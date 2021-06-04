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惊悚游戏室，双人竞技火力全开，谁将是最后的王者？

业内 狼小狼 2021年06月04日 14:58

 

万人血书扣键盘，魔性音效占领直播间，惊人秘密竟是Ctrl＋1
嗨爆直播间，赵乾景开启线上音乐狂欢，琼瑶剧台词已上线
惊悚游戏室，双人竞技火力全开，谁将是最后的王者？

 

六月一日晚八点，赵乾景在虎牙直播间开启了个人首秀，他时而幽默，时而痞帅，从幕后到台前，他用自己的配音实力，收货了一大波真爱粉，直播当晚更是人气爆棚，更有嘉宾空降直播间，两位画风迥异的小哥哥，带着粉丝们放飞了快乐的肥皂泡！

惊悚游戏室，双人竞技火力全开，谁将是最后的王者？ 业内 第1张
“我正在看着你看着你，目不转睛……”甜甜的歌词，撩人的声线，赵哥以热歌开启了今晚的狂欢模式，高潮处赵乾景更是放起了魔性电音，粉丝直呼：大侠饶命！更有甚子哥惊喜来袭直播间，趁着赵乾景离开的空隙，粉丝疯狂暗示：扣键盘！甚子哥呆萌表示自己扣不完时，粉丝们使出了杀手锏，弹幕狂刷：ctrl+1，哈哈，最了解赵哥的还是他的粉丝们，不料，甚子哥临阵倒戈：哈哈，直播间有两个人可以控制你们了！这个Ctrl+1管理直播间魔音播放的梗真的是太秀了！

惊悚游戏室，双人竞技火力全开，谁将是最后的王者？ 业内 第2张

为了迎合六一儿童节的气氛，赵乾景真的是很用心了，甚子哥一曲《雨蝶》，引发赵乾景的谐星本质，与甚子哥深情对望：“我答应你，今后只和你一起看雪看星星看月亮，从诗词歌赋谈到人生哲学……”再配上那旋律，真的是把人带回了童年。更有书桓对依萍的深情告白，让粉丝们大饱耳福，配音还可以这么玩，真的是很优秀了！

惊悚游戏室，双人竞技火力全开，谁将是最后的王者？ 业内 第3张

如果你认为这就是精彩，那你就out了，直播的最后，赵乾景和小伙伴开启双人竞技模式，一路闯关打怪，先是不断长出藤蔓的大红花，赵哥不断向大红花宣示地位：看我渐入佳境！随着赵哥一路打怪，粉丝们的心也是跟着游戏情节，紧张到爆，最后更有港诡实录游戏大挑战，惊悚的音乐，阴暗的游戏场景，再配上突然出现的恐怖怪物，弹幕直言：战略性出圈！这个游戏真的是很带劲了！

惊悚游戏室，双人竞技火力全开，谁将是最后的王者？ 业内 第4张
欢乐的时光总是短暂，随着游戏的结束，赵乾景的虎牙首秀也接近了尾声，这次直播真的是给粉丝们带来了超级多的刺激和欢乐，幽默如他，期待赵哥在虎牙直播间的下期精彩！

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