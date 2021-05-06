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秘宝之国第4集上线，评分不高遇质疑？好看的在后面！

业内 狼小狼 2021年05月06日 15:33

 

“两国交战不斩来使！”

由两点十分联手B站共同出品的，国内首部文物拟人动画《秘宝之国》第三集青铜之音上篇开免，第四集上线。

在最新上线的三、四集里，动画将时间线从唐朝李白转向了春秋战国时期，越王勾践剑、吴王夫差矛、曾侯乙编钟三件藏于湖北省博物馆的青铜器文物在动画里“相遇”，吴王夫差矛和越王勾践剑各自的拟人角色苏古、浅鸠惊喜上线！

秘宝之国第4集上线，评分不高遇质疑？好看的在后面！ 业内 第1张

钟子信崇音师徒的第二站，是修复秘灵浅鸠，由于意识空间被遗忘病毒多次篡改，导致对时空的记忆混乱，对身份的假想认知，浅鸠把自己当成了越王，且意识空间湮灭在即，文物即将消失。

值得注意的是，动画在战争的表现手法上，采用了别具一格的象征手法。并不是直接描绘战争场面，而是营造熄战后的血色残阳、金戈铁马、断壁残垣等极具氛围感的场面，在讲述故事的同时，做出精致的二维光影效果。

秘宝之国第4集上线，评分不高遇质疑？好看的在后面！ 业内 第2张

且区别于前一个篇章故事的哲学感，青铜之音这个篇章的故事更加生动，不论是苏古于崇音的打斗动作和特效，还是钟子信沙雕的台词、语气，还是崇音可爱灵动的内心活动，都或令人捧腹、或令人称奇，与其说是在看文物拟人番，倒不如当成趣味日常异世界解谜动画来看。

秘宝之国第4集上线，评分不高遇质疑？好看的在后面！ 业内 第3张

更难得的，是动画在趣味讲述之余，依旧在表达单元剧情所要表达的传统文化内核。

比如，文物的特殊性，夫差矛就是纯粹的战争兵器，编钟是纯粹礼器，勾践剑是兵器的形态礼器，三种文物自成特色却又形成独特的三角关系。在鲁越停战的关头，将三者结合起来，讲述礼乐、文明、战争、和平的奇幻故事，展现出文物各自的特性，表达礼乐之礼、战争礼仪的故事内核。

第四集里，当编钟敲响，唤醒的就是礼乐文明，崇音和苏古能量恢复，危机化解，也让浅鸠成功做回了自己。故事折射现实，故事想表达的其实是在现代社会也一样，礼乐文明之音终将奏响世界，各个国家造高端武器的深层原因，也是因为维护和平，真正的太平不是靠战争，而是靠文明与和平。

不论是“战国时期，战争更像是一种礼仪游戏，胜者不以杀戮侵略为荣”这类严肃解说，还是“这位大王倒像是来自礼乐崩坏的战国呢”等看似不经意的台词，都实际在说一个时代的故事。

春秋时期之前注重礼法，战争也要讲求“先礼后兵”，要按照章法来打仗，如果趁敌不备或攻击弱小，是不道德的，将受到不齿与嘲笑。

而后，春秋和战国的分界线，随着周王室的实力日渐衰败，礼乐彻底崩坏。正是在这些史实的基础上，动画的剧情才成立，角色动机才合理，这也是《秘宝之国》的可贵之处，动画都不仅仅是一部动画，而是在表达故事提炼出的中国传统文化。

秘宝之国第4集上线，评分不高遇质疑？好看的在后面！ 业内 第4张

动画更新至此，基本上可以看出来，动画整体还是解谜向的故事，整体会有一个谜题在那里，然后通过单元剧回归到主线上去，慢慢解开谜题，且每个小故事都有各自的高潮，所以这也让观众对后续剧情更加期待。

动画第四集结尾，钟子信伤势转好，崇音敲响编钟联合苏古成功打败遗忘病毒，浅鸠做回自己。仿佛一切回归平静，但这似乎并不是终点，而是另一个故事的起点，下一站他们又将去往哪里？一起期待下周五B站更新吧！

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