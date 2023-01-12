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“动漫圈圈TWO QUAN”打造首届二次元奥莱

业内 狼小狼 2023年01月12日 15:56

“动漫圈圈TWO QUAN”打造首届二次元奥莱 业内 第1张

        “动漫圈圈TWO QUAN”将在上海南京东路340号百联ZX创趣场举办首届品牌联展暨城市奥莱活动。届时将有AFOURCE、艾漫、ANIMATE 、ANIPLEX、APEX、天闻角川、御模道（排名不分先后）等多家国内外知名品牌齐聚一堂，商品涉及IP多达100个以上，其中不乏热门IP，预计超过2000个SKU，涵盖软周边、手办、雕塑、盒蛋等种类，正版品质保证，现场更有多重福利等着大家。（活动原定2022年12月末，因故改期至1月15日）


        经典不过时 情怀不褪色


        在本次经典周边海量集结的盛宴中，各大品牌将为大家带来众多永不褪色的经典周边，唤醒各位沉睡的热情。相信无论是萌新还是老二次元，都能在琳琅满目的商品里找到自己的本命，重温过去那段饱含热爱的快乐时光。

“动漫圈圈TWO QUAN”打造首届二次元奥莱 业内 第2张

        体验前所未有的二次元奥莱


        参展IP各具魅力，多重福利惊喜不断，奥莱参与品牌倾情为大家带来多数重磅福利。相信这里不仅是萌新入坑的首选，也能为行家淘货提供便利。来到现场，在沉浸式感受众多作品和角色魅力的同时，更能体验前所未有的二次元奥特莱斯带来的快乐与福利。

        其他地区城市奥莱敬请期待！！！

“动漫圈圈TWO QUAN”打造首届二次元奥莱 业内 第3张

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