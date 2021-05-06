意向成交金额同比翻番 强势引流线下动漫节——2021云上动漫游戏产业交易会圆满收官

刚刚过去的“五一”小长假，是疫情以来文化旅游等消费活力极大激发、复苏势头强劲的一个假期，而在“动漫之都”杭州举办的以“数智赋能，动漫创未来”为主题的2021云上动漫游戏产业交易会于5月5日以丰硕成果圆满收官。

(2021云上动漫游戏产业交易会宣传海报)

(宣传海报和宣传片亮相工联巨型天幕LED屏 )

云上动漫游戏产业交易会是疫情防控常态化形势下催生的一个依托互联网举行的动漫游戏会展。2020年，中国国际动漫节首次从春天延期至秋天，杭州顺应形势、把握先机，发挥数字经济先发优势，于4月底5月初创新推出国内首个云上动漫游戏产业交易会，为疫情下有着强烈交流合作需求的动漫游戏企业和机构提供了全天候无接触式的商务交流平台，广受业内好评、各界关注。同年9月底10月初成功举办第十六届中国国际动漫节，树立了常态化疫情防控形势下大型文化会展的榜样和标杆，在国内外动漫业界产生广泛影响。



（第十六届中国国际动漫节产业博览会现场）

在2021年这个大庆之年、开局之年，云上动漫游戏产业会再次圆满举行，秉承“以云端聚联接线下见”的理念，不仅为拟在9月底10月初举办的第十七届中国国际动漫节吸引了一批重磅合作与签约项目，也为促进疫情下国际动漫游戏交流合作提供了重要平台，同时助推了动漫游戏领域的数字化改革，营造了庆祝中国共产党百年华诞的良好氛围。为期八天，本次交易会开展了包括“云上展览”“云上交易”“云上互动”三大板块和线下分会场的十余项活动，吸引了46个国家和地区的5981位商务人士以及世界动画协会等20个国际动画节展和海外动漫机构在线参会；累计发布项目80余个、涉及金额近20亿元，意向成交金额超1亿元，比2020云上动漫游戏产业交易会的4000多万元翻了一番多，取得了社会效益和经济效益双丰收。



（2021云上动漫游戏产业交易会新闻发布会现场）

在线洽谈、项目发布，打通国际国内两个市场

针对疫情下国际市场还不能面对面洽谈交易的现状，本次交易会依托中国国际动漫节国际动漫游戏商务大会(iABC) 这一平台推出在线“一对一”商务洽谈活动，来自俄罗斯、意大利、法国、韩国等46个国家和地区以及世界动画协会、法国戛纳电视节、法国昂西国际动画节、莫斯科世界内容交易会等20个国际动画节展及海外动漫机构在线参与，28家国际知名买家、29家国内采购平台、103家国内动漫企业和机构共举办了965场线上“一对一”商务洽谈，意向成交金额超过1亿元。“希望我们很快可以在杭州见”，国际知名动画《托马斯小火车》的编剧Dan Wicksman先生通过网络用中文表达了与中国进行业务交流合作的愿望。莫斯科世界内容市场交易展负责人Elena Sunbeam女士、国际动画协会主席Sayoko Kinoshita女士等海外业界人士纷纷点赞本次交易会集聚了一批行业领先的企业和优质的动画作品。本次交易会还累计发布了包括“新国风崛起”优酷动漫春季发布会专场的35个重点动漫项目以及华策影视、意大利Rainbow、法国Xilam等国内外动漫影视作品在内的80余个动漫游戏项目，涉及交易总额近20亿元，部分重磅合作与签约项目将在第十七届中国国际动漫节落地呈现。



（连线国际嘉宾）





（在线一对一商务洽谈场景）



（2021优酷动漫春季发布专场海报）

数字应用、发力电竞，推动动漫游戏产业创新转型

在本次交易会上，中南卡通“之江一号”AI动画数字摄影棚、网易伏羲AI人工智能技术应用等杭州动漫游戏领域数字应用新项目亮相，展示了数智赋能动漫游戏行业发展的最新成果。依托数字化技术，在PC端和移动端同步建成一站式、全天候的网络活动平台，推出以“动漫快乐星球”为主题的互动H5，吸引人们随时参与、实时互动，总浏览量超200万人次。开设“国内外优秀IP展区”，通过虚拟展厅展示了央视动漫、腾讯视频、欧漫达高、快看漫画、优扬动漫、博采传媒等国内外知名动漫企业的108个动漫IP作品和项目。把握电竞成为杭州2022年亚运会正式比赛项目的契机，本次交易会将电竞游戏作为重要内容之一，助推打造电竞赛事的杭州主场。5月1日至4日，作为线下分会场，网易《第五人格》COAIV全球总决赛在杭州奥体中心网球中心决赛馆如火如荼举行，从全球217个国家和地区的50万支战队中脱颖而出的16支参赛队伍现场对决，国际知名钢琴家郎朗莅临助阵，吸引了1万多名现场观众以及全球1000多万粉丝在线观看，两次登上微博热搜，成为节日期间年轻人的热门话题。正式启动由杭州电魂网络承办的“梦梦杯”国际游戏创意大赛，旨在以赛事为平台发掘培养更多电竞游戏人才，助力杭州2022年亚运会。





2021云上动漫游戏产业交易会网络平台界面



云上虚拟展厅之国内外优秀IP展区

中南卡通之江一号AI表演动画数字摄影棚项目





网易伏羲AI人工智能技术应用项目

（网易电竞“第五人格”全球总决赛现场）

“梦梦杯”国际游戏创意大赛海报

红色动漫、传承根脉，营造庆祝百年华诞良好氛围

紧扣庆祝中国共产党成立100周年这一主线，本次交易会结合正在进行中的“永远跟党走——红色动漫致敬百年风华”主题作品征集展示活动，遴选了来自北京、广东、浙江、四川、山东、新疆等多个地区和城市的部分征集作品，分“红色记忆”“党员本色”“感怀党恩”“红色传承”“奋进追梦”五大篇章在线进行了预展示，并进一步面向全国发起征集邀约。通过国际嘉宾连线、与青少年互动等形式，举行“‘初心·逐梦’——看《红船故事》学红船精神、绘科学事迹扬科学精神”主题发布会专场活动，面向全球推介中宣部“原动力”扶持漫画绘本作品《红船故事》，新加坡国际电影节董事、亚洲电影局董事Minli Han女士通过视频给予高度评价：“漫画表现让人身临其境，气势恢宏，生动地展现了一个国家的伟大历史”。通过本次交易会，国家广播电视总局重点动画项目——杭州友诺动漫创作的献礼建党百年动画剧集《下姜村的绿水青山梦》首次正式对外发布，该动画片于“五四”青年节当天一登陆B站即收获颇多好评，有网友表示，“这是一部具有中国特色的主旋律动画，期待更多这样的正能量国漫”。



“永远跟党走——红色动漫致敬百年风华”主题作品征集展示活动海报



漫画绘本《红船故事》专场发布





《下姜村的绿水青山梦》宣传海报



邀约线下、擦亮品牌，打造永不落幕的动漫节

本次交易会通过“云洽谈”“云直播”“云发布”“云互动”“云邀约”等方式，不仅推动国际国内动漫游戏产业交易持续开展，也有效吸引了广大动漫业界专业人士、动漫爱好者关注并参与下半年将举办的第十七届中国国际动漫节。由中央广播电视总台主办的“金猴奖”大赛以“展现成果、赛产一体、业者圆梦”为出发点，面向全球征集原创动漫作品。中国COSPLAY超级盛典通过全国16个分赛区共同发出“青春有梦，相约国漫”的邀约，今年将首次开设国风专项赛道、设立多个个人奖项。声优大赛秉持“声无止境、音你不同”的理念，今年将创新赛区排名机制，促进五大赛区的全面联动，引入导师战队PK模式，继续加强职业化引导。中国（杭州）国际少儿漫画大赛首开线上参赛报名通道，并设立境内外14个分赛区，截止目前，已有近4000件作品参赛。“五一”小长假期间，不少年轻人在游览祖国大好河山时，通过抖音、微博打卡“国风假日行”活动，短短几天时间两大平台话题参与量达1414.1万人次，其中最受欢迎的抖音视频最高点赞量超过7.1万。本次交易会累计开展了九场互动直播活动，总浏览量达2796.95万人次，并首次在杭州西湖边的“5G湖上直播间”开展互动直播，其中新闻发布会浏览量637.46万人次、湖上直播间直播活动浏览量超500万人次。节日期间，通过工联巨型天幕LED屏、地铁公交电视反复播放本次交易会宣传海报和宣传片，有效向广大市民游客推介了杭州“动漫之都”城市品牌形象。



“金猴奖”大赛作品征集海报



5G湖上直播间直播活动现场

“国风假日行”活动海报





“国风假日行”打卡视频



随着2021云上动漫游戏产业交易会的圆满收官，中国国际动漫节执委会办公室将顺应新形势新要求，按照国家和省、市有关部门的要求，全力以赴、精益求精做好第十七届中国国际动漫节的各项筹备工作，力求在“十四五”开局之年为大家呈现一场更加精彩、更富活力、更具实效的动漫盛会。

如需更多资料或有其他问题，请联系：中国国际动漫节执委会办公室新闻宣传部，肖华燕（13758181302），范雨竹（17376513060）。

