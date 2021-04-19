如何快速圈粉成为有人气的二次元画师？快来涂檬App！

随着动漫、游戏等行业的火热发展，绘画作为其中重要的设计环节越来越热门，爱好二次元绘画的群体也不断壮大。如果你也是其中一员，一定不能错过这款App——涂檬。





“涂檬”是一款原创插画社区App，致力于打造最有归属感的绘画爱好者交流社区，让专业画师及爱好者在涂檬快乐创作与分享。





尽管还在创业初期，但涂檬已获得全球最大二次元插画社区pixiv在中国唯一的正版授权，已有世界各地的数万名创作者将作品同步发表在涂檬App。在这里，你可以欣赏到各国画师海量、风格多样的优秀高清插画，也可以上传自己的作品，快速圈粉提高自己的人气和影响力。





目前，涂檬已经拿到了pixiv、Studio Pierrot和GOODSMILE的投资。熟悉二次元的小伙伴们一定不陌生，pixiv是全球最大的二次元插画社区；Studio Pierrot是日本动画制作公司“小丑社”，代表作品包括《火影忍者》、《死神》等；GOODSMILE则是日本著名的手办社。能获得众多业内巨头的认可，涂檬的实力和撬动行业上下游资源的能力，还是很有想象空间的。





那么，涂檬都能为二次元画师和爱好者们提供哪些资源呢？一起来看看吧~





1、线上线下流量加持，帮助画师打造个人品牌





如果你是一位二次元插画画师，这里太适合你打造个人品牌、提高个人知名度和影响力了！

（涂檬App推荐页及画师个人页）





涂檬致力于二次元画师作品的传播与推广，并期望能为艺术创作者提供作品分享的平台。所有入驻的画师们，只要你的作品足够优秀，都会获得涂檬资深编辑专业化的推荐，帮助你在圈内收获更多的关注度。





涂檬还采取了AI、人工、专家多道审核把关的方式，确保用户上传的作品为原创，所以也不用担心有恶意盗图的行为。





除了线上流量加持，涂檬还将“涂檬画廊咖啡”作为线下流量入口。目前，位于北京798艺术园区的第一家“涂檬画廊咖啡”已经开业，涂檬将在这里为进入排行榜的画手们提供展出自己画稿的机会，你的“画廊首秀梦”很可能在这里提前实现哦~





除此之外，涂檬还将在咖啡店不定期举办绘画沙龙、讲座活动，邀请知名中日画师办展等，为用户输送各种优质内容，营造纯粹而美好的二次元交流氛围。





2、对接商业资源，帮助画师高效率变现





除了帮助画师们增加曝光机会，提升个人影响力，涂檬也将积极帮助画师对接商业资源。





一方面，涂檬将为画手提供“类画手经纪人”专业指导服务，对接匹配的商业资源，包括作品代售、代卖，私人约稿，画集出版，作品出海，商单对接等。





涂檬还有较好的“上游合作”资源，包括知名游戏公司、手办潮玩公司、大IP公司等，未来也将与这些资源进行联动。比如，涂檬将与ACG厂商合作，进行批量商业约稿，帮助更多专业画师快速在涂檬实现个人价值和商业价值，最终实现IP方和画手方的双赢。





此外，涂檬还将举办大赛，邀请全世界知名画师做监修，并设置丰厚的奖金，鼓励优秀画师进行创作。





3、开发绘画课程及工具，帮助你成长为更好的画师





涂檬的各种教学课程也已经在计划中。





涂檬打算和优秀的画师、教学机构合作，上线网络课程，为用户提供优质的学习资源，你可以在这里学习到其他画师的技法和经验心得。





涂檬还将开发Live2D、卡点视频等工具，提供云画册、笔刷云盘等资源，尽全力为画师们打造全球最优质的创作体验。





4、二次元Z世代聚集地，和年轻人玩儿在一起





对于二次元爱好者来说，在涂檬，你可以以“话题”为聚合点寻找同好，欣赏到资源丰富种类繁多的二次元画作，还可获得与世界各地名画师交流的机会，免费参与国内外知名画师签售会，想想是不是都觉得很心动呢？





这里也是二次元Z世代的聚集地。涂檬正在全国各高校内大力宣推，并计划今年内邀请150多个全国高校社团入驻，主要包括插画社、动漫社等，预计精准覆盖100多万Z世代学生用户。





未来，涂檬将成为最懂年轻人、能和年轻人产生情感共振的“好看、好玩、有意思”二次元品牌，快来涂檬App一起玩耍吧！