用早在欧洲深受喜爱的Filly形象，由中资企业斥资人民币五千万元全新打造的一部动漫影视作品，故事主要讲述小马菲莉在皇家学院的学习过程以及课外社交活动的探险过程，在国内及意大利、乌克兰、克罗地亚等国家已有发行，通过故事情节幽默地引申科普和生活知识，向观众传递善良、友爱、团结、勇敢、和谐等被中国乃至全世界认同的价值观。

据了解，作为《小马菲莉之缤纷仙境》的品牌方——兆隆文化，是一个自主动漫品牌创营集团，以自主动漫品牌创制为起点，通过自主动漫品牌的培育、品牌运营、内容营销、授权及衍生品产销的全链条，搭建全球化全产业链的商业运营模式。其以全球化战略眼光，携手国内优秀的品牌运营方语新文化和内容创制方仲川文化，共同打造一个以中国为原点，逐步辐射全球的儿童智娱文化生态圈。

提起运营方语新文化，大家可能会觉得陌生，但提起中华超人，我相信大家都耳熟能详。中华超人是语新文化自主创建的IP，并经过十几年的培育成为现在家喻户晓的知名动漫品牌。在过去的十数年中，中华超人在语新文化庞大的运营管理下，自主产品和授权产品已遍布国内外，通过全产业链增值运营成为自主国漫品牌运营的佼佼者。

相信《巴啦啦小魔仙》、《爆裂飞车》和《熊猫三宝之萌宠卫士》等知名动漫陪伴了不少人的童年，这些都是仲川文化的代表之作，其凭借全球化动漫影片策划与制作的专业能力，以全球化品牌规划及国际化制作标准，再次参与《小马菲莉之缤纷仙境》策划和制作全过程，不仅为小马菲莉赋能，更为全球村的广大观众创造优秀内容。

尽管《小马菲莉之缤纷仙境》自发行以来获得玉猴奖和北京文创大赛动漫类二等奖等多项荣誉，但小编相信这只是小马菲莉的启航点，她将承载着善良、友爱、团结、勇敢、和谐等中国传统文化价值观的航船，驶遍地球村的每个角落。让我们一起来期待小马菲莉的未来，一起期待小马菲莉的更多精彩！