国风来袭 仙气飘飘 全国八地欢乐谷春日精彩加载中

春风游园季，仙气不停续！4月3日，欢乐谷集团重磅开启的“春风游园季”，在全国掀起春风游园“欢乐潮”。“春风游园季”系列精彩节庆活动吸引了大量游客前来游玩打卡，截至4月20日，已吸引近百万人次游客入园。

欢乐谷集团特别邀请著名歌手、演员李艺彤担任“欢乐心想大使”， 在这个春天与你许下浪漫之约，为不同的城市带来了“彤”样的欢乐，为各地欢乐谷注入了满满的元气和活力。李艺彤与CKG48、SNH48、BEJ48、GNZ48一起开启八地欢乐谷春风游园巡演季。4月3日到4月11日，李艺彤空降成都欢乐谷、重庆欢乐谷、南京欢乐谷以及武汉欢乐谷，点燃现场热情；4月24日至5月15日，李艺彤将继续赴约深圳、上海、天津、北京欢乐谷，演绎更多的精彩，创造更多的欢乐。

欢乐谷集团和B站合作，一同捕捉“春风游园季”中的欢乐时光，发现更具活力的欢乐谷。Up主们身着汉服，融入仙气飘飘的欢乐谷；他们用vlog将所见所玩所思分享给更多的年轻人们。多位百大up主加入欢乐谷春风之旅，多厨狂喜，舞小喵和李艺彤在武汉欢乐谷的旋转木马上相遇；欣小萌元气亮相上海欢乐谷；墨韵和游客一起玩转北京欢乐谷。Up主们打破时空界限，用视频记录欢乐谷，用视频将欢乐二次传递。

欢乐谷集团和快看漫画也达成了战略合作，推开了次元大门。《成也萧河》、《DOLO命运胶囊》等国漫作品五一期间将实景化落地欢乐谷，趣味十足。通过快看线上主题社区活动，以及线下cosplay展示、IP互动场景的搭建，欢乐谷将营造更浓厚的动漫氛围，升高异次元浓度，让游客与漫画人物跨时空相遇，欢乐破壁。

更多欢乐仍在继续，春风十里等你开启！





深圳欢乐谷次元破壁，异次元氛围浓厚

深圳欢乐谷展开了“动漫cosplay秀”“跨次元大巡游”等个性鲜明的活动，受到广大游客欢迎。至4月18日，“萌喵喵”、“海豹突击队”、“寒青云”等知名cosplay社团加盟，每日上演数十场动漫、游戏cos秀，引领游客破壁次元，共同感受电竞游戏与国漫的风采。

《魔道祖师》IP助阵武汉欢乐谷，精彩来袭

武汉欢乐谷打破传统二次元圈层的概念，结合时下年轻人的喜好，引入超热门《魔道祖师》动画IP加盟助阵，围绕此IP进行了动画大巡演、声优见面会以及国风晚会。同时，开设了引进汉服商家入驻的樱花市集，满园古风樱景，浪漫满分。

大咖惊艳空降重庆欢乐谷，亮点纷呈

重庆欢乐谷里，IP特展、CV专场、cosplay走秀以及漫画家和作家见面会等系列活动令人目不暇接，吸引人们纷纷打卡，为广大游客献上了一场青春的动漫盛宴。

北京欢乐谷还原《仙剑奇侠传》，经典重现

北京欢乐谷充分融合国风汉服、次元动漫等主题元素，让古典与现代文化激情碰撞，为广大游客带来潮玩新风尚。600平米美陈打卡区，高度还原仙剑客栈、桃花岛、林家堡比武招亲、苗疆竹海四大经典场景。全园56万平方米唯美桃花林，构筑春日胜景，等待各位游客的到来。

成都欢乐谷内“全民NPC”，互动满分

成都欢乐谷打造了神兽机关觉醒、原画秦迷等七大IP主题场景；邀请高颜值国风NPC进行国风汉服展示、巡游、互动、拍照等；展开“玩艺趣·品国学”为主题的系列活动，通过“画国画”、“学礼仪”、“玩投壶”等方式，为游客提供大型国风主题体验。推出的“全民NPC”企划，将持续到5月9日，穿上华服，一同加入这片国风潮流中。

古风小镇现身上海欢乐谷，展开华服盛宴

上海欢乐谷邀广大同袍着一袭华服，赴春日盛宴。通过贯穿全园的古风小景、原汁原味的大明市集、高颜值古风达人、全新国风表演、汉服电音趴等精彩内容带游客穿越至暖春四月的闲梦江南。忆江南、临江仙、醉花阴、踏莎行，四大新地图版块已加载完毕，火爆抖音的神颜古风达人也将惊喜空降。

天津欢乐谷次元电音演出，穿越次元风暴

天津欢乐谷打造了桃花源、破万卷、国潮街等六大穿越场景，通过国风歌手演唱、知名COSER见面会等活动，引领游客穿越次元风暴。等什么君、熊祁、杨天翔，郭浩然，李诗萌，谷江山、音频怪物、排骨教主等大神级COSER空降天津欢乐谷，与游客亲密互动。除此以外，天津欢乐谷引入了大火的和风手游IP阴阳师主题漫展，惊喜连连。4月16日至5月23日的每周五、周六和周日及五一假期，天津欢乐谷次元电音节都将准时与游客见面。在尖叫、喧嚣的节奏里，放肆做自己。

多圈层活动轮番上阵南京欢乐谷，惊喜多多

南京欢乐谷精心打造了“春日漫裳次元纪”，覆盖“国风”和“二次元”等多个圈层，活动将持续到5月5日。此外，还推出包括花朝大赏汉服秀、国风艺人线下见面签售会、高校汉服表演、国潮大巡游等一系列精彩演艺，同时邀请小曲儿、FOFO酱、北川婠婠等古风圈高人气达人现场助阵，为游客们呈现出兼具古典与潮流、全方位、多层次的视听盛宴，精彩纷呈。

西安欢乐谷“云”参与春风游园季，未来可期

西安欢乐谷“淘气上线”，不负春光，与重庆欢乐谷、南京欢乐谷、深圳欢乐谷梦幻联动，将幸运粉丝带去各地欢乐谷尽情撒欢，把春风游园季“送至”游客面前。不过，游客对西安欢乐谷的期待很快就将得到满足，春风吹过，就是夏日，西安欢乐谷·玛雅海滩即将于今夏在万众期待中闪耀登场！





春风十里不如你，碧海潮生、潮歌夕舞、潮鸣电挚……在最好的季节，就该披罗衣之璀璨兮，共春华之明丽。全国八地欢乐谷，春日欢乐进行中，精彩加载中，带着仙气前往回归最本真的欢乐地带吧。

