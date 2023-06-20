如何前往动漫节？这条攻略请收好！

第十九届中国国际动漫节 倒计时1天！



动漫节开展在即 届时将调整部分道路的交通组织措施 还有免费接驳专线将开通！ 具体涉及哪些路段？ 国漫君今日送上最全交通攻略 请提前收藏！





交通调整措施





关于第十九届中国国际动漫产业博览会期间调整部分道路交通组织措施的通告

为确保第十九届中国国际动漫产业博览会期间（6月20日至24日）道路交通有序、安全和畅通，根据《中华人民共和国道路交通安全法》第39条之规定，公安机关交通管理部门届时将调整部分道路的交通组织措施。现将有关事项通告如下：

一、6月20日至6月24日，每日7时至19时，视情对白马湖路（长江路至江虹路段）、长江路（白马湖至天马路段）采取禁止机动车通行的措施。

二、6月20日至6月24日，每日7时至19时，视情对白马湖路（腾龙路至江虹路段）、江晖路（白马湖路至冠山路段）、江虹路（冠山路至白马湖路段）、长江路（漫湖巷至冠山路口段）、天马路（时代大道至长江路段）等道路采取外围分流措施。

请广大交通参与者提前选择出行路线，并服从现场交警和管理人员指挥。

特此通告。

杭州市公安局交通警察支队 2023年6月15日





动漫节期间各个公交接送点示意图

动漫节期间主会场周边 人流量、车流量大， 建议大家公交地铁绿色出行， 乘坐免费接驳换乘巴士 到达主会场更便捷哟~

开通5条免费地铁接驳专线





6月20日-24日期间 杭州公交开通5条地铁接驳线 分别接驳 江陵路地铁站、长河地铁站 聚才路地铁站、滨康路地铁站 人民广场地铁站 出站后可凭票免费换乘直达 白马湖国际会展中心的接驳专线











981路 地铁1、6号线（地铁江陵路A口）——换乘981路。



982路 地铁1、5号线（地铁滨康路站A口）——换乘982路。



983路 地铁2、5号线（地铁站人民广场A2口）——步行至萧山歌剧院乘坐983路。



984路 地铁5、6号线（地铁长河站D口）——步行至江南大道换乘984路。



985路 地铁5号线（地铁聚才路A口）——换乘985路。

开通3条免费换乘接驳专线





杭州公交还将开通3条换乘接驳线 观展的市民可将私家车停在 中南购物中心、映翠雅苑 或万轮科技园附近 凭票免费乘坐直达 白马湖国际会展中心的接驳专线 具体线路如下↓↓



971路 首末班时间： 【映翠雅苑】8:30-15:30 【动漫广场P3停车场】9:00-18:00 运营时间：6月20日-24日



972路 乘坐972路的乘客可在中南购物中心上客点上车，线路还将途经白马湖学校接送上客点。 首末班时间： 【中南购物中心】8:45-15:00 【动漫广场P3停车场】9:00-18:00 运营时间：6月22日-24日



973路 乘坐973路的乘客可在江陵路南环路口上车，线路还将途经兴耀科技园接送上客点。 首末班时间： 【万轮科技园】8:40-15:30 【动漫广场P6停车场】9:00-18:00 运营时间：6月22日-24日





观展结束后，市民可在动漫广场P3停车场乘坐971、972、984、985路离开会场，或在动漫广场P6停车场乘坐973、981、982、983路离开会场。

此外，动漫节期间， 长河公交站将封闭， 部分公交路线临时调整如下:





临时调整线路走向



114路 调整为动漫广场P3停车场至江锦路民心路口。线路走向:动漫广场P3停车场始发，双向经长江路、天马路、腾龙路、白马湖路、长江路后循原线至江锦路民心路口。

撤销：长河公交站始发站； 增设：动漫广场P3停车场。



137路 调整为地铁江陵路站A口始发，循原线至一号路，双向经江虹南路、冠山路、长江路、白马湖路后再循原线至长河湘滨路公交站。

撤销：汤家桥东双向停靠站。



177路 调整为外蒋家始发，循原线至白马湖路，经长江中路、冠山路、江虹南路后再循原线至地铁滨康路站A口。

撤销：汤家桥东、白马湖小区鸿雁苑单向停靠站。地铁滨康路站A口至外蒋家方向不变。



522M路 调整为塘子堰始发，双向经天马路、腾龙路、白马湖路、长江路、冠山路、江虹南路后循原线至滨江文化中心。

撤销：长河公交站、汤家桥东、白马湖小区鸿雁苑双向停靠站。



7157路 调整为塘子堰始发，双向经长江路、天马路后循原线至地铁联庄站（C·D）。

撤销：长河公交站、白马湖路腾龙路口（开往塘子堰方向）、冠山小区双向停靠站。



长河历史街区接驳线 调整为地铁聚才路站A口至动漫广场P3停车场。线路走向：地铁聚才路站A口始发，循原线至长江路，双向经白马湖路、腾龙路、天马路、长江路至动漫广场P3停车场。

撤销：长河公交站始发站； 增设：动漫广场P3停车场。





购票指南





本届动漫节系列门票 分为产业博览会门票、 产业博览会及江湖主题 RPG互动馆套票两类。

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详细购票信息，

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温馨提示 1 本届动漫节系列门票分为产业博览会门票、产业博览会及江湖主题RPG互动馆套票两类，须购买套票才能进入江湖主题RPG互动馆（A2馆）。 2 进入动漫节副会场中国动漫博物馆须提前在“中国动漫博物馆”微信公众号进行预约。 3 现场须凭购票时关联的本人身份证原件入场；身份证原件不能识别的观众，可使用电子身份证验证进场。一米（含以下）小朋友免票（须家长陪同），1米以上青少年须购票入场，未办理身份证的青少年请携带市民卡或户口本。





第十九届中国国际动漫节， 我们不见不散！





